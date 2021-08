Brutális tornádó tombolt Pest megyében: videón mutatjuk az ítéletidőt

Az év egyik legzivatarosabb napjával indult az augusztus. Egy hullámzó hidegfront hatására több helyen alakultak ki heves zivatarok, melyek magukba foglalták a szélviharral kísért zivatarláncokat és szupercellákat. A viharok több helyen kidőlt fákat, leszakított tetőket, vezetékeket hagytak maguk mögött, írja az Időkép.

A károk túlnyomó részéért a helyenként 90-120 km/h-t elérő kifutószél, légzuhatagok voltak a felelősek, de akadt olyan része az országnak, ahol másik időjárási jelenség állt a pusztítás hátterében.

A viharok rengeteg kárt okoztak – kidőlt fákat, leszakított tetőket és vezetékeket hagytak maguk után. Varga Sándor meteorológus azt írja, hogy a károk túlnyomó részéért a helyenként 90-120 kilométer/órát is elérő kifutószél, légzuhatagok voltak felelősek, de az ország egy részén sokkal szokatlanabb időjárási jelenség pusztított: tornádó csapott le.

Noha a tornádókat nem lehet előrejelezni, és nem lehet megmondani melyik, szupercellából fog lenyúlni felhőtölcsér, több paraméter is kedvezően alakult ahhoz, hogy erőteljes, forgó feláramlások alakuljanak ki, melyek magukban hordozzák egy esetleges tornádó kialakulásának lehetőségét is, ami Tápiószőlősön és Tápiószelén meg is történt, földet értek a tölcsérek, tornádóként pusztítva vonultak.

