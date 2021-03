Egyre több kárt okoz ez az inváziós faj: nem szabad etetni a kertbe tévedő nutriákat

Ahogy a portál írja, a nutria egyre inkább terjeszkedő, idegenhonos inváziós faj, a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén is mind nagyobb számban jelennek meg.

Az utóbbi egy-két évben nemcsak a nyugodtabb, természetközeli élőhelyeken találja meg az életfeltételeit, hanem alkalmazkodik az ember közelségéhez és a települések nyújtotta „lehetőségekhez” is

- mondta Madarász Enikő, a Fertő–Hanság Nemzeti Park természetmegőrzési szakreferense. Hozzátette, fontos tudni, hogy a nutria jelenléte hazánkban nemkívánatos, hiszen táplálkozása közben nagy területen elpusztítja a vízi növényzetet, ezzel hátrányosan befolyásolja őshonos növény- és állatfajaink életfeltételeit.

A jelenléte gazdasági szempontból sem kedvező, mivel előszeretettel dézsmálja meg a szántóföldi ültetvényeket, emellett az öntözőrendszerekben és gátakban is komoly károkat képes okozni. Ezért is hívjuk fel a figyelmet, hogy lehetőleg ne etessük a nutriát, mivel az elszaporodása károsan hat a hazai ökoszisztémára

- magyarázta a szakember.

A nutria eredetileg egy Dél-Amerikában élő faj, melyet húsa és bundája miatt hoztak be az országba. A tenyésztőktől kiszabadult vagy kiengedett egyedek telepedtek meg később a szabad természetben. A nutria elsősorban állandó vizeink mellett, különösen a nádasok és a mocsarak közelében fordul elő. Megtalálható továbbá folyók, patakok, tavak és sós mocsarak környékén is a part menti területeken, azonban nem távolodik el 100 méternél távolabb a vizektől, amelyekben él. Térségünkben főként a Szigetközben és a Hanságban találkozhatunk velük. Feltehetően az enyhe telek miatt állománya az utóbbi években jelentősen megnövekedett, ami természetvédelmi és gazdasági szempontból is káros

- írta meg a portál.

Címlapkép: Getty Images