Sötét a lakás, pusztulnak a növények? Felesleges pénzkidobás helyett válaszd ezt a megoldást!

A bezártság érzése, a kijárási lehetőségek minimalizálása, az otthonról dolgozás még azokat is nyitottá teszik a szobanövényekre, akik korábban nem voltak nagy rajongók. A Plante. 2020. október-novemberi felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 13,5 százaléka kifejezetten a COVID19 tavaszi megjelenése óta vallja magát növényrajongónak. Ami nem csoda, hiszen a karanténos időszakban bővebben jut idő az otthoni hobbikra is.

És hogy ki miért dönt úgy, hogy növényekkel veszi körbe magát a lakásában? A válaszadók kicsit több mint egyharmada a növények fizikai állapotukra való hatását emeli ki:

36,8 százalék azért választ zöld leveleket otthonra, mert azok tisztítják a levegőt és jobb lesz tőle a közérzetük.

A válaszok között a dobogó második fokán a lelki okok jelentek meg: 32,6 százalék szeret felelősséget vállalni a növényeiért és élvezi a szoba-kertészkedést.

Minden harmadik embernek legalább 10 darab szobanövénye van otthon a felmérés szerint, és ezek között pár igazi lakásdzsungel-tulajdonos is akad, több mint 50 szobanövénnyel.

A megkérdezettek 43,5 százaléka minimum egy, maximum 4,

és további 32,1 százaléka 5-10 darab növénnyel gazdagodott az otthonában a COVID19 márciusi megjelenése óta.

A koronavírus hatására sokak élete kisebb-nagyobb mértékben, de más irányba indult el, mint ahogy korábban tervezte. Erre a feszültségre ad egyfajta gyógyírt a növények gondozása: ha egyedül él valaki, nem elhanyagolható a szociális hatás: a növények jelenthetnek „társaságot”, értük felelősséget kell vállalni, kialakul egy érzelmi kötődés, ezzel együtt egy terápiás hatás. Öntözni kell, gondozni, reagálni, ha a növény megbetegszik, lehet örülni, ha megjelenik egy új levél, hajtás vagy virág. A kérdőívet kitöltők 78,8 százaléka egyébként beszélni is szokott a növényeihez. A növénygondozás tökéletes meditatív tevékenység, így akkor is érezhető a pozitív hatása, ha valaki magányos, de akkor is, ha túl stresszesnek érzi a munkáját, legyen az akár a családdal néha nehezen összeegyeztethető kényszer home office

– mondja Klenovszki Mimi, a cég egyik alapítója.

Van olyan élethelyzet, amikor az élő növény nem jó opció

Mit tehet az, akinek most nem fér bele a növénygondozás az életébe vagy nem tud megfelelő környezetet teremteni a növényeknek, de zöldebb otthont szeretne látni maga körül? Hiszen a szobanövényekkel színesebbé és hangulatosabbá varázsolhatjuk lakásunkat, teraszunkat, erkélyünket. Ráadásul könnyen beépíthetők szinte bármilyen enteriőrbe, passzolnak minden stílushoz.

Sokan elzárkóznak a műanyag növényektől, pedig jó alternatívák lehetnek, ha házunk, lakásunk vagy életvitelünk nem engedi azt, hogy igazi, élő, gondoskodást és figyelmet igénylő zöldekkel vegyük körbe magunkat. Nem beszélve arról, ha kisgyermek vagy háziállat is él velünk a lakásban. Miért lehet ebben az esetben jó választás műanyag növényt választani? Mutatjuk!

Kevesebb odafigyelést igényel

Egy élő növény esetében számos fontos szabályt be kell tartanunk: mennyi vízre, napfényre, tápoldatra van szüksége. De tudnunk kell felismerni azt is a levelek állapotáról, milyen kártevő vagy betegség támadta meg a növényt. Ez mind fontos feladat és bizony időigényes tevékenységek. Ugyan nem minden növénynek vannak extra igényei, de a hétköznapokban, a munka és magánéleti elfoglaltságok miatt előfordul, hogy megfeledkezünk róluk. Néhány fajtának ez pedig épp elég ahhoz, hogy rossz állapotba kerüljön vagy kipusztuljon.

Éppen ezért, ha szeretjük a zöld növényeket, helyezzünk ki néhány művirágot az ablakba vagy a polcokra, miattuk nem kell aggódni. Csak nagyon kevés „törődést” igényelnek, ahhoz, hogy mindig kitűnő állapotban legyenek, érdemes őket átmosni a takarítások alkalmával, hogy ne gyűjtsék a port. Épp úgy, mint az igazi növények. Ettől többet viszont egyik darab sem igényel.

Biztonságosabb családosok, állattartók számára

Bár a valódi növények segíthetnek a levegő tisztításában, van azért negatív hatásuk is. Sokszor az emberek nem veszik észre, hogy a valódi növények gombás fertőzést vagy más betegséget kaptak, de ettől még rosszabb, ha gyermekünk vagy háziállatunk megrágcsál valamilyen levelet!

Sokan nincsenek tisztában a növényeik hatásaival, éppen ezért lehetnek egyes szobanövények veszélyesek a gyermekek és állatok számára. Ha megkímélnénk magunkat attól, hogy gyermekünk vagy háziállatunk kisebb mérgezést kapjon azáltal, hogy megrágott egy levelet, inkább cseréljük le növénypalettánkat. Hogy melyek lehetnek veszélyes fajták, korábban itt írtunk róluk.

Feldobja a sötétebb tereket is

Ahhoz, hogy egy igazi növény virágozhasson, bőséges fényre van szükség, ez pedig korlátozza azt is, hogy hová tudjuk helyezni. A mű növények előnye, hogy bárhová helyezhetjük őket, nem kell figyelembe venni, hogy mennyi fény éri az adott teret. Éppen ezért sötétebb fürdőszobába, mosdóba is helyezhetjük őket, csodás zöld színükkel feldobják a legkisebb teret is.

Nincs több felesleges pénzkidobás

A valódi növényekkel kapcsolatos egyik legnagyobb kudarc az, amikor bárhogy is figyelünk rájuk, kipusztulnak. A másik véglet, amikor könnyű és alapvető feladatnak tűnik, a locsolás, gondozás, de néha az élet sorra dobja a feladatokat, és a növények "karbantartása" bizony a tennivalók listájának végére csúszik. Az sem sokat segítet, ha nem vagyunk biztos abban, mennyi vízre, napfényre, tápanyagra van szüksége a növénynek a megfelelő növekedéshez. Sokszor ez is pusztuláshoz vezet.

A fent említett felmérés szerint a kitöltők negyede 5.000 és 10.000 Ft között, és szintén körülbelül egynegyede 10.000 és 20.000 Ft közötti összeget szánt a lakás növényesítésére. Ami lássuk be, elég nagy összeg!

Ha folyamatosan elvesztegettük a pénzünket igazi növények vásárlására, majd gondozására, de ezek után is pusztulás várt a növényre, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi vezetett ide. Nem voltunk megfelelő növényszülők? A lakás nem alkalmas növénytartásra? Esetleg mindkettő? Ilyenkor érdemes mű növényekbe fektetni! A „műanyag növény” kifejezés egyáltalán nem hangzik szexinek, de a ma boltokban, áruházakban kapható fajták kiváló minőségűek, és sokszor egészen megtévesztően hasonlítanak élő társaikra.

Címlapkép: Getty Images