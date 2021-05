Pusztul a veteményes? Hagyd a káros vegyszereket, így készíthetsz olcsó, házi irtószert

Megelőzés

Hogyan lehet megakadályozni, hogy fertőzés vagy kártevők lepjék el a veteményest? Gondolnunk kell a megelőzésre, ami nem azt jelenti, hogy vegyszerekkel szórjuk be a bevetett területet. Sokkal alaposabb munka ettől: miután meghatároztuk, hogy mit szeretnénk termeszteni, utána kell járni, milyen rovarok pusztítanak általában a környezetünkben, milyen növényeket támadnak meg elsősorban, hogyan lehet ellenük küzdeni. Esetleg érdemes a betegségeknek, kártevőknek ellenállóbb fajtákkal próbálkozni. Könnyebben védekezhetünk a rovarok, bogarak ellen, ha magaságyásba veteményezünk, itt ugyanis nem férnek a növényhez a kártevők a gyökereken, szárakon keresztül, hiszen a talajjal nem érintkezik az ágyásunk. A kert beültetése után rendszeresen öntözzünk, hogy a növényeket ne terhelje az aszály. A talajtakaró használata is fontos lehet, hiszen ez is távol tudja tartani a rovarokat, bogarakat a növényeinktől.

Ellenőrzés

Rendszeresen ellenőrizzük a növényeket, hogy milyen állapotban vannak. Figyeljük a kerti kártevők első jeleit, például csontvázas leveleket, sérült gyümölcsöket, hervadásokat és színváltozásokat. Ellenőrizzük mindig a levelek alsó oldalát is! Fontos az is, hogy mielőtt kezelnénk, azonosítsuk a problémát. Miután a problémát helyesen azonosítottuk, meghatározhatjuk, hogyan kezeljük a beteg növényt.

Hogyan lehet megállítani, mielőtt a kár elterjedne? Amikor a probléma nem múlik el magától, először a legkevésbé mérgező szerekkel kezdjük el az irtást, kezelést. Erre több módszer is létezik, ebből mutatunk most néhányat!

Mit érdemes használni és hogyan?

érdemes növényi alapú permetszereket választani, hogy elűzzük a kártevőket. Ha így teszünk, könnyedén megszabadulhatunk az élősködőktől és nem károsítjuk a környezetünket sem. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket!

Fokhagymás permet

A fokhagymának számos jótékony hatását ismerjük, többek közt tudjuk róla, hogy antibakteriális, gomba- és vírusölő hatású növény. Pont ezért érdemes bevetni akkor is, ha a kertünk lakói "betegeskednek". Ahhoz, hogy permetet készítsünk belőle, szükség lesz 2-3 darab szekfűszegre, öt gerezd fokhagymára és öt deciliter vízre. A megpucolt gerezdeket a szegfűszeggel a vízbe tesszük, majd legalább hat órát állni hagyjuk. Az elkészült sűrítményt ezután egy pohár vízzel higíthatjuk, majd egy szűrőn keresztül töltsük a virágpermetezőnkbe. Hetente maximum kétszer permetezzük vele át a növényeket.

Neem-olaj

A neem-fa gyümölcséből és magjából sajtolt növényi olaj egy természetes növényvédő szer, amelynek keserű íze és fokhagymás szaga van. Fontos róla tudni, hogy nem mérgező a madarakra, az apró emlősökre és a méhekre sem. Több, mint kétszázfajta rágó- és szívó kártevő ellen használható épp úgy, ahogy a penészgombák és a rozsda ellen is. A hatása akár 22 napig is kitart, az eső azonban képes lemosni a levelekről, így hatástalanná válhat. A permet elkészítéséhez keverjünk össze egy kanál neem-olajat és öt deciliter meleg vizet. Ezt a keveréket a növény minden részén lehet alkalmazni, de a legjobb, ha a földből is fel tudja szívni a növény.

