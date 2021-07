Özönvíz után: közel 60 helyre riasztották a megyei tűzoltókat + Videó

A hétfő reggeli órákig ötvennyolc beavatkozást végeztek, ennek nagy része vízeltávolítás volt pincékből, alagsori helyiségekből. Az eső okozta beavatkozások mellett a zivataros idővel érkező villámlás is okozott kisebb károkat, épületek tetejét, kéményét károsította négy esetben, és néhány kidőlt fát, lehasadt faágat is eltávolítottak a tűzoltók. Többek között Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújbaráton, Győrszemerén és Gönyűn dolgoztak az egységek. Az esőzéssel kapcsolatos munkálatokat a győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók mellett a győrszemerei, a téti a győrújbaráti, a bezi, a pannonhalmi és a mosonszentmiklósi önkéntes tűzoltók is segítették. Vasárnap hatvanhárom hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozott tizennégy technikai eszközzel a károk mielőbbi elhárításán – foglalta össze a Kisalföldnek a katasztrófavédelem.

Hömpölygött a víz Ménfőcsanakon, a Tenkes úton:

Leszakadt az ég Pannonhalmán is:

Címlapkép: Getty Images