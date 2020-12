A vadaspark nagy dobása: egy évnyi élményt adnak a karácsonyfa alá

Legyen szó állatbarát kicsikről vagy nagyokról, vannak köztük, akik hely- vagy időhiány miatt nem tudnak állatot tartani, pedig szeretnének. Számukra remek meglepetés lehet a Budakeszi Vadaspark egyik lakójának a virtuális örökbefogadása. Az újdonsült nevelőszülő távolról vigyázhat a kiválasztott állatra, miközben figyelemmel kísérheti „kis védence” mindennapjait. Továbbá egy alkalommal részt vehet a „szülői értekezleten” is. Az örökbefogadók emellett egy digitális „Zöld Diplomát” kapnak, és a nevük felkerül a Vadasparkban elhelyezett nevelőszülői táblára.

Kit fogadjuk örökbe?

A választás nem is olyan egyszerű. Közel 60 faj 200 egyede közül kell megtalálni ki is legyen az, akiről a következő egy vagy fél évben az új nevelőszülője gondoskodni fog. Többek között Chili, a róka, Rita, a hiúz, Szilveszter a vadmacska vagy Manci, a vörös mókus is kíváncsian várja, ki lesz az új virtuális gazdája.

Az állatok a gondoskodásért cserébe továbbra is elbűvölő személyiségükkel vesznek részt a Vadaspark mindennapjaiban és a gondozók segítségével „házhoz viszik” a vadasparki élményeket, különleges pillanatokat.

Egy évnyi élmény a karácsonyfa alatt

Aki inkább testközeli élményeket ajándékozna az választhat a Budakeszi Vadaspark Éves bérlete - ami a nyitvatartási időben korlátlan számú belépésre jogosít - vagy az egy alkalmas Tiszteletjegy közül.

Vadaspark az otthonunkban

A kézzelfogható ajándékokat kedvelők nagy örömére elkészült a Vadaspark jövőévi falinaptára, amiben a legnépszerűbb állatok szerepelnek. A Budakeszi Vadaspark hivatalos fotósa, Surányi Linda szerint az állatfotózásban ki kell várni a tökéletes pillanatot, a 2021-es falinaptárban ezek lettek megörökítve.

A fenti ajándékok megvásárlásával nemcsak szeretteink kedvében járhatunk, de egy jó ügyet, a Budakeszi Vadaspark népes lakóközösségének jólétét is támogathatjuk.

Címlapkép: Getty Images