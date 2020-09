Mikor virágzik a napraforgó? Hány napig virágzik a napraforgó, a napraforgó mikor érik be?

A napraforgó az egyik legvidámabb, legnyáriasabb virágként van számon tartva: gyönyörű, sárga szirmai, sötétebb közepe számos fotóst, festőt ihletnek meg minden évben. Cikkünkben ismertetjük ennek a hétköznapi és mégis különleges növénynek a tulajdonságait, termesztését, otthoni gondozását. Megválaszolunk olyan fontos kérdéseket is, mint: mikor virágzik a napraforgó, hogyan jön létre a napraforgómag, másnéven szotyi, mikor virágzik a napraforgó és a napraforgó mikor érik be pontosan? A napraforgó lecitin használatát is bemutatjuk, amely napjainkban kedvelt, népszerű táplálékkiegészítőként funkcionál.

A napraforgó tulajdonságai

A napraforgó az őszirózsafélék családjának legismertebb tagja. A napraforgó alapvetően szántóföldi haszonnövény: termesztése az értékes napraforgóolaj kinyerését szolgálja, így a napraforgó Magyarország leggyakrabban termesztett olajnövénye. A napraforgót gyógyhatású növényként is számon tartjuk, ugyanis olajának, magjának és a napraforgóból kivont napraforgó leticinnek kedvező élettani hatásai vannak szervezetünkre. A napraforgó eredendően Közép- és Észak-Amerikából származik; mielőtt a középkorban átkerült Európába és elterjedt hazánkban, az indiánok már legalább 3000 éve termesztették.

A napraforgó amellett, hogy hasznos egynyári növény, dísznövényként is bárhol megállja a helyét vidám, sárga színeinek köszönhetően. A napraforgó magassága 1-3 méter között ingadozik, lágy szára fejlődése előrehaladtával fásodott kóróvá alakul. A régi fajtáknak lehet több tányérja is, ám a termesztésre az egytányérú napraforgó a legalkalmasabb. A napraforgó valójában több 1000 aprócska virágból áll (fészekvirágzat), amelyek a tányérban vannak, ezt a tányért pedig a napraforgó jellegzetes, sárga, nyelves virágai veszik körül, amelyeknek célja a rovarok csalogatása, akik megtermékenyítik őket.

Hogyan követi a napot a napraforgó?

Sokunkban felmerült már a kérdés, hogy a napraforgó miért, hogyan követi a fényt, milyen előnye származik ebből a mozgásformából. A napraforgó kedveli a meleget, az erős napfényt, és természetesen minél több fény éri a növényt, annál magasabbra nő, annál melegebb a tányérja, így több rovar porozza be és a termése is gazdagabb lesz. A napraforgó hajnalban kezdi követni a napot, így keletről 180°-ban elfordulva alkonyatkor nyugat felé néz. Éjszaka azonban visszafordulnak a virágok keletnek, hogy reggel újult erővel követhessék a napot.

A rejtély a folyamatban az, hogy a napraforgó saját belső biológiai órájának, növekedési hormonjainak köszönheti a „napraforgást”. Nappal a fiatal (még nem fásult szárú) növénynek a keleti, árnyékos oldalán fejlődnek gyorsabban a sejtek, míg éjszaka a nyugati oldalon. A napraforgó növekedés közben forgatja a tányérját, amely a biológiai órájával összehangolva követi a nap irányát. A kifejlett, érett napraforgó kórósodott szára azonban már nem forog: a növény szikkadásnak indul és létrejönnek benne a magok.

Mikor virágzik a napraforgó? Hány napig virágzik a napraforgó?

Azt, hogy a napraforgó mikor virágzik, természetesen az időjárás is befolyásolja, ám alapvetően a napraforgó virágzása július és szeptember között zajlik le, beleértve a tányér érését is. A vetés után 60-80 nappal kezd a napraforgó virágozni, július közepén, a tányér peremétől koncentrikus körökben, befelé haladva, így a napraforgó közepe virágzik utoljára. Egy virágocska 36-40 órán át nyílik, a rovaroknak ezalatt kell beporozniuk őket. Az egész napraforgó összességében 25-40 napig virágzik, majd kiszárad (ez a dísznapraforgók esetében hosszabb időintervallum is lehet).

