Fantasztikus kezdeményezés indult: helyi gazdák minőségi, friss élelmiszereit rendelhetjük

A Szentendrén élő Zsuzsi és Zsolt fejéből pattant ki a Lokál Kosár nevű kezdeményezés ötlete, aminek a "helyi termék házhoz megy" az alapgondolata. Nagy lelkesedésükben Zsuzsi megtervezte a logót és elkezdte felépíteni a webáruházat, Zsolt a Szentendre környéki gazdák és kisvállalkozók elérhetőségeit kereste és egymás után hívta őket. Kettejük válasza a jelen kihívásaira a Lokál Kosár weboldal, ahol

a környékbeli gazdák és kisvállalkozók minőségi élelmiszereit gyűjtik össze és teszik a környékbeli településeken lakók számára is könnyen elérhetővé, heti háromszori házhoz szállítással.

A rendeléseket a szállítási napot megelőző napon 16 óráig lehet leadni a webáruházukban. Ők másnap reggel körbejárják a gazdákat beszerzik és azonnal kifizetik a megrendelt árut, majd a termékeket elviszik a vásárlóikhoz. A Lokál Kosárral kettős céljuk van: egyfelől a minőségi, helyi lakosság számára könnyen elérhetővé tenni a környékbeli, minőségi élelmiszereket, másrészt ezzel az újszerű értékesítési csatornával biztosítani a helyi gazdák számára újabb értékesítési lehetőséget biztosítani, egy rövid értékesítési láncon keresztül

A névválasztása nem véletlen, hiszen Zsuzsi és Zsolt számára fontosak a helyi közösségek, melyek életében eddig is aktívan részt vettek. Most is lokálisan gondolkoznak, az ilyen kezdeményezések összekovácsolják az embereket és építik a közösséget. Környezetük védelme szempontjából a 25 km-en belüli vásárlás mellett fontos, hogy a vásárlók igényeit összegyűjtve és közösen beszerezve jelentősen csökkentik a környezetükben az üzemanyag-kibocsájtást. Mindehhez a

saját márkás,100%-ban lebomló, környezetbarát csomagolásukat maguk tervezték és jelenleg részben maguk is gyártják.

Mivel házaspárként egyik kedvenc szabadidőtöltésük eddig is a vendégvárás volt, így rendszeresen megtapasztalták a közös főzések és étkezések összekovácsoló erejét. A helyi élelmiszerekből elkészített friss ételek, a valódi ízek nem csak a közösségi élményszerzés, hanem a minőségi élet eszközei. A helyben termelt és feldolgozott étel egyszerre kulináris élmény, segít megőrizni a helyi gasztronómiai kultúrát és nem utolsó sorban sokkal egészségesebb, mint a messziről érkező, túlfinomított vagy éppen tartósított élelmiszer.

A webáruház a napokban 50 termékkel indult el, azonban a kínálat folyamatosan bővül, itt lehet megnézni.

Címlapkép: Getty Images

