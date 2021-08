Aranyat ér, és a kertünkben is megterem: ezt kell tudnod a homoktövisről

A hazánkban is termesztett, szabadon is előforduló jótékony hatású növény eredetileg Ázsiából származik, de gyógyhatása és „igénytelensége” miatt mára szinte az egész világon elterjedt, és bárki számára elsajátítható termesztési formája van. A Magyarországon védett növény könnyedén megél a kopár, sziklás helyeken is, és különlegessége hogy úgynevezett kétlaki növény – külön női és külön hím ivarú – ami a termesztése miatt sarkalatos kérdés. A kiemelkedő élettani hatásait többféleképpen is alkalmazhatjuk. Szerencsére a különböző feldolgozási módszerekkel magunknak is megteremthetjük ezt természetes „gyógyszert”, hiszen akár dzsemként, akár ivóléként vagy önmagában foglalva is egy igazi egészség-bomba.

A homoktövis gyógyító hatása

Összetevői miatt egy igazi csodaszer a homok aranyának is nevezett növény. Sok betegségre jótékony hatással van, de kiválóan erősíti az immunrendszert, ezért megelőzésre a legjobb használni. A homoktövis alapvetően a magas C-vitamin tartalma miatt különösen alkalmas immunrendszerünk megerősítésére. Még akkor is sokat javíthat az állapotunkon, ha már megfáztunk, hiszen erősítő és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően pozitívan befolyásolja a betegség lefolyását. A magvakból nyert olaj továbbá támogatja a szív- és érrendszerünket.

A benne található béta-karotinnak köszönhetően jót tesz a szemünk egészségének, továbbá segít abban, hogy a vénáink és az artériáink tiszták és egészségesek maradjanak. A benne található A- és E-vitamin támogatja a gyomor- és bélrendszer munkáját.

Ezen pozitív tulajdonságai mellett több kutatás során megállapították, hogy a bogyói antioxidáns hatóanyagainak hála, támogatja a szervezetünk sejtképződését, és lelassítja a sejtek öregedését – tudhatjuk meg a benu.hu oldalról. Hazánkban jelenleg 600–700 hektáron termesztik a homoktövist, az összterület 30–40 százaléka Bács-Kiskun megyében fekszik. Az egészséges bogyókból főleg lekvárokat, ivóleveket készítenek, de fogyasztásának módja fokozatosan bővül. Az állattenyésztők pedig a feldolgozásból származó magot és maghéjat is értékesnek tartják a takarmányozásban.

A homoktövis termesztése, környezeti igénye

Mivel egy mediterrán növényfajról beszélünk, kifejezetten kedveli a napfényes környezetet, szárazság- és fagytűrő, talajban nem válogat, így a sivár, meszes és sós talajon is egyaránt jól érzi magát. Ha most akarunk belevágni a telepítésbe, fontos hogy burgonya és kajszi után ne ültessünk! Az ültetés első mozzanata a termőhelyek kiválasztása, ami történjen kerítés mellé, vagy akár telekhatárolónak kiválóan alkalmas, köszönhetően a sűrű, tüskés ágrendszerének.

Őszi vagy tavaszi telepítés előtt érdemes zöldtrágyázni, szervestrágyázni, esetleg foszfor tartalmú műtrágyát kijuttatni. Mivel kétlaki növény, telepítésekor nő és hímivarú növényeket kell ültetni.

A biztonságos, bőséges terméshez 9 nőivarúhoz 1 hímivarú növényt kell ültetni, de ha csak a kertünkbe szeretnénk egy-egy cserjét, akkor minimum 1 nőivarú és egy hímivarú cserjére lesz szükség, a szélirányt is figyelembe véve. A javasolt ültetési távolság 4-5 méter sor és 2-2,5 méter tőtávolság. Az ültetőgödör 50-60 cm mély, 30x30 cm-es méretű legyen. A kiültetés után ajánlott a csemetéket visszavágni, 3-4 évente pedig metszeni. Termőhely igénye alapján az enyhén savanyú pH=6,5-7,0 kémhatású, jó vízgazdálkodású, laza talajokat kedveli. Gyökerei sekélyen helyezkednek el, ahol szimbiózisban él egy, a levegő nitrogénját megkötő baktériumtörzzsel. Termése augusztus elejétől szeptember végéig érik be, ilyenkor még kesernyés, savanykás, de dércsípetten édessé és fogyaszthatóvá válik. A 3-4. éves bokrok fordulnak termőre, addig türelemmel kell várnunk.

Betakarítás

A homoktövis termése késő őszig a cserjén maradhat, de a betakarítást az érés elejére érdemes időzíteni, ami általában szeptember közepétől október végéig tart. A betakarítási folyamat eléggé munkaigényes, hiszen a bogyó erősen kötődik a vesszőkhöz, így nagy kihívást jelent léveszteség nélkül leszedni a gyümölcsöt. Sajnos a betakarított termés nem tartós, elég rövid időn belül fel kell dolgozni, vagy esetleg fagyasztóban tárolni. Gépi betakaríts során a vesszőket levágják, majd arról lerázzák a bogyókat, de vannak akik a rázás előtt lefagyasztják az egész vesszőt, és kicsit könnyítenek a bogyók könnyedebb betakarításán.

