Gyorssegély a legyengült növényeknek: a lombtrágyázás tökéletes segítség lehet

HelloVidék: Mit jelent a lombtrágyázás? Miért hatékony módszer?

Megyeri Szabolcs: A lombtrágyázás leegyszerűsítve a növény levélzeten keresztüli táplálását jelenti. A növények a tápanyagok döntő többségét a gyökérzetükön keresztül veszik fel, táplálásuk megszokott módja ezért a talajra kihelyezett vagy a közegbe beforgatott szilárd, esetleg folyékony tápanyag. Egyes esetekben azonban szükség lehet a lombtrágyázásra is, melynek többféle előnye, gyakorlati haszna van. Különösen hatékony az eljárás például szárazság idején, és minden olyan esetben, amikor gyökereken keresztüli tápanyag felvétel akadályozott, ilyen például a rossz talajszerkezet, vagy a nem megfelelő talaj kémhatás. A frissen kiültetett palánták esetében például gyakori a levélzet sárgulása, ami a hideg, vagy a gyökérzet sérülése miatti elégtelen tápanyagfelvétel jele, ezen is segíthet a lombtrágyázás. Akkor is kiemelkedően hasznos, ha hirtelen, gyors felszívódású tápanyag kijuttatásra van szükség, továbbá a módszer a gyökérzet későbbi hatékonyságára is jótékony hatással van. A lombtrágyázással elsősorban nyomelemeket (kalcium, magnézium, foszfor, nitrogén) és mikroelemeket (cink, molibdén, bór, mangán) lehet átadni a növény számára. A lombtrágyázással kijuttatott tápanyagok mennyisége ugyan alacsony, de a felszívódásuk, hasznosulásuk nagyon gyors, így hirtelen beavatkozás szükségessége esetén ez a legjobb választás.

Megyeri Szabolcs kertész, blogger HelloVidék: Helyettesíthető vele a talajon keresztüli táplálás?

Megyeri Szabolcs: Egyértelmű nem a válasz, a lombtrágyázás mindig kiegészítő táplálást, ideiglenes, gyors megoldást jelent, hosszútávon ez a módszer nem alkalmas növények tápanyaggal való ellátására.

HelloVidék: Milyen gazdaságokban alkalmazzák általában?

Megyeri Szabolcs: Mivel a módszer inkább alkalmas a nagyobb arányú termesztés során történő gyors beavatkozásra, jellemzően a mezőgazdasági zöldségtermesztésben használatos, ahol a lombtrágyázással viszonylag könnyen végezhető el nagyobb mennyiségű palánta vagy zöldség kiegészítő táplálása, probléma esetén kezelése. Ettől függetlenül a lombtrágyázás kiskerti körülmények között is alkalmazható, de ez a ritkább eset.

HelloVidék: Házi kertekben, kisebb területeken lehet alkalmazni?

Megyeri Szabolcs: A lombtrágyázás kiskerti körülmények között is alkalmazható, előnyei ilyenkor is jelentősek, azonban a felhasznált szereket meg kell ismerni, valamint a kijuttatás helyes módját is el kell sajátítani, tehát kezdők számára egy kevés tanulást mindenképpen igényel az eljárás. A zöldségtermesztésben és a házi felhasználás esetén is pozitívum, hogy a folyékony lombtrágyába különféle növényvédelmi, permetszerek keverhetők, így a tápanyagok és a permetlevek egy menetben kijuttathatók.

HelloVidék: Hogyan kell helyesen végezni, illetve mik a legtöbbször elkövetett hibák?

Megyeri Szabolcs: A lombtrágyázást mindig inkább hígabb oldattal, több alkalommal kell elvégezni, a túl erős oldat nehezebben hasznosul és a növényben is kárt tehet. Csapvíz helyett érdemes lágyított vizet, vagy esővizet használni, a vezetékes víz magasabb keménységi foka kedvezőtlen kémiai folyamatokat indíthat el. A víz hőmérséklete sem teljesen mindegy, a legjobb a 13-15 celsiusos víz használata. A lombtrágyázás akkor lesz hatékony és igazán hasznos, ha a kezelt növény kifejlett, egészséges lombozattal rendelkezik. A legjobban a fiatalabb levelek és hajtások használják fel a kijuttatott szert, így ezeket a részeket részesítsük előnyben, illetve ezeket ne hagyjuk ki a permetezésből. Amennyiben növényvédő szer és lombtrágya egyszerre kerül kijuttatásra, mindig elsőként a növényvédő szert készítsük el (ez általában porból készülő oldat), majd ehhez keverjük hozzá a folyékony lombtrágyát, valamint lényegi elem, hogy három szernél többet ne vegyítsünk egyszerre. Fontos fejben tartani, hogy a lombtrágyázás fő előnye a gyors hasznosulás, azonban az így kijuttatott tápanyagok mennyisége viszonylag kevés, tehát a talajon elvégzett trágyázást semmiképp sem helyettesíti. Lombtrágyázáshoz a legtöbb könnyen oldódó műtrágya alkalmas, de a szaküzletekben kaphatóak direkt erre a célra előállított folyékony tápanyagok is. Kezdők számára elsősorban az utóbbiak ajánlhatók.

