Pusztulnak a kerti növények? Íme 10 ok, amit a legtöbb hobbikertész észre se vesz

A klorózis előfordulásának számos oka lehet. A sárga leveleket kártevők és betegségek is okozhatják, de egyszerűen a növény normális öregedési folyamatának jele is lehet. Hogy mi okozhatja a kerti növények leveleinek megsárgulását? Íme 10 ok, melyere érdemes figyelni és még időben megelőzni vagy kezelni!

1. A fény hiánya

A fény kulcsfontosságú a fotoszintézis létrejöttéhez, ezért ha egy növény nem kap elég napfényt, levelei elhalványultak. Éppen ezért érdemes tisztában lenni növényünk nevével, igényeivel, hogy tudjuk, mire van szüksége.

Cserepes növények esetében a gyógymód egyszerű lehet, hiszen csak egy napos oldalra kell áthelyezni őket. A földbe ültetett növények esetében más a helyzet. Ha egy közeli fa vagy cserje árnyékot vet, akkor valószínűleg meg tudjuk metszeni. Ha ez nem lehetséges, vagy ha egy fal vagy épület vet árnyékot a növényére, előfordulhat, hogy naposabb helyre kell átültetni.

2. Vízhiány

A sárga levelek gyakori jele annak, hogy a növénynek vízre van szüksége. Gyakran nem szükséges igazi aszály, hogy ez megtörténjen. Elég hozzá néhány meleg nap, amikor a növény levelein keresztül több nedvességet veszít, mint amennyit a gyökerek képesek felszívni – ez már elegendő lehet a sárgulás megjelenéséhez. Éppen ezért a növényt lassan és mélyen öntözzük, ha szükséges ismételjük meg, hogy a talaj egyenletesen nedves maradjon.

3. Felesleges víz

A túl sok víz is lehet a sárga levelek oka. A rossz vízelvezetésű talajok, mint például az agyagos talajok, esőzéskor szorosan összetapadnak és átnedvesedhetnek, ez pedig elzárja az oxigént. Ebben a környezetben a növényi gyökerek nem tudnak lélegezni, így a levelek és szárak sárgára és barnára változnak.

4. Tápanyaghiány

A nitrogén gyakran az első tápanyag, amely bűnösként jut eszünkbe, amikor a levelek sárgulni kezdenek, de nem ez lehet az egyetlen ok. A levelek sárgulása azt is jelezheti, hogy a talajban nincsenek olyan fontos tápanyagok, mint például vas, mangán vagy cink. A legmegbízhatóbb módszer a talajvizsgálat elvégzése. Ez pontos információkat nyújt a tápanyagtartalomról és a szükséges tápanyag-kiegészítésekről.

5. Magas talaj pH

A sárguló leveleket a növény számára túl lúgos talaj is okozhatja. Az alkáli talaj közvetlenül kapcsolódik a tápanyaghiányhoz. 7 feletti pH-értékű talajban a vas tápanyag kevésbé oldódik, ezért kevésbé elérhető. Éppen ezért a magas vasigényű növényeknek, például az áfonyának, a rododendronnak és az azáleanak savas talajra van szüksége, amelyben elegendő vasat képesek felszívni. Kombináljuk ezért a talajvizsgálatot a pH-vizsgálattal

6. Műtrágya égése

Ha a levelek égettnek vagy megégettnek tűnnek, az azt is jelezheti, hogy túlzásba esett a műtrágyával. A károsodás kétféleképpen fordulhat elő: amikor a műtrágyában oldódó sók nedvességet szívnak ki a gyökerekből, vagy amikor műtrágya-szemcsék vagy folyékony műtrágya ömlik a levelekre. Nem minden növény reagál egyformán a műtrágyára, a száraz időjárás pedig fokozza az esetleges károsodás lehetőségét. Erre érdemes figyelni.

7. Növényvédő szer vagy gyomirtó szer

Ha peszticideket vagy rovarölő szereket permetezünk, magas páratartalom mellett vagy borús napon, a levelek könnyen megéghetnek. Ugyanez történik akkor is, ha olyan növényeket permetezünk, amelyekre már aszály, fagy, kártevők vagy betegségek csaptak le. A károsodás bekövetkezte után nincs sok más tennivaló, csak az érintett növényi részek eltávolítása.

8. Gombás vagy bakteriális betegségek

Ha a betegség megjelenik, kezelni kell a tüneteket, ha a kártevők csapnak le, ki kell őket irtani. Ezen kívül nem sokat tehetünk. A betegségek elkerülése érdekében válasszunk a kertbe rezisztens fajtákat, és gyakoroljunk alapos kerthigiénét, talajrendezést, mivel a kórokozók sok éven át áttelelnek a talajban.

9. Rovarok károsodása

Több rovar okozta kárt ismerhetünk fel a levelek sárgulásából. Bár ezek a kártevők nem feltétlenül ölik meg a növényeket, mégis elengedhetetlen a veteményeskert figyelése, hogy a fertőzéseket korán észlelhessük, és a terjedésüket időben megállítsuk.

10. Normális öregedés

A levelek sárgulása, különösen az idősebb növényeknél, egyszerűen a lombozat öregedési folyamatának részei is lehetnek. Minden a levelek gyakoriságától és számától függ, de az érett növény néhány alkalmi sárga levele még legtöbbször nem jelent veszélyt.

Címlapkép: Getty Images