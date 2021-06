Balkonunk és kertünk csodás dísze lehet: így hozhatjuk ki a legtöbbet a muskátliból

A muskátlik közkedvelt lakói az erkélyeknek, balkonoknak. Vidám virágaikkal, a színek és formák változatosságával nyárias hangulatot árasztanak. Ugyanakkor ez a könnyen gondozható dél-afrikai növény jóval sokoldalúbb, mint azt sokan azt feltételezik róla. A muskátlik szinte minden életmódhoz passzolnak. Élénkítik a városi erkélyeket és teraszokat, színesebbé varázsolják a kerteket, de nyári asztaldíszként vagy a falat beborítva is különleges kiegészítői lehetnek bármely belső térnek. Nem csoda, hogy egyre több fiatal fedezi fel magának ezeket a nyári szépségeket. A Pelargonium for Europe szakértői bemutatják a nyári szépségben rejlő végtelen lehetőségeket.

Akár a város kellős közepén

Modern idill a város közepén: a növényekkel könnyedén jókedvű hangulat teremthető a városi erkélyeken és teraszokon. A muskátli tökéletes választás napos vagy félárnyékos helyekre, hiszen gyorsan nő, rengeteg tartós virága van, könnyen gondozható és nagyon szívós.

Magas, nagyobb levelű növények mellé helyezve a kontraszt különleges és barátságos hangulatot kölcsönöz. A muskátlik kézzel készített dekorációval és bútorokkal is jól működnek, például a munkaállomás bútoraival kombinálva modern hatást kölcsönöznek a térben. A rengeteg színes virággal körülvett városi teraszon garantált a nyaralás hangulata munka közben.

Tipp: Más fénykedvelő növények mellé helyezve nemcsak az emberi szemnek kedvezhetünk, hanem a méhek jóllétéhez is hozzájárulhatunk.

Kerti pihenés

Egy kert, legyen az a városban vagy vidéken, remek hely arra, hogy nyugalmat találjunk a mindennapi élet zajában. A növények és a színes virágok pihenésre és kikapcsolódásra hívnak, a muskátli pedig élénk színeivel elhozza a nyári hangulatot. Amikor helyet keresünk a kertben a muskátlik elültetéséhez, fontos, hogy fényes napos vagy félárnyékos pontot válasszunk, mert itt lesznek a legboldogabbak.

A muskátlik szabadon virágoznak és könnyű gondozni őket, így jól kombinálhatóak más növényekkel is. A zsálya, a tölcsérjázmin és a cickafark (achillea) mind a napimádók csoportjába tartoznak, akárcsak a muskátli. Sok-sok táplálékkal látják el a méheket és más rovarokat is és remekül mutatnak együtt. A póknövények, a mediterrán citrom- és klementinfák, valamint a különböző gyógynövények szintén ideális partnerei a muskátlinak.

A muskátlik jól mutatnak szinte bármi mellett, ami csak egy kicsit is régimódi. Jól illenek olyan kreatív projektekbe például, mint ez a függőleges biciklikerék-kert. A falra akasztva mókás, figyelemfelkeltő hátterei a színes virágcserepeknek.

Vágott virágként is jól működik

Legyen az nyári asztaldísz vagy virágos kiegészítő, változatos különböző színű, formájú és méretű virágaival, a muskátlik vágott virágként is jól mutatnak. Az egyes virágokat külön is fel lehet használni dekoratív részletek készítéséhez. Egy virágos asztaldísz, amely vágott muskátlit és gyertyákat tartalmaz, biztosan leköti a figyelmet a következő kerti partin. Kis kézügyességgel és időráfordítással bárki elkészítheti a csinos asztaldíszt.

Vázákba helyezett vágott muskátlikkal nyári érzést és pozitív hangulatot teremthetünk a terített asztalon is. Virágos terítékként a tányérokra is fektethetünk egy-egy szépen levágott muskátlit.

Nincs több csupasz, csúnya fal: Ha a vágott muskátlikat, különböző színben és formában használjuk falra rögzítve, virágfüggönyként díszítheti teraszunkat. Ehhez a muskátli szárakat vízzel töltött virágcsövekbe kell helyezni és azokat nejlonszállal rögzíteni egy szép ághoz. Ez a fali dekoráció igazán nyári hangulatot áraszt, gyorsan elkészíthető és minden teraszt, erkélyt vagy akár belső teret feldob.

Zöld élet: muskátlik a belső térben

Azok számára is van jó hírünk, akiknek nincs sem erkélyük, sem teraszuk, a megfelelő gondoskodással ez a növény egy világos szobában is jól érzi magát, és színeivel a lakást is feldobja. Erre a célra a nemes muskátli a legalkalmasabb. Telített színeivel ez a növény a muskátlik szépségkirálynője. A nemes muskátlit eredetileg beltéri növényként tenyésztették, és a klasszikus kültéri muskátlitól eltérően kora tavasszal virágzik. Vannak olyan nyári virágzású fajták is, amelyek a szabadban, széltől és esőtől védett helyeken fejlődnek.

Az ehető muskátlik közül rengeteget megtalálhatunk, sok-sok különböző illattal: citrom, menta, rózsa, szerecsendióig, csokoládé – bőven van választék. Az illatos muskátli kiválóan kiegészíti a klasszikus gyógynövényeket, és sokféleképpen használható fel a kreatív konyhában.

Címlapkép: Getty Images