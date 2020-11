Problémát jelentenek a kóbor ebek: így lépnek fel ellenük Heves megyében

Ahogy a portál írja, az Ebbarát Egerszalók Program két éve indult el a faluban. Akkor foglalkozásokat, előadásokat tartottak az óvodásoknak meghívott állatvédő civil szervezetek képviselői. Szükség volt lépni, hiszen problémát jelentettek a kóborló kutyák.

Kiss Réka, az önkormányzat településfejlesztési ügyintézője arról számolt be a lapnak, hogy a foglalkoztatási támogatás segítségével vettek fel két embert, akiknek az volt a feladatuk, hogy összeírják a település háztartásaiban lévő ebeket. Fényképes adatbázist készítettek az összes kutyáról.

A kóborló kutyák esetében az volt a fő gond, hogy sokukban nem volt csip, ezért nem tudtuk, tartoznak-e valahova. Az említett települési felmérésben külön feljegyezték azokat a kritikus területeket is, ahol visszatérő volt a kóborló négylábúak problémája. Az említett helyeken az önkormányzat önerőből finanszírozta a nőstény ebek ivartalanítását. Minden érintett háztartásba ellátogattak, s megnézték, hogy az állatot helyesen tartják-e. Ha problémát észleltek, jelezték, min szükséges változtatni

- magyarázta Kiss Réka.

A két munkatárs megtanította őket, mire van szüksége az állatnak: legyen kutyaól, ne legyen láncon az eb. Még azt is, hogy esetleg a kerítést hozzák helyre. A helyhatóság kész kutyaházat is bérbe adott a családoknak egy évre. Ez idő alatt pótolniuk kellett az ólat, akár saját kezűleg elkészítve, amihez tanácsot is kaptak

- tette hozzá.

Egyelőre sikeresnek bizonyul a program. Tavaly mindössze két kutyát kellett elhelyeznünk. Ezek az állatok nem gyepmesteri telepre kerülnek, civil állatvédő szervezettel működnek együtt, ők gondoskodnak róluk. Amíg az egyesület nem tud helyet biztosítani nekik, egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon levő kennelben gondoskodnak róluk

- emelte ki a az önkormányzat településfejlesztési ügyintézője.

Címlapkép: Getty Images