Ezt a legtöbb hobbikertész elrontja: így ültess levendulát, hogy biztosan szüretelhess belőle

Talán senkinek sem kell bemutatni ezt a nem mindennapi növényt, hiszen számos helyen találkozhattunk már levedulás termékekkel, mint például dísztárgyakkal, illatosítókkal, gyertyákkal, italokkal és még szinte a végtelenségig lehetne sorolni. A jó hír az, hogy bizony saját magunk is elkészíthetünk szinte bármit otthon, nem kell hozzá profiknak sem lennünk!

Fontos tudnivalók az aratásról

Levendulát lehetőleg szép időben, a harmat felszáradása után szedjünk, több dologra is ügyelve: ne csak úgy elkezdjük őket tépkedni és vagdosni, hiszen ennek is, mint mindennek, megvan a saját praktikája. Figyeljünk, hogy még ne legyenek teljesen kinyílva a virágok, a fás rész felett pedig 2-3 ujjnyival vágjuk le, majd kössük őket össze és lógassuk fel szellős helyen. Azt viszont mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a tűző napon kifakulhat és az illatából is veszíthet a csokor! Néhány tipp a garantáltan sikeres szüretelésért:

Esős időben semmiképpen se arassunk, várjunk legalább egy napot.

Érdemes bakancsot, pólót, hosszú nadrágot és valamilyen kalapot viselni közben, illetve a metszőollót és a sarlót se felejtsük otthon - a kés viszont nem megfelelő erre a célra, mivel tönkre tudja tenni a bokrot vagy akár a kezünket is!

Minél hosszabb szárral próbáljuk meg levágni a növényeket, így könnyebb lesz az anyanövénynek és nekünk is, hiszen egyszerűbben össze lehet kötni őket.

Soha ne tegyük műanyag zacskóba a levendulákat, hiszen könnyen befüllednek rövid időn belül, és már a száradás alatt lehullajtja a virágait!

Lehetőleg a vágástól számított 5 órán belül már lógjon a csokor, különben szintén lehullik a virág!

11-16 óráig ne vágjuk le a növényeket, aminek egyszerű az oka: szinte lehetetlen, mert ebben az időszakban számos rovar, bogár és más állatok is lehetnek rajta, amik csípnek, marnak - így hát saját magunkat kíméljük meg a kellemetlenségektől.

Ami talán a legfontosabb: ha ismeretlen helyre megyünk aratni, és szép, tiszta, gazmentes a terület, kérdezzük meg, hogy használtak-e gyomirtót. Ha igen, akkor felejtsük el a teákat, szörpöt, süteményeket, és minden más felhasználási módot, amivel elfogyasztanánk a levendulákat!

A felhasználása végtelen

Nehéz lenne mindent leírni, mi mindenre is jó a levendula, ám néhány szuper felhasználási módot összegyűjtöttünk, amit érdemes kipróbálni:

1. Fűszerként is ideális

Szuper ételeket készíhetünk belőle, de nagyon fontos, hogy csak mértékkel adagoljuk, és ne tegyük ki hosszabb hőkezelésnek sem, mert megkeserítheti a főztünket. Nagyszerűen társítható mediterrán fűszernövényekkel, a virágaival különböző desszerteket, sőt, mézet, cukrot vagy akár baracklekvárt is ízesíthetünk - előtte viszont feltétlenül mossuk át!

2. Limonádé

A nagy nyári forróságban nagyon jól tud esni egy-egy pohár hideg ital, ha még levendula is kerül bele, akkor pedig az mag a tökély, és még az elkészítése is gyerekjáték: dobjunk 15 g levendulavirágot 500 ml forrásban levő vízbe, gyöngyözve főzzük 1-2 percig, majd lefedve hagyjuk állni 10 percig. Szűrjük le, édesítsük, öntsük fel 1,2 liter hideg vízzel és már fogyaszthatjuk is.

3. Relaxálás a kádban

Egy hosszú nap után tökéletes kikapcsolódást tud nyújtani egy nagy kád forró víz, főleg, ha egy kis levendulával is fel van turbózva. Forrázzunk le 100 g levendulavirágot 2 liter vízzel, hagyjuk állni, majd szűrjük le, és öntsük a fürdővízhez. Nyugtató hatású, ezen kívül pedig még a vérkeringést is serkenti, illetve enyhíti a bőrpanaszokat.

4. Mennyei szirup az italokba

Kezdjünk el edényben melegíteni vizet, majd adjuk hozzá a cukrot és folyamatosan kevergessük, míg el nem olvad. Ekkor szórjuk bele a levendula virágait és 2-3 percig forraljuk. Ha ez megvan, akkor szűrjük át és egy üvegpalackban tároljuk a felhasználásig.

5. Az italok különlegessége is lehet

Nagyjából 2 centiméteres darabokra vágjuk le a virágrészét és tegyünk belőle 1-2 darabot egy jégkockatartóba. Öntsük fel vízzel vagy akár alacsony alkoholtartalmú itallal és fagyasszuk meg. Szervírozáskor tegyünk néhány darab jégkockát a pohárba, látványban és ízben is egyedülálló.

6. Szuper gyógynövény

Rengeteg jótékony hatással bír a levendula, csakhogy néhány említsünk:

Masszírozások alkalmával a fáradtságot, izomfájdalmakat, a reumás fájdalmakat csökkenti, valamint enyhíti a gyulladásos izomfájdalmakat.

Erősíti az immunrendszert.

Relaxáló, regeneráló hatása van.

Javítja az életfolyamatokat, fokozza a testi és lelki frissességet.

Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású.

Aromaterápiában használva feszültségoldó, idegerősítő, nyugtató hatású.

Enyhíti a fejfájást, a napozás okozta leégést és a depresszív kedélyállapotot, illetve segíti az elalvást és megszünteti az alvászavarokat.

Címlapkép: Getty Images