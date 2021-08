Ezt rontja el a legtöbb hobbikertész: filléres trükkök a kert locsolásához

Ha a kertünkben vagy az erkélyünkön zöldséget, gyümölcsöt, gyógynövényt vagy virágokat termesztünk, nagyon fontos, hogy megfelelően hidratáljuk őket - írja a bhg.com. Csakúgy, mint mi, emberek, a növények is jobban igénylik a vizet a nyári forróságban, főleg aszály idején. Éppen ezért, nemcsak a szomjúság emelkedik, hanem bizony a vízszámlák is – erre azonban számos megoldás létezik, így, ha nem szeretnénk vagyonokat befizetni a számlákra, alkalmazzuk az Agrárszektor ajánlotta praktikákat:

Locsoljunk kora reggel

Ha megtehetjük, válasszuk az öntözésre a kora reggeli órákat. Később már a tűző nap melegében a víz jelentős része elpárolog, ahelyett, hogy lefolyna a gyökerekhez. Ráadásul a leveleken megülő kis vízcseppek által gyorsan megéghetnek a növényeink. Az esti locsolással pedig az a gond, hogy a lombozat nehezebben szárad meg, így könnyebben kaphatnak el gombás megbetegedést a növények, ráadásul a nedves környezet még a csigákat is előcsalogatja.

Öntözzünk ritkábban, de bőségesen

Rosszul hiszi az, aki azt gondolja, hogy az a legjobb a növényeknek, ha naponta kapnak egy kis vizet. Ez azonban nem így van, hiszen csak a talajfelszín válik nedvessé, és a víz gyorsan elpárolog. Sőt, a fű és más növények ellustulnak, nem növesztenek hosszú gyökereket, mert a vízben oldott tápanyagokat úgyis csak a talajfelszín közelében tudják felvenni. Ennél sokkal jobb módszer, ha ritkábban locsoljuk a növényeinket, de figyelünk arra, hogy ilyenkor bőségesen megitassuk őket. Egyrészt így a víz mélyebbre folyik a talajba, és sokkal lassabban párolog el. Másrészt a gyökerek lejjebb hatolnak, ahol pedig sokkal több tápanyag áll a rendelkezésükre.

Az automata öntözőrendszer az egyik legjobb választás

Az öntözőrendszer az egyik leghatékonyabb és legtakarékosabb módja a locsolásnak. A telepítése ugyan költséges, de a befektetett összeg megtérül, ráadásul a drága időnket sem kell pazarolni. Sőt, ha több napig távol vagyunk az otthonunktól, akkor sem kell félnünk attól, hogy egy ”haldokló” kert vár minket. A csepegtető berendezésnek hála pedig a növényeinket kisebb eséllyel támadják meg gombabetegségek, hiszen a levelek helyett csak a talaj és a gyökértájék válik nedvessé.

Talajtakarás

Bár elsőre furcsának tűnhet, de a talajtakarás is nagyszerű módja annak, hogy csökkentsük a vízhasználatot. A talajtakaró anyagok, mint például a fenyőkéreg, a faforgács vagy a szalma, megakadályozzák a nedvesség elpárolgását és a talaj kiszáradását, ráadásul még a gyomokat is visszaszorítják. Valamint megvédi a növény gyökereit az extrém hidegtől és melegtől is.

Használjunk komposztot

A kerti komposzt nemcsak a növényeket látja el tápanyaggal, hanem még a vízellátásban is nagy segítséget nyújt. A homokos talajnál a legnagyobb probléma az, hogy gyorsabban átfolyik rajta a víz, mint ahogy azt a növények fel tudnák venni. Az agyagos talaj ennek épp az ellenkezője, túlzott kötöttsége miatt nem engedi át a nedvességet. Ebben segít a komposzt: javítja a homokos talaj vízmegtartó képességét, az agyagos talajt pedig lazítja. Ezen kívül minden évszakban hozzáadhatjuk a talajhoz, melegebb hónapokban pedig kifejezetten ajánlott.

További tippek és trükkök a locsoláshoz az Agrárszektoron olvashatóak.

Címlapkép: Getty Images