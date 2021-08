Horror áron a szezon slágergyümölcse a piacokon: itt fillérekért megkapod

Ha hazai szezongyümölcsöt vásárolunk, több szempontból is jót teszünk: a környezettel - ha az idénygyümölcsöket és zöldségeket választjuk, nem támogatjuk a több ezer kilométernyi szállítás alatt keletkező környezetterhelést, sem a rengeteg energia és vegyszer használatát igénylő mesterséges termelést -, a hazai termelőkkel és az egészségünkkel. A természetes körülmények között növekedett zöldségben és gyümölcsben több a tápanyag, a vitamin, és mivel frissebbek, finomabbak is, mint üvegházi vagy a hűtőházban beérett társaik.

Az elmúlt húsz év legalacsonyabb szilvatermése volt az elmúlt évben. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti Osztálya és az ÉKASZ együttműködése keretében készült felmérés szerint a 2020. évi hazai terméskilátások vonatkozásában már a 2020. május 21-én kiadott előzetes termésbecslésünk is azt sejttette, hogy a tavalyi – egyébként közepesnek tekinthető, 62 – 65 ezer tonna körüli – termésnél jóval alacsonyabb mennyiség várható.

A pontos mennyiségi becslést nehezíti, hogy termőtájanként és termesztőkörzetenként, sőt egy-egy vállalkozáson, illetve ültetvényen belül is nagyon változékony, mozaikos a kép. A fentiek alapján a 2020. évben 23 és 32 ezer tonna közötti szilvatermést prognosztizáltak Magyarországon, amivel alulmúljuk az elmúlt húsz év leggyengébb termését (2007. évi 47 ezer tonna) is.

A FruitVeb tavaszi prognózisa alapján a szilva a március végi fagyok során még zárt bimbós állapotban volt az ország teljes területén. A hideg miatt a továbbiakban is vontatott volt a virágok fejlődése, így a legtöbb kertben a cseresznye és a szilva a szokásosnál később virágzik. A húsvétot követő héten az ország dél-alföldi és dunántúli területeinek egy részén, ahol korábban melegednek a talajok, a korai szilva és cseresznyefajták esetében 10-30% közötti virágzás volt jellemző.

A szilva esetében a legnagyobb a szórás mértéke. Termőtáj és fajta függvényében a kertek nagyon különböző fenológiai állapotban kapták a fagyot, ezért jelenleg nehéz országos szintű megállapításokat tenni. A skálán sokan szerepelnek a jelentőst kárt szenvedett korai virágzású délalföldi termelőtől az egyáltalán nem károsított szabolcsi gazdáig.

A hatvani növényorvos és növénytermelő, Növényes Nagy László elmondása szerint nála idén jó közepes termés van, tavaly alig volt valami így annál most jóval kedvezőbb a helyzet a termés mennyiségét illetően, nem úgy az árak tekintetében, ugyanis míg a kereskedőknél borsos áron kapható még mindig a szilva, a termelő alig tudja önköltségből kihozni a gyümölcsöt.

Egy kiló szilva termelői ára fél gombóc fagylalténak felel meg, ennyiért veszik meg most tőlünk a gyümölcsöt, ez nevetségen alacsony ár. A korábbi szilvafajták már leértek, most augusztusban pedig rengeteg cacaki lepotica fajta terem, ebből van az országban a legtöbb, a termelő önköltségből alig tudja kihozni a termést. Nálunk fél hektáron terem a 400 szilvafa, és aki leszedi magának a Szedd magad akcióban, 200 Ft-ért veheti meg kilóját, ha én szedem le neki, 300 forintért adom

- mondta el kérdésünkre Növényes Nagy László növényvédő szakmérnök, vagyis növényorvos.

A termelő másik gondja, ami általánosnak mondható országszerte, hogy alig talál napszámost, aki vállal 1500 Ft/óra áron munkát, így kénytelen a szomszéd gyerekek segítségére apellálni.

Szinte felsorolhatatlanul sok pozitív élettani hatása miatt nem véletlenül emlegetik a szilvát csodabogyóként Magyarország számos vidékén. A gyümölcsnek mintegy kétezer fajtája ismeretes világszerte, ebből is az egyik legfinomabb a szatmári szilva, amely négy folyó hordalékából keletkezett jó minőségű talajnak és a térségre jellemző mikroklímának köszönheti utánozhatatlan ízét.

A szilvának világszerte összesen kétezer fajtáját ismerjük. Bíró Csaba, a Szatmár Bereg Hungarikumaiért Egyesület elnöke arról beszélt az Agrárszektornak, hogy a szatmári szilva különlegességét négy folyó, a Kraszna, a Szamos, a Tisza és a Túr hordalékából keletkezett, jó minőségű talaj, illetve a térségre jellemző mikroklíma adja, melynek köszönhetően a gyümölcs kissé édes-savanykás ízvilágú.

Az itt termő szilvában egyaránt jelen van a zamat – a savaktól – és a cukor. Példának okáért, ha északabbra megyünk Lengyelországba ott a gyümölcsök savasabbak, de kevésbé édesek, míg délen, például Szerbiában a szilva édesebb, de jellegtelenebb az íze

– fogalmazott Bíró Csaba.

Igazi csodabogyó

A szilva a rózsafélék családjához tartozó csonthéjas gyümölcsünk, mely számos jótékony hatással bír az egészségünkre, sokszor mégis méltatlanul kevés szó esik róla. Nem véletlenül kapta hazánk egyes vidékein a csodabogyó nevet sem. A szilva A-, B- és E-vitaminban gazdag és rengeteg ásványi anyagot tartalmaz. Emésztési zavarokra már őseink is előszeretettel fogyasztották, hiszen normalizálja a gyomor működését, de a benne lévő B-vitamin például nagyon fontos az idegrendszer számára és elősegíti az agy megfelelő működését is. Tudományos kutatások mutatták ki, hogy a gyümölcs a szívegészséget is javítja, sőt, a rák kialakulásának kockázatát is csökkenti. A teljesség igénye nélkül emellett fáradságűző, serkenti a veseműködést és jótékony hatással bír a terhesség alatt is.