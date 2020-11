Végzetes veszély a magyar erdőkben: ezt minden gyűjtőgetőnek tudnia kell idén ősszel

Egyre népszerűbb őszi tevékenységnek számít a hétvégi séták, túrák mellett, az "erdő húsának" is nevezett ízletes gombák gyűjtögetése. A csapadékos időjárás idén is szerencsét ígér a gombászás szerelmeseinek, akik 2020-ban is gazdagon megtölthetik kosaraikat. Nem árt azonban óvatosnak lenni, hiszen ha néhány fontos aranyszabályt nem tartunk be, súlyos ára lehet az ártatlan gombaszedésnek.



Az őszi csapadékos időjárás kedvezően hathat a gombatermésre, ezért egyre többen döntenek úgy, hogy a hétvégi kiránduláson nemcsak a tájat csodálják, hanem kalapos finomságokkal töltik meg a kosaraikat. Az erdők, mezők könnyen elérhető kincseiből ízletes ételeket készíthetünk, ám érdemes óvatosnak lenni, hiszen a kellemes erdei sétának és az ártatlannak tűnő gyűjtögetésnek súlyos ára lehet.

Az őszi erdőt járva a színes falevelek és az egyre nagyobb nyugalomba burkolózó táj lenyűgöző látványt nyújthat. A séta pedig amellett, hogy kikapcsol és kizökkent a hétköznapok nyüzsgéséből, számtalan meglepetést tartogathat. A csapadékos időjárás 2020-ban is kedvezően hathat a gombatermésre, ezért egyre többen töltik meg kosaraikat az "erdő húsának" is nevezett kalapos finomságokkal.

Ahogy korábbi cikkünkben már írtunk róla a kellemes sétának és az ártatlannak tűnő gyűjtögetésnek azonban súlyos ára lehet, ha nem tartjuk be az erdő kincseinek gyűjtésére, leszedésére vonatkozó törvényi előírásokat.

Ha a szabályoknak megfelelően járunk el ízletes gombás fogások kerülhetnek az asztalunkra, bár a biztonságos fogyasztáshoz még érdemes néhány dolgot figyelembe vennünk. Több mint 4000 kalaposgomba-faj létezik, közülük az ehető gombák száma több száz, az erősebben mérgezőké pedig egy-két tucat. Vagyis nem könnyű felismerni első alkalommal, hogy éppen mibe botlunk bele.

Magyarországon a Nébih információi szerint évente átlagosan 100-150 gombamérgezés fordul elő.

Szintén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán ismerkedhetünk meg egy fotókkal ellátott lista alapján a mérgező és ehető gombapárokkal, melyeket könnyű összetéveszteni. Ezen kívül rengeteg könyv, gombahatározó, sőt mobilalkalmazás is a rendelkezésünkre áll, hogy kiderítsük, hogy egy vadon termett gomba mérgező-e vagy sem. Ahhoz viszont, hogy egészen biztos információkat szerezzünk, mielőtt az asztalunkra kerül a gomba, a törvény előírja, hogy fogyasztás vagy árusítás előtt mindenképp egy erre kiképzett gombaszakértővel kell bevizsgáltatnunk a begyűjtött példányokat.

2008. évi XLVI. törvény8/A. paragrafusa értelmében vadon termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni vagy feldolgozni csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerinti gomba szakellenőri minősítést követően lehet.

Vadon termő, gyűjtött gombát átvenni és felhasználni csak gombavizsgálati igazolással és a gomba egyéb adatait megfelelően tartalmazó termékkísérő dokumentummal szabad. A termékkísérő dokumentumban szerepelnie kell az élelmiszerekre vonatkozóan előírt adatok mellett a „gyűjtött” szónak, a gombatétel mennyiségének, a gombavizsgálat dátumának, és a gombavizsgálati igazolás sorszámának is. Gombaminősítést csak a nyilvántartott és a Nébih honlapján közzétett listában szereplő gombaszakellenőr végezhet. Az adott gombatétel dokumentumait a felhasználást követő egy hónapig meg kell őrizni.

