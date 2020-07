Nem csak a kánikula pusztít hétvégén: mutatjuk, hol várható jégeső, vihar

Az előrejelzések szerint péntek estétől szombat reggelig derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Csak hajnalban, kora reggel élénkülhet meg helyenként a szél. A hajnali órákra 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombat reggeltől szombat éjfélig eleinte országszerte napos idő várható, majd kora délutántól előbb a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten, később egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, de az Alföld nagy részén estig napos marad az idő, arrafelé csapadékra is kicsi az esély. Kora délutántól előbb Dunántúl nyugati tájain, aztán helyenként északkeleten, majd egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, elszórtan zivatar is kialakulhat. Délutántól az északnyugatira, északira forduló szelet a nyugati országrészben és néhol északkeleten viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között alakul, de a nyugati megyékben néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szombat éjfélig:

Tovább melegszik az idő, ma az ország északkeleti harmadát (Északi-középhegység, Nyírség, Hajdúság) leszámítva a középhőmérséklet több helyen is 25 fok fölött alakul.

Szombaton hidegfront érkezik többfelé viharos széllel, elszórtan zivatarokka. A szombat délutáni óráktól egy hidegfront hatására északnyugat felől egyre nagyobb területen fordul át a délies irányú szél északnyugati, északi irányba (a délkeleti országrészben csak az esti órákban) és megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharossá (70-90 km/h) is fokozódik. Kiemelten a Dunántúli-középhegység területén és a Balaton térségében 90 km/h körüli széllökések is előfordulhatnak. A késő esti órákra némileg veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések (40-60 km/h) még vasárnapra virradó éjszaka is lehetnek.

Szombaton a délutáni óráktól kezdve északnyugat felől elszórtan lehet számítani zivatarok kialakulására, - nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti országrészben - itt egy-egy hevesebb zivatar is kialakulhat. A záporok, zivatarok legkésőbb (a vasárnap éjjeli órákban) a délkeleti országrészt érhetik el, így ott szombaton zivatarok kialakulásának kicsi az esélye. A zivatarokat elsősorban viharos széllökések, esetleg jégeső és intenzív csapadék (10-20 mm) kísérhetik.

Címlapkép: Getty Images

