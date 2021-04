Fontos nap a mai: tudtátok, hogy hagyományosan ma kezdődnek a tavaszi munkák?

Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja. Magyarországon az állatokat ezen a napon hajtották ki először a legelőre. Ekkor álltak újra munkába juhászok és a kanászok. Régi pásztorszokás az ún. juhmérés, a lemért tejmennyiség alapján megállapították, hogy a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak.

Rozsályon is megemlékeztek a mai napról

Szent György napján hagyományosan a papok megszentelik a búzát, kimennek a gyümölcsösökbe, termőföldekre, meghintik azokat szenteltvízzel, hogy ősszel bőséges termést hozzanak. És mivel ma már a kétkezi munkák mellett a gépek is segítenek, azokat is megáldják. Hagyományteremtő szándékkal Bátorligeten második, Rozsályon első ízben áldották meg a mezőgazdasági haszonjárműveket - adta hírül a nyíregyházi lap.

Kőszegen más szokás is járja

A koronavírus-járvány miatt a szokásosnál kissé szerényebb keretek között, de a több száz éves helyi hagyományokat követve április 24-én Szent György napján idén is bejegyezték a hajtásokat a Szőlő Jövésének Könyvébe Kőszegen.

A vasi kisvárosban 1740 óta mutatják be a hegymesterek az évnek ezen a napján a szőlőhajtásokat a város elöljáróinak, rajzolják be azokat a külön erre a célra szolgáló díszes könyvbe. Az egyedülálló kőszegi hagyomány 2013-ban felvételt nyert a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, 2019-ben pedig kiemelkedő nemzeti értékként bekerült a Magyar Értéktárba is.

A kőszegi városháza előtti téren Básthy Béla (Fidesz) polgármesternek Böröcz Tamás a Kőszeg és Környéke, Vaskeresztes és Környéke Hegyközség elnöke mutatta be a hajtásokat, amelyeket miután Harangozó Vilmos esperes-plébános megáldotta, Németh János festőművész rajzolt be a könyvbe.

Láng József kőszegi borász az MTI-nek elmondta: idén hajtások helyett még csak rügyek látszanak, "rügyfakadás utáni nemezes állapotban" vannak.

Szavai szerint ez egyben azt is jelenti, hogy a szőlő átvészelte az áprilisi fagyokat, még bőven behozhatja a lemaradást tehát lehet reménykedni a jó termésben.

Idén viszont elmaradt a borverseny

Elmaradt Kőszegen az ilyenkor szokásos felvonulás és ünnepség, borverseny helyett is csak nyilvános bormustrát tartottak, az érdeklődők pedig a város hivatalos közösségi oldalán online követhették figyelemmel az eseményeket, illetve a Jurisics téri "Lábasház" kirakatában tekinthetik meg a Szőlő Jövésnek Köve és Hagyománya címet viselő kiállítást.

Szent György napján gonoszt is űztek Az esztendő egyik legjelentősebb gonoszjáró napjának számított. A rontás elkerülésére tüskés ágakat tűztek az ajtókra, fokhagymával kenték be az ajtófélfákat, ablakokat.

Szent Györgykor is gyújtottak tüzeket, amelyeket a legények körbetáncoltak, átugrottak.

E napon volt szokás a harmatszedés is, az asszonyok lepedővel szedték a harmatot, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak. A tejes fazékba facsarták ki, hogy sok vaj legyen, vagy a kenyértésztába cseppentettek, hogy szebbre süljön a kenyér. Voltak, akik ezen harmattal pogácsát készítettek, amit megszárítva, megsózva odaadtak a tehénnek, hogy az jól tejeljen. Más megfigyelések szerint:



- ha eső nincs György-nap előtt, sár lepi el a legelőt

- aki Szent György előtt, dörgéskor megheverkőzik a fűben, nem lesz derékfájása

- Szent György napján elszárad a ló, akit befognak

- Szent György után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet

- ha Szent György napján akkora a vetés, hogy a holló /más mondásban varjú/ elbújhat benne, úgy jó lesz a termés

- ahány nappal megszólal Szent György előtt a béka, annyival hallgat utána, hűvösre fordul az idő, ha közvetlen Szent György előtt szólal meg a béka, korai jó időt és jó esztendőt is jelen.