A gyűjtés szabályai: értünk és környezetünkért

Ahogy fentebb már részletesen is leírtuk, a vadon termő gombákat fogyasztás előtt mindig vizsgáltassuk meg gombaszakértővel. A kisebb településeken és a nagyvárosokban egyaránt a helyi önkormányzatok gondoskodnak a gombavizsgálat megszervezéséről és működtetéséről.

Soha ne használjunk nejlonzacskót, vagy műanyag dobozt a gombagyűjtéshez, mivel ezekben a gombák bepállanak, és könnyen romlásnak indulhatnak, ráadásul ilyen tárolás esetén könnyen össze is törnek. A gyűjtéshez a legjobb, ha kosarat vagy papírzacskót használunk.

Gyűjtéskor csak a fiatal, egészséges gombákat szedjük le.

Attól még, hogy nekünk nincs szükségünk rá, ne törjük le, vagy rúgjuk szét a mérgező gombákat, mivel fontos elemei a terület ökoszisztémájának.

Ezekre figyeljünk a finom falatok elfogyasztása előtt:

A felhasználás előtt mindig jól szellőző, hideg helyen, egy rétegben kiterítve tároljuk a gombákat.

Mindig alaposan tisztítsuk meg a gombát.

Daraboljuk apróra, ezzel ugyanis könnyebben emészthetővé tesszük.

Nem minden gombánál ajánlott a tönk elfogyasztása, mivel vannak olyanok, melyek egyáltalán nem emészthetőek meg, ilyen például a szegfő gomba és az őzláb gomba is.

A gombás ételek a könnyen romló ételek közé tartoznak. Magas víz és fehérjetartalmuk miatt bennük a baktériumok könnyen és gyorsan elszaporodnak, ezért könnyen okozhatnak ételmérgezést. Elkészítés után minél előbb érdemes elfogyasztanunk a gombát tartalmazó ételeket.

Nehéz emésztése miatt nem javasolt gombás étel fogyasztása a 6 éves kor alatti gyerekeknek, az időseknek, és az érzékeny gyomrúaknak.

Mindig járjunk utána az adott gombafajnak, mielőtt felhasználnánk, ugyannis sok tényezőt figyelembe kell vennünk, ha különleges gombát szeretnénk fogyasztani. Vannak például olyan gombafajok, melyekben a méreganyagok csak megfelelő idejű - legalább 20 perc - főzés után távoznak, és csak ez után fogyaszthatóak biztonsággal.

Ha mégis megtörténik a baj: ezek a mérgezés tünetei

A gombamérgezés tünetei nem jelentkeznek azonnal. Előfordulhat, hogy csak több órával később érezhetjük, hogy valami nincs rendben. Például éppen a gyilkos galóca mérgezés tünetei jelentkeznek leglassabban, és akkor már gyakorlatilag alig lehet segíteni.

Mérgező gombák fogyasztását követően 15-60 perctől 10-12 óráig jelentkeznek a tünetek, főként hányás, vagy hasmenés formájában, ezeken kívül egyes fajoknál idegrendszeri és keringési zavarok léphetnek fel, melyeknek tünetei a következők: izzadás, verejtékezés, a test kipirulása és szapora pulzus.

Amennyiben a vadon termő gomba fogyasztása után bármilyen tünet, például rosszullét, izzadás, hányinger, hányás, hasmenés, szédülés jelentkezik, haladéktalanul hívjunk orvost vagy mentőt!

A legveszélyesebb gombáról, a gyilkos galócáról:

A gyilkos galóca számít a legveszélyesebb mérgező gomba fajtának Magyarországon, ezért érdemes róla külön is szót ejteni. A gyilkos galócánál a mérgezés tünetei a gomba elfogyasztását követő 8-24 óra elteltével mutatkoznak meg, az első stádiumban hasi görcsök, csillapíthatatlan hányás, hasmenés jelentkezik. A szervezet ilyenkor sok sót és folyadékot veszít: ez akár kiszáradást is okozhat.

Ezt követően 1-2 napos átmeneti jóllét után a máj kezd el károsodni: sárgaság alakul ki, és májtáji fájdalom jelentkezik, ezután a mérgezett általában meghal májelégtelenség, vese- és szívszövődmények következtében. Amennyiben valaki túléli a gyilkos galóca mérgezését – ami rendkívül ritka, akkor is maradandó májkárosodást szenved.

Címlapkép: Getty Images