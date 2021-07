Elárulta az RTL Klub Zoli gazdája, miért nem fogy a magyar tej a boltokban

HelloVidék: Honnan jött számodra a mezőgazdaság?

Molnár Zoltán (Zoli gazda): Nem mondanám, hogy ezt választottam, inkább beleszülettem. Ez egy családi vállalkozás, édesanyám is benne van, a szüleim a két fő pillér, és utána jövünk mi az öcsémmel. Már a nagyapám is ezzel foglalkozott, aztán az édesapám, aki eredendően vadásznak tanult, de ugyanitt kötött ki. Ugyanez a helyzet velem és az öcsémmel is. Beleszülettünk ebbe, aztán megtetszett. 1986-ban a nagypapám a dédszüleim segítségével indította el a gazdaságot. A megtermelt növények fele az állatok takarmányozására szolgál, a másik felét eladjuk. Jelenleg szarvasmarhákat, lovat, kacsákat, libát, kecskét, birkát és disznókat nevelünk.

Számomra talán a legerősebb kapocs a mezőgazdasághoz az állatok. Nagyon szeretek velük foglalkozni, próbálok minél jobban bánni velük. Édesapám az elmúlt évtizedekben egy modern, gépesített gazdaságot hozott létre. Büszke vagyok arra, hogy az állatoknak olyan ideális körülményeket teremtettünk, amiben kifejezetten jól érezhetik magukat. Ugyanakkor szinte ember sem kell a munkákhoz, gépesítve működik minden. Fejőrobotot is használunk, napi 1300 liter tejet termelünk. Hússal azonban nem foglalkozunk, kizárólag tejjel.

Mekkora a gazdaságotok?

Körülbelül 300 hektáron gazdálkodunk, de ez szinte évente változik. Édesapám és elég sokat foglalkozik a földterületekkel, illetve a nagypapám is. Ő is aktív, mindennap kint van az állatok között. Még ő kezdte el kiépíteni a gazdaságot, akkoriban két tehénnel. Aztán elkezdett gyarapodni a létszám. Volt már több tehenünk is, mint most, próbáltuk megtalálni a középutat, azt a létszámot, amivel ideális foglalkozni. Jelenleg. 170 tehenünk van. Ebből 70-80, amennyit folyamatosan fejünk, a többi a „szárazon álló” és a szaporulat.

Sohasem merült fel benned, hogy valami mással is foglalkozz?

De igen, van egy bártender képzésem, informatikával is foglalkoztam, jelenleg fotózást tanulok, tehát nem voltam itt nonstop a családi vállalkozásban. A fotózást megpróbálom összekötni az informatikai és médiaismereteimmel, szeretnék ezzel is foglalkozni.

Talán részben ez is motivált arra, hogy jelentkezz a tévés műsorba, hogy kicsit közelebbről is lásd ezt a világot?

Ebbe, őszintén szólva, nem is gondoltam bele, de utólag visszanézve, már ez is motivál nagyon. Másrészt azt is látom, hogy mennyire jó lenne kicsit ezen a területen is feljebb húzni egy szinttel a családi vállalkozásunkat. Régebben is csináltam ilyeneket, ha kellett például céges logó vagy bármi, magam terveztem meg. A végső cél nagyjából az lenne, hogy tudjak dolgozni otthon is, kint lenni a mezőgazdaságban, de mellette lenne egy laptop melletti üldögélős „béta munkám”. Ezzel a kettővel ellennék életem végéig.

Aki nem vidéken él, nehezen tudja elképzelni, hogyan telnek egy fiatal gazda mindennapjai.

Édesapám elég korán szokott felkelni, 6 körül, az első dolga, hogy ránéz az állatokra. Papa szintén korán kelő, ő a baromfikkal foglalkozik kora reggel. Öcsém is 7-kor már fent van. Én vagyok az, aki csak 8 órakor tápászkodik ki az ágyból. Mindig van egy reggeli gyűlés, egy céges meeting, édesapám mindenkinek kiosztja a feladatát: nekem mondjuk almolni kell, öcsémnek meg szántani. A földművelés általában az ő feladata, mert neki van traktoros jogosítványa. Ezért aztán én foglalkozok többet az állatokkal meg a fejőrobottal, öcsém pedig többet van kint a földeken. Utána jönnek azok, amiket mindennap el kell végezni. A fejőrobot teljesen automatán működik, de naponta kétszer szűrőt kell benne cserélni. Aztán a bocikat meg kell etetni naponta kétszer, és ami a legfontosabb, hogy az összes tehén előtt legyen ennivaló. Van egy etetőkocsink, amivel nagyjából kétnapi adagot ki tudunk egyben szórni. Ami még plusz feladat, hogy a teheneknek az élelmét is mi termeljük ki, a silót is mi késztjük.

