Ezeket a növényeket soha ne ültesd egymás mellé a konyhakertben: itt a lista

A kertészkedésnek is megvan a maga tudománya és művészete, és ahhoz, hogy élvezni tudjuk a konyhakertünkben ültetetett növények terméseit, vagyis fáradságos munkánk jól megérdemelt gyümölcsét, fontos figyelembe venni néhány alapelvet ültetéskor.

Összeférhetetlen kerti növények

Létezik néhány alapvető szabály, hogy milyen növényeket ne ültessünk egymás közelébe. Ilyen szempontok a növények magassága, hogy ne árnyékolja be egyik a másikat, valamint a hasonló fényigény is fontos szempont, De arra is ügyeljünk, hogy kevés vizet igénylő növények mellé ne kerüljenek vízigényes növények, mert elszívják előlük a tápanyagot.

Az alacsonyabb növényeket a veteményes vagy virágágyás szélén külön sorba, vagy szegélynövényként lehet ültetni, és akkor nem árnyékolja le őket a magasabb haszonnövény.

Manapság fontos szempont, hogy ugyanolyan betegségekre hajlamos növényeket ne ültessünk egymás mellé, hisz egyre jobban terjed a biokertészkedés, és az a fajta gondolkodás, hogy mind a nagyüzemi kertészkedésben, mind otthon kerülik az emberek a vegyszeres permetezést. De az is fontos szempont, hogy hasonló víz- és tápanyagigényű növényeket ültessünk egymás mellé. Kártevőmágnesek mellé semmiképp ne telepítsünk érzékeny növényeket, például káposztafélék mellé földiepret, vagy paradicsom mellé burgonyát, mert utóbbiak ugyanazokra a betegségekre hajlamosak

- mondta el Porkoláb Antal kertész.

A növények egymás közti versengését kellő ültetőtávolsággal, valamint elegendő műtrágya és vízmennyiség biztosításával kompenzálhatjuk.

Allelopatikus növények A növénytermesztésben olyan növényekre mondjuk, hogy allelopatikusak, amelyek képesek ártani más növényeknek, gombáknak, baktériumoknak és egyéb élőlényeknek. Az allelopatikus növények legyengítik áldozataikat, megbénítva ezzel létfenntartó funkcióikat. A növények gyökerei gyakran ilyen allelopatikus anyagokat bocsátanak ki magukból önvédelem gyanánt, de az is meglehet, hogy a lebomló növényrészekből szivárognak át a talajba ezek az anyagok. Miután a lebomlás folyamata befejeződik, a legtöbb növény allelopatikus anyagai is semlegessé válnak. Ezért lehet komposztálni az allelopatikus növényeket – lebomlott állapotukban, komposztként már nem jelentenek veszélyt a többi növényre.

Soha ne ültesd őket egymás mellé

Meglepő lehet a felismerés, de a növények sem egyformán jól jönnek ki egymással. Vannak olyanok, amelyeket egyenesen tilos egymás mellé vetni, mert mondhatni összevesznek, de valóban rosszul hatnak egymás növekedésére és így a terméshozam is csökken vagy használhatatlanul silány minőségű lesz. Persze mi magunk is rájövünk ezekre a praktikákra idővel, de mennyivel jobb, ha hosszú évek kínlódását és sok befektetett pénzt spórolhatjuk meg magunknak, ha időben tájékozódunk!

Fokhagyma és hüvelyesek/spárga

A fokhagyma, erős illatának köszönhetően rendkívül hatékony a rovarok távoltartásában. Remek társai a paradicsomoknak, retkeknek, rózsáknak és a káposztaféléknek. A hüvelyes növények azonban nem nőnek megfelelően a közelében, nem fejlődik ki rendesen a hüvely és benne a termés, így gyengébb termésre lehet számítani. A spárgáktól szintén érdemes távol tartani őket.

