Kipusztíthatatlan a parlagfű? Így irtsuk, ha nem akarunk milliós bírságot a nyakunkba

Az időkép előrejelzése szerint a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően magas, nagyon-magas szintet érhet el. A kültéri allergén gombák spóraszáma több helyen elérheti a nagyon magas szintet.

A parlagfű pollenszemei viszont csak alacsony koncentrációban lesznek jelen a levegőben, azonban ez tüneteket még nem okoz.

Ugyan most még nem aggódnak az allergiások, a parlagfű irátsát viszont nem szabad elbagatelizálni. Attól, mert pollenszemei jelenleg alacsony számban vannak jelen, nem jelenti azt, hogy hogy a hónap további napjaiban nem durvulhat be a helyzet. Éppen ezért, most abban segítünk, miként tudjuk kiirtani a kertünkből. Lássuk, mit tehetünk a súlyos allergiát okozó növények ellen.

Mikor kezdjük az irtást?

Augusztusban indul be a parlagfű virágzása, de fontos, hogy már akkor elkezdjük az irtás, amikor a növény első néhány töbe felüti fejét a kertünkben. Erre a törvény is felhívja a figyelmet:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A jogszabály a tavalyi év során változott, tehát fontos, hogy a földtulajdonosoknak ez a kötelezettsége már nemcsak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. A helyszíni ellenőrzést külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztálya) végzi. A jogszabály-változtatást az indokolta, hogy a parlagfű nagyon jól alkalmazkodik hazánk időjárási viszonyaihoz, emiatt képes volt megfelelő időjárási körülmények között az eredetileg törvényben megjelölt határidő előtt is virágozni.

Milliós bírság is a nyakunkba szakadhat

A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult.

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg.

Amennyiben az adott földhasználó 3 éven belül ismételten elmulasztja a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, a vele szemben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.

A földhasználó viseli a vele szemben folytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket, így különösen:

az ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenőrzés lefolyatásával összefüggő valamennyi költségét,

a kormányhivatalnál a hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A kormányhivatal a mulasztóval szemben, minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A büntetés mértékét esetenként a fertőzött terület nagyság, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. A tavalyi év során 96 db bírsághatározat született belterületen. A tavalyi szezonban összesen a kiszabott bírság összege belterület esetében 8.554.000 Ft

- számolt be róla a Pénzcentrum.

Hogyan tudjuk kipusztítani?

Hogy megszabadulhatunk-e ettől a gyomtól? Maximum ritkitani tudjuk és a közvetlen közelünkben irtani a parlagfüvet. Mivel a magon keresztül terjed, a parlagfű terjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítéseknek a vetőmagtermelés megakadályozására kell irányulnia.

Bónuszként, ha a virágzás előtt megsemmisítjük a növényt, akkor ezzel is csökkenteni tudjuk a káros növény pollenjeinek számát, valamint terjedését. Ha saját kertünkben próbáljunk eltávolítani a parlagfüvet, a legjobb megoldás, ha kézzel, tövestül tépjük ki. Ez azért jó módszer, mert a növénynek nagyon rövid és gyenge gyökérzete van.

Fontos, hogy semmiképp se kezdjünk fűkaszával vagy bármilyen hasonló eszközzel nekikezdeni a irtásnak, hiszen így csak jobban szétszórjuk a pollent. Az is lényeges, hogy a gyomláláshoz mindenképp vegyünk fel kesztyűt, mert ez a növény bőrkiütéseket is okozhat. Továbbá arra is ügyelni kell, hogy, ha allergiásak vagyunk a parlagfűre, semmiképp se mi végezzük az irtást, hanem bízzuk szakemberre.