A napraforgó mikor érik?

A napraforgó szemei egyenetlenül érnek, így oda kell figyelnünk szüretelésére, ha növényeink levirágzását követően szeretnénk egy kis házi szotyit ropogtatni. Akkor arassuk le, ha a sárgaérés befejeződött és az egész tányérja barnára száradt, de még nem kezdett el számottevően peregni. Figyeljünk oda növényeinkre, ugyanis a napraforgó a madarak ínyenc csemegéi közé tartozik, tehát nagy károkat tudnak tenni a termésben. Érdemes akár egy madárijesztőt is állítanunk.

Hogy lesz a napraforgóból szotyi?

A napraforgó magjai az apró, fészekben lévő virágocskákból jönnek létre, a megtermékenyítés után. A szemek egyenetlenül kezdenek el érni, ám végül mindegyik virágból ízletes napraforgómag lesz, amelyet kemény héj borít.

Napraforgó és dísznapraforgó a kertben

A napraforgó különböző fajtái bármilyen kertet feldobnak, színessé varázsolnak. Ültethetjük őket cserépbe vagy szabadföldbe, ám javasoljuk a cserepes napraforgó szabadtéren való tartását, hogy a virág természetes módon követhesse a napfényt. A növény jól bírja a meleget, sőt, igényli is a sok napfényt, ám mivel gyorsan nő, sűrű locsolással tarthatjuk csak fenn a fejlődését.

Érdekességek a napraforgóról: gondoltad volna?

Habár az indiánok is évezredeken keresztül termesztették, a napraforgó egészen 200 évvel ez előttig dísznövényként funkcionált, míg fel nem fedezték, hogy kiváló olajnövény.

A napraforgó magja kifejezetten egészséges növényi zsírokat, vitaminokat tartalmaz: gazdag linolinsavban, olajsavban, B1 és E-vitaminban, magas rosttartalma támogatja a helyes bélműködést. Mindemellett magas a kálium-, kalcium- és magnéziumtartalma is.

70 féle napraforgót különböztetünk meg a dísznapraforgókat is beleértve.

A legmagasabb napraforgó a világon 9 méter magasságúra nőtt!

Kutatásokkal támasztották alá, hogy a napraforgó csökkenti a nukleáris sugárzást, magába szívja a toxinokat, emiatt a katasztrófán átesett fukushimai atomerőmű környékét is tele ültették napraforgóval.

Házi szotyi napraforgó virágból? Naná!

Ha a közönséges napraforgót dísznövényként ültettük el kertünkben, ne bánjuk, hogy elvirágzott! Ha a madarak nem falták föl elölünk az ízletes szemeket, szüreteljük le a tányérokat, a magokat pergessük egy tálba és készítsük el igényünk szerint. Javasoljuk a magvak szárazon pirítását és sózását, ám vigyázzunk, hogy a napraforgó magjait ne pirítsuk túl, hogy az értékes ásványi anyagok bennük maradjanak!

Mi a napraforgó lecitin és mire használják?

A napraforgó lecitin egy, a napraforgóból kivont zsírbontó hatású anyag, amely oldódik vízben, zsírban és alkoholban is. Gyakran alkalmazzák táplálékkiegészítőként, ugyanis fogyasztása nem kellemetlen és ételekbe (például joghurtba) keverve sem rossz ízű. A napraforgó lecitin a szívnek és az egész keringési rendszerünknek is jót tesz: csökkenti a koleszterinszintet, erősíti a szívizmot, az érfalakat, sőt, az idegsejteket is. Az emésztési rendszerre gyakorolt jótékonyhatásai a puffadás csökkentése és a széklet lazítása, emiatt sokan diétájuk kiegészítéseként is alkalmazzák.

Napraforgó lecitin hol kapható, mennyibe kerül?

Nem ütközünk sok nehézségbe, ha ki akarjuk deríteni, hogy a napraforgó lecitin hol kapható. Mivel nem egy speciális szerről van szó, a legtöbb herbáriában, táplálékkiegészítőket forgalmazó webáruházban rábukkanhatunk. A napraforgó lecitin ára 8000 Ft/kg környékén mozog.

Címlapkép: Getty Images