Spenót és burgonya

A spenót jól kijön a hüvelyesekkel, az eprekkel és a káposztafélék családjának legtöbb tagjával is. A krumplikat azonban már nem igazán tűri meg a közelben, amire saját, sekély gyökérzete lehet a magyarázat. A krumplik, habár sokkal nagyobbak a spenótoknál, általában a felszínhez közel terjesztik szét gyökereiket. Nagy valószínűséggel a vízért és tápanyagért folytatott verseny az ok, ami miatt nincsenek jó viszonyban egymással. A krumplik levélzete továbbá hajlamos eltakarni a napfényt a spenótok elől.

Paradicsom és burgonya

A krumplifélék és a paradicsomok is a burgonyafélék családjába tartoznak, ezért ugyan azok a kártevők és fertőzések is veszélyeztetik őket, például a krumplibogár és a penészgomba, így jó ötlet külön tartani őket.

Tök és sütőtök

Ez az ízletes zöldség a babokat, a hagymákat, a dinnyéket és a retkeket is a barátai között tudhatja, és kedveli a rovarriasztó macskamenta, bársonyvirág, sarkantyúka és hasonló illatos növények társaságát is. Az egyszerű tökök azonban nem érzik jól magukat a sütőtökök és krumplik közelében.

Eper és káposzta

Ezek a növények szeretik a bokros babokat és hasznos számukra a fokhagymák, a kakukkfű és a zsálya rovarriasztó hatása. A kártevő-mágnesként funkcionáló káposztafélék azonban egyértelmű okokból nem jó társak az eprek mellé.

Paprika és bab

A paprika és a bab is fogékony az antraknózis fertőzésekre. Így ha valamelyik növény megkapja ezt a betegséget, akkor könnyen fertőzött lesz a mellé ültetett másik növény is.

Káposztafélék és szőlő

A szőlő közelébe vetett káposzta magvak, nem tesznek jót a bornak. A szőlőnek ugyanis savanyúbb lesz az íze, ha valamilyen káposztafélét ültetünk a közelébe. Így a bor íze is rosszabb lesz, ezért ha finom házi bort szeretnénk inni, kerüljük a káposztafélék ültetését.

Dinnye és burgonya

A dinnyék éppen olyan jó társaik lehetnek a kukoricáknak, ahogy a tökök is. Mivel szétterjednek a talaj felszínén, segítenek elfojtani a gyomokat. Ha mindez nem lenne elég, hatalmas leveleik szigetelő réteget képeznek a talaj felett, melegen tartva ezzel a többi növény gyökereit, amikor az idő hűvösebbre fordul. A dinnyék a napraforgók és paradicsomok társaságát is kedvelik, de a krumplikkal már nem jönnek ki valami jól.

Fejes káposzta és brokkoli

A brokkoli akadályozza fejes káposzta magok csírázását és az esetleg kikelt növények növekedését. Ennek az az oka, hogy a fejes káposzta érzékeny a brokkoli által kibocsátott vegyianyagokra.

Bab és karfiol/hagymafélék

Hüvelyesekként a babok képesen nitrogénnel dúsítani a talajt, amiben nőnek, így kiváló társai lehetnek más zöldségeknek, például a spenótnak, az uborkának, a kukoricának vagy a krumplinak is. A babokat azonban nem ajánlott a káposzták és a hagymák családjának képviselői közelébe ültetni. Ilyenek a karfiol, a brokkoli, a kel, a kerti zsázsa, a mustár, a fokhagyma, a metélőhagyma és a póréhagyma is.

Brokkoli és babfélék/eper/bazsalikom

Ez a zöld növény szereti az illatos gyógynövények társaságát, mint a mentafélék, azonban nem kedveli a bazsalikomot, a babféléket, a borsókat, a paradicsomokat és az epreket sem.

Íme néhány további, kerülendő növénytársítás

menta vagy hagyma fejlődő spárga közelébe

karósbab vagy mustár cékla mellé

ánizs vagy kapor sárgarépa szomszédságába

uborka, sütőtök, retek, napraforgó, spárgatök vagy paradicsom burgonyahalmok közelébe

bármely káposztaféle eper közelébe

káposzta, karfiol, kukorica, kapor vagy burgonya paradicsom közelébe

Címlapkép: Getty Images