Az etetéssel nagyjából délig végzünk, utána megbeszéljük, hogy ki megy ki a földekre, meg milyen egyéb munkákat kell még elvégezni. Mindig akad tennivaló, építeni kell egy új karámot, hegeszteni kell stb. Elég gyakran előfordul, hogy elromlik valami. Rengeteget szoktam például alkatrészek után futkosni, ez az én egyik fő specialitásom.

Hány alkalmazottal dolgoztok?

A család mellett kettő. Hát nem vagyunk egy multi de nem is akarunk az lenni. Régebben volt 16 alkalmazottunk is, de az emberekkel a legnehezebb együttműködni.

Csak tejjel foglalkoztok vagy feldolgozással is?

Volt sajtkádunk, de abbahagytuk. Gondolkodunk rajta, hogy újra belevágjunk a sajtkészítésbe, de még nem biztos, hogy elkezdjük a projektet. Egyelőre a Cserpes üzemébe szállítjuk a tejet.

Úgy hallani, az elmúlt hónapokban 20-30 százalékkal megemelkedtek a takarmányárak. Ez mennyire érint benneteket?

Így van, de a vegyszerek ára is elszállt, meg a vetőmagok ára is, nem tudom, ennek mi az oka, de emiatt is egyre nehezebb.

Magasabb áron is lehet eladni a tejet?

A tej ára rettenetesen alacsony. 3-4 forintot változott 2-3 év alatt. Pályázatok nélkül nem is igazán tudnánk ezt a gazdaságot tovább vinni. Nem tudom, hol a gond, de az emberek alapjáraton fogyasztanak tejet, mégsem fizetik meg a minőség árát. Szerintem ez egy kicsit annak is az eredménye, hogy túl sok a tejmentes tej. Rendes tejet ma már nem nagyon isznak az emberek. E miatt van, hogy a sima tej, ami a tehénből származik, ennyire értéken aluli. De ha kivonod belőle a laktózt, akkor már eladhatod csillagos áron. Persze nem mondom, hogy nem jó dolog, hogy divatba jött az egészségtudatos táplálkozás. De vannak túlkapások. Persze jó a növényi tej is, de ez nem jelenti azt, hogy a sima tej rossz lenne.

Az állattenyésztést etikai szempontból is egyre többen ellenzik. Régóta vita tárgyát képezi, hogy az elfogyasztott állati termékek egyre emelkedő mennyisége nem túl kedvező sem az állatok jóléte, sem a környezeti terhelés szempontjából.

Ami nálunk van a telepen, az maga a menyország a teheneknek. Még hátvakarójuk is van! Szabadon mozoghatnak. Nagyjából három részre lehet osztani ezt a területet, van egy kinti rész, egy benti pihenő és egy etetőrész meg a fejőrobot. Mindegyik nagy hely, tényleg nem egymás hegyén-hátán, összezsúfolva élnek ezek az állatok. Ami szintén különösen fontos hogy nem intenzív fejést folytatunk így a teheneink sokkal tovább élnek.

Ti magatok értékesítetek tejet?

Nem nagyon. Mindennap elviszik. Jelen pillanatban azt mondom, hogy ez nem is fog változni. Egy kicsit reménykedem abban, hogy ez a műsor meghozza az emberek kedvét a magyar háztáji termékek iránt is. Azt veszem észre, hogy ez az ágazat kezd eltűnni, ami nagy kár, mert mi agrárország vagyunk. Ezzel foglalkozni kéne. Nyilván nem mindenkinek, de jó, ha vannak még páran, akik legalább gazdálkodnak.

Miért jó és miért nem jó fiatalként gazdának lenni?

Az előnye, hogy kondiban tart. Bár én eléggé botsáska alkatú vagyok, de jó az állóképességem. Életvidámabb is vagy. Kint vagy a szabadban, nem egy irodában ülsz, ez egy teljesen más feeling. Szabadabbnak érzed magad, mert hatalmas területeket kell bejárni. Van, hogy 22 km-t legyalogolok egy nap. És én szeretem az állatokat! A tehenek okos és érdekes lények. Ahogy jönnek az újabb generációk, már tudják például azt, amit az elődeik még nagy nehezen tanultak meg. Amikor elindítottuk a fejőrobotot, kellett 1-2 hét, hogy ehhez hozzászoktassuk az állatokat. Bementünk négyen, és terelgettük őket. Az új generáció pedig már terelgetés nélkül, önmagától bemegy. Ami negatív, hogy kevés a szabadidő.

Nem lehet hetekre elutazni valahová.

De igen, csak nagyon meg kell tervezni, és jól előre. Nálunk a szezon inkább a nyár. Ez nem jelenti azt, hogy nyáron nem lehet szabadságra menni. De jóval kötöttebb ez, mint egy átlagos munka.

Címlapkép: RTL Magyarország