Ezek a legfontosabb kerti munkák áprilisban: itt a 9 pontos feladatlista

Még áprilisba is van teendőnk a metszéssel. Az őszi- és kajszi barack esetében le kell vágni a friss vesszőket, mindezt akkor, amikor a virágrügyek már nyílni készülnek. A meggyfák esetében a régi ágakból kell vágni, míg a friss és fiatal vesszőkhöz nem nyúlunk hozzá és ne feledjük el, hogy itt a szőlőmetszés ideje is.

A szezon elején ráfér a tavaszi frissítés a pázsitunkra. Első körben adjunk neki egy kis gyeptrágyát, majd 2-3 hét múlva nyírjuk rövidre (kb 2 cm-re) a füvünket. A tönkrement gyepet is ilyenkor érdemes renoválni. A kopasz foltokra, arra a területre, ahol kipusztult a fű, ezt követően vethetünk magokat újra. Nem is kell sok idő ahhoz, hogy megjelenjenek a friss fűszálak.

Áprilisban már elkezdődik a veteményezés is, az ágyásokba olyan magokat vethetünk, mint: spenót, karfiol, zöldborsó, sárgarépa, retek, karalábé, póréhagyma, retek, sóska, paprika, paradicsom, kapor, káposztafélék, uborka és csemegekukorica. A legfontosabb, amit ilyenkor figyelembe kel venni az a vetés mélysége és a sortávolságok.

A hónap első heteiben meg lehet kezdeni a nem fagyérzékeny zöldségfélék (fejessaláta, a kelkáposzta, a brokkoli, a vöröskáposzta) erős gyökérzetű, edzett palántáinak és egyes virágok (árvácska, százszorszép, nefelejcs) palántáinak ültetését, mert ezek az átmeneti, talajmenti fagyokat károsodás nélkül elviselik, ha pedig erős lehűlés állna be, akkor agrofólia, közönséges újságpapír-, vagy szalmatakarással meg lehet akadályozni a kifagyásukat.

A mediterrán növények már kiköltözhetnek a teraszra vagy a kertbe, ha eddig még nem hoztuk ki őket. Ha szükséges elvégezhetjük az átültetést, érdemes egy lemosó kezeléssel indítani ezeket a növényeket is az aktuális szezonban. Mivel még jöhetnek hirtelen hajnali fagyok, figyeljük az előrejelzéseket és vigyük a növényeket pár napra védett helyre, ha hideg éjszakák következnek.

A fűszeres kertünket is jó, ha ellenőrizzük ebben az időszakban. A téli pihenő után a citromfűnél végezzünk tőosztást, majd a hajtásokat vágjuk vissza. A borsmenta esetében is végezhetünk szaporítást, nála a gyökérsarjakat kell leválasztani és új cserépbe ültetni. Ha snidlinggel próbálkozunk, szintén tőosztást végezzünk, majd kisebb csokrokat összefogva ültessük őket cserépbe. Az oregánó, a kakukkfű, a rozmaring és a zsálya szaporítási módszere a dugványozás, tehát ha a meglévő növény csúcsáról levágott 10-15 cm-es hajtást ültetjük el. Ha évelő fűszernövényt ültetünk, mint például a zsálya, rozmaring, menta, levendula, érdemes évente átültetni őket egy nagyobb cserépbe.

Teendők a balkonládák körül

A balkonládákra és a kinti cserepes virágokra is szenteljünk némi figyelmet. Itt az ideje ilyenkor az ablak-és erkélyládák betelepítésének is; ültessenek ezekbe fiatal, vagy átteleltetett muskátlitöveket. Újkeletű, de nagyon hasznos módszer a muskátli tövek közé egy-egy metélő petrezselyem, metélő hagyma, vagy bazsalikom, majoranna, borsikafű palánta beültetése is.

Az átteleltetett muskátlikat érdemes kicsit visszavágni, hogy új erőre kapjanak. Ilyenkor érdemes a levágott ágakat földbe dugni, hogy gyökeret eresszenek. A büdöske magról könnyen vethető, 1-2 cm mélyre helyezzük a magjait, és legalább 15 cm távolságra egymástól. Mindkét növény kedveli a napos, de a félárnyékos helyeket is, ezért próbáljuk ilyen közegben elhelyezni őket.