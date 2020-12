Meglepő dolog derült ki a hazai karácsonyfákról: erre készülj 2020-ban

A koronavírus-járvány nem kerülte el a kertészeteket, áruházak sem. Arra a kérdésre, hogy idén mire számíthatunk a fenyőfák árait tekintve a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete adott közelménye ad választ. Mint írják, bíznak abban, hogy a koronavírus-járvány nem befolyásolja majd a vásárlási kedvet, és zavartalanul folyhat az árusítás is, hiszen évente 2-2,5 millió fát adnak el karácsonyra Magyarországon

Csak kis mértékben emelkedhet idén a belföldön termesztett, karácsonyi fenyő ára, ugyanakkor a legnépszerűbb fajta, az import nordmann fenyő az árfolyamváltozás miatt 10-15 százalékkal is drágulhat

- közölte a szervezet.

Hozzátették, várhatóan a lucfenyő méterenként 3000 forintba, az ezüstfenyő 4000-5000 forintba, a nordmann pedig 6000 forintba kerül majd, de sok helyen darabárat határoznak meg az eladók.

Az értékesítés nagyrészt faiskolai árudákban, közterületeken és online történik. A mini fenyőket virágboltok, bevásárló központok, barkácsáruházak árulják, főleg a cukorsüveg fenyőt díszítik fel.

Rengeteg hagyomány kapcsolódik a karácsonyhoz, többek közt a karácsonyfa állítás. Nem is gondolnánk mennyi jelentéssel bír az ünnepi fa, és hogy mennyi mítosz, történet kapcsolódik hozzá. A legtöbb kultúrában találhatók feljegyzések a karácsonyfárók, valamint arról is, milyen jelentést hordozott az az adott nép számára. Most visszatekerjük az idő kerekét és megnézzük, hogyan vélekednek az ünnep fájáról a világban, illetve, hogy itthon, mióta számít hagyománynak a karácsonyfadíszítés.

Pörgessük vissza az idő kerekét

A karácsonyfa előtt a pogány hagyományok szerint a termőág, zöldág házba vitele, illetve a ház és a ház környékének örökzöld ágakkal díszítése volt a szokás. Magyarországon a zöldág általában rozmaring ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága. A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a házba vittek, és különféle módon díszítettek. A fa mint világtengely a mitikus világképek egyik leggyakoribb motívuma. Az elnevezése: világfa, kozmikus fa.

Az éjszaka is világító mennyei életfa és az erre utaló, gyertyákkal díszített fák az újjászületés szimbólumai. Ezzel a jelentéssel ruházták fel például a görögök Dionüszosz fenyőjét, a germánok Ódin fáját, a buddhisták a halottak ünnepének fáját, a keresztények a karácsonyfát. A katolikus hagyományban a kivirágzó keresztfa életfaként jelenik meg, s Krisztus örök életet hozó, megváltó tettét szimbolizálja

A történelmi feljegyzések szerint, hazánkban a XIX. század első felében jelent meg az ünnepi fenyő, elsősorban nemesi, majd polgári körökben. A feljegyzések szerint először Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát 1824-ben.

Az ünnep és a karácsonyfaállítás magyarországi elterjedésének emlékét őrizte meg egy 1842. december 24-én íródott naplórészlet is. Az írásos emlék szerint, a bejegyzés szerzője Szekrényessy Józsefné Slachta Etelka (1821–1876). Az utókor számára fentmaradt karácsonyi bejegyzése viszont kifejezetten az ünnepről, ajándékozásról és a karácsony megéléséről szól.





Az említett naplórészlet

Dolga távoztával nekiestem a két karácsonyfának és azokat bonbon és gyertyácskákkal ékesítém, Józsiméra két narancsot is kötvén. Közben gróf Niczkyné is jött, de lehetlen vala őt elfogadnom, mert különben nem készültem volna el. A vásznat is hozattam és egy szép darabot 21 pengőforintért kiszemeltem. Marinak szánt holmikat mind rendbeszedvén és kartonba rakván, alighogy készen valék, jött Józsim. Hogy semmi sejtése legyen afelől, hogy ő is Krisztusfát kap, persze azt mondám, hogy Mari számára többeket a kis falnyílásból kikeresvén annyira kimelegedtem, hogy éppen átöltözni valék kénytelen, midőn Niczkyné is itt volt. […] Midőn beléptünk, az asztal közepén felállított fa narancs és cukrokkal ékítve, már teljes fénnyel ragyoga, kis gyertyácskáitól körözve: a két Zuber, kis Bémer papnevelőjével és örömömre Kammerer Pipszi valának itt. Később Kelle is jött. Csakhamar az asztal körül uzsonnához ültünk. Még torta is vala, de semmit sem ettem. Nemsokára az inas megsúgá nékem, hogy cselédeink itt vannak kisuhantam s velük át a leányok szobájába. Itt az asztalra minden kirakék. Vacsora után a leány bevivé a fát az ajtó elébe, s ezt aztán becsukván, távozott. Hallván ezt, Józsimat kérém, feküdne le, úgyis kissé bágyadt és álmos, s emellett késő is lévén még. Egyedül hagyám menni, s midőn az ajtót kinyitá, majd visszapattant. Befuték. „Ugyan, mi ez?” Kíváncsian nézdelé a fát: „S mi ez?” „Aranyozott diók. S tán a cukorterkecseket sem ösmered?” – kérdém nevetve. Most az asztalon levő tárgyakat nézé: „S mi ez?” „Finom hat vászonzsebkendők, hogyha náthája van, ne rontsa szép kis orrát! Itt egy pár hímzett papucs, melyek helyett a cím végett jobban szerettem volna cipőket készíteni, de hisz te csak azt viseled! Itt meg hat pár harisnya reggel hozzá, hogy meg ne hűtse magát!” „Majd bizony! Én még harisnyát húzgálok!” „Ó, maga lusta! itt meg csizmakapca, eddig hát pár, többet nem késztheték el, de a többi öt párt is nemsokára kapod.” Nevetett s félig álmosan tréfált ki, midőn az inasnak csengetett, félvén, hogy a gyertyák meggyújtják a fát