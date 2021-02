Vérlázító: quadokkal és motorokkal teszik tönkre a somogyi erdőket

Egyre gyakoribb az illegális terepjárós, terepmotoros és quados forgalom a külső-somogyi településeken, ami komoly károkat okozhat a természetnek, és zavarja az erdőlátogatókat.

A felázott, sáros területen a nagy terepgumis gépek könnyen tönkretehetik az utat - panaszolják az érintettek. Az ismeretlen közlekedők többször is kárt okoztak a földutakban, melyek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A javításra több millió forintot kell fordítani - írja a Sonline.

Karádon mezőőr is segíti a megelőzést, bírságra számíthatnak az illegálisan közlekedők, ha sikerül tetten érni őket.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (SMRFK) közölte: Somogy megyében elsősorban a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területén emelkedett meg azoknak a száma, akik az erdőket nem annyira a természet iránti szeretetből keresik fel, hanem inkább versenypályának használják az erdei utakat. A járműveikkel zavarják az erdők rendjét, az állatok nyugalmát, ami az őszi szarvasbőgés időszakában kiemelten kártékony és veszélyes is.

A Siófoki Rend­őrkapitányság munkatársai az együttműködő szakemberekkel közösen rendszeresen tartanak összehangolt akciókat – közölte a rend­őrség.

A térség felelősen gondolkodó szereplői közül egyre többen elégelik meg a lehetetlen állapotokat, és most közös nyilatkozattal fordultak az érintettekhez. Arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a természetjárás törvényben rögzített és íratlan normáit mindenkinek tiszteletben kell tartani!

Az alábbi nyilatkozathoz már 29 somogyi szervezet, gazda, polgármester és a vadásztársasági elnök is csatlakozott:

KÖZÖS NYILATKOZAT A TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

A világot sújtó járvány annak számtalan kedvezőtlen hatása mellett jelentősen lekorlátozta az emberek utazási, és pihenési lehetőségeit is. Bezártak múzeumaink, rendre elmaradnak közös rendezvényeink, és sajnos kedvenc éttermeinket, kávézóinkat sem látogathatjuk. Most egyedül a szabadban eltöltött idő jelentheti mindannyiunk számára a testet-lelket feltöltő kikapcsolódást. Ehhez az erdők-mezők mindenki számára nyitva állnak, ahol gyalogosan, kerékpárral, vagy lóval is kereshetjük az új kalandokat.



A természetjárás törvényben rögzített, valamint íratlan normáit azonban sajnos nem mindenki ismeri, vagy tartja tiszteletben, mivel az elharapódzó illegális terepjárós, terepmotoros és quados forgalom a külső-somogyi településeken is egyre gyakoribb. Ez egyre több konfliktushoz vezet. A gépek a sarat dagasztva teszik tönkre a gyalogosok, kerékpárosok és a gazdálkodók által is használt földutjainkat, valamint letapossák a gazdák terményeit is. A meredek domboldalakon komoly talajpusztulást okoznak, a patakmedrekben, vízmosásokban közlekedve pedig értékes élőhelyeket semmisítenek meg. A jellemzően műszaki vizsgával sem rendelkezői szerkezetek kipufogó gázai jelentősen szennyezik a környezetet, és rendkívül erős hangjukkal nemcsak a házi állatokat és a vadállományt zavarják, hanem olyan ritka, szigorúan védett fészkelő madaraink költését is megakadályozzák, mint a békászó sas, a réti sas, vagy a bagolyfélék. Az utóbbi időben sajnos megszaporodott azon jóérzésű turisták száma is, akik felháborodva számolnak be a rendszerint jogosítvány nélkül, és akár ittasan állapotban, életveszélyesen száguldozó, vagy „csak” az erdő csendjét megölő terepjárósok által tönkretett családi kirándulásukról.



Mindannyiunk közös érdeke, hogy településeink az itt lakók számára élhetőek maradjanak, az ide látogatóknak pedig továbbra is vonzó úti célt jelenthessenek. Ebben a Balaton vonzereje, és a belterületi fejlesztésekre elköltött minden egyes forint mellett, most még fontosabb szerepe van a tágabb természeti környezetünk állapotának, nyugalmának is.



Kérjük ezért a Tisztelt Lakosságot, és a téma iránt érzékeny civil szervezeteket és gazdálkodókat, hogy egymással együttműködve tegyünk meg mindent az illegális terepautós, terepmotoros, és quados közlekedés visszaszorítása érdekében. Tereljük ismerőseinket közösen a helyes útra, az országban több helyen is kijelölt hivatalos cross pályákra, ahol embertársaikat és a természet világát kevésbé zavarva vezethetik le a bennük felgyülemlett feszültséget.