Epsom vagy más néven keserűsó

Az alma-, a citrusfélék, az őszibarack és a szilva különösen kedvelik a keserűsót. Ha gyümölcsfáink köré 1 négyzetméternyi területet beszórunk 1 evőkanál Epsom sót, az segít a növényeknek a fejlődésben, ráadásul ez a kis trükk sokkal édesebb gyümölcsöket is eredményezhet.

Fehér olajpermet

A permethez két alapanyag szükséges: szappan és növényi olaj. A permet elkészítéséhez keverjünk össze egy csésze olajat, negyed csésze folyékony szappannal, majd rázzuk össze őket egészen addig, amíg ki nem fehérednek – innen származik a permet neve is egyébként. Mivel ez egy sűrű oldat lesz, használat előtt érdemes higítani 4-5 csésze vízzel. Az elkészült permet három hónapig használható, 5-7 naponta érdemes permetezni vele. A hozzáadott szappan segít abban, hogy az olaj megtapadjon az érintett felületeken és lágy testű rovarok, például levéltetvek és atkák külső borításán, így pusztítva el azokat.

Citrusos permet

A citromos permet elkészítéséhez fel kell forralnunk egy kis fazék vizet. Ha a víz felforrt, húzzuk félre az edényünket és mehet bele néhány citrom héja. A citromos vizünket egy estén át pihentetjük. Másnap egy szűrjük le a folyadékot és töltsük bele a növénypermetezőnkbe. Alkalmazzuk a növények levelén - alul és felül is.

Chilis permet

Ha valaha megérintetted már a szemed, miután megfogtál egy chili paprikát, akkor biztosan tudod, hogy mért hatékony a kártevők ellen ez a permet. Fontos és ez a nulladik lépés: használj gumikesztyűt és védőszemüveget az oldat elkészítéséhez! A permethez össze kell őrölnöd 5-6 apróra vágott chili paprikát, egy evőkanál cayenne-borsot és 2-3 gerezd fokhagymát. Ezután önts rá 2-3 liter vizet és egy kis folyékony szappant. Hagyd állni 1-2 órát, majd öntsd ki egy növénypermetezőbe. Hetente kétszer érdemes alkalmazni a növényeken.

Illóolaj keverékek

Ha rendszeresen használjuk, az egyes olajok is fantasztikus növényvédőkké válhatnak: A rozmaring elpusztítja a legyek, a bolhák, a szúnyogok lárváit. A borsmenta jól jön a levéltetvek, hangyák, pókok , bogarak és bolhák ellen. A kakukkfű elűzi a kullancsokat. Szegfűszeg számos repülő rovar ellen véd.

Szappanos permet

Ha nem akarunk macerás permetet készíteni, akkor elég, ha a virágpermetezőnkbe adagolunk egy kis folyékony szappant. Ez már magában elegendő ahhoz, hogy a különböző élősködőket eltávolítsuk a növényünkről. A fent említett oldajok, citrom és fokhagyma csak fokozza a szappanos permet hatását.

Alkoholos permet

Az alkoholos permet még egy olyan anyag, amely segíthet a kártevők természetes eltávolításában. Puha testű rovarok esetében 70 vagy 90 százalékos izopropil-alkoholt kell használni. Ha csak egy kis fertőzést kell elhárítani, akkor az alkoholt közvetlenül az érintett felületre kenjük fel, mondjuk egy alkoholba áztatott vattával. A nagyobb fertőzés esetén az alkoholt az egész növényre kell permetezni - beleértve az alsó levelek szárát, virágát és alját is. Hetente egyszer vagy kétszer érdemes megismételni a permetezést, amíg a kártevők már nem jelentenek problémát.

Megjegyzés: Bármelyik házi keveréket szeretnéd használni, mindig végezz tesztet egy kis területen, mielőtt az egész növényen elkezdenéd a kezelést. Figyeld egy-két napig, mi lesz az eredmény, hogy a kiválasztott oldat ne okozzon nagyobb károkat.

