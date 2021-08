Kitart a nyár a hosszú hétvégén? Már látni, mikor robban be a hidegfront

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken a napsütést többfelé felhők zavarhatják meg, de ezekből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő átmenetileg jelentéktelen zápor. Gyenge, mérsékelt marad a szél. Délután 25-30 fokra van kilátás.

Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak az Északi-középhegység térségében fordulhat elő délután néhol átmenetileg egy-egy futó zápor, kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkül az északnyugati szél. A friss hajnalt követően délután 26-31 fokot mérhetünk.

Vasárnap többnyire napos, száraz idő várható, egy-egy rövid ideig tartó gyenge zápor csak elvétve fordulhat elő. Nyugaton élénk lehet a délies szél. Napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn a Dunántúl nagy részén és északon már csapadékosabb, szelesebb lehet az idő egy hidegfront hatására, zivatarok is kialakulhatnak, és a csúcshőmérséklet is csak 21 és 27 fok között valószínű ezeken a tájakon. Máshol viszont még többórás napsütésre, 29-34 fokos maximumokra van kilátás. Éjjel a középső, a keleti és a déli tájakra is megérkeznek a záporok, zivatarok.

