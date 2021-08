Kihirdették: ezek a fantasztikus balkonok és előkertek az ország legszebbjei

Idén másodszor kereste az ország legszebb balkonjait és legvirágosabb előkertjeit a Magyar Turisztikai Ügynökség. A hobbikertészek számára kiírt pályázat során mindkét kategóriában 9-9 díjat, köztük Borbás Marcsi „Kertem” különdíját ítélte oda a kertészeti szakemberekből álló zsűri. A három legvirágosabb előkert, illetve legszebb balkonkert mellett díjazták többek között a legszínesebb növénykavalkádot, a legkisebb vagy a legharmonikusabb balkonkertet, a legszebb kertépítészeti kompozíciót, a szépen fenntartott kerteket és a fenntartható megoldásokat.

A három legvirágosabb balkont és előkertet egyenként 100 ezer forintos kertészeti utalvánnyal jutalmazzák, ezen kívül a 6-6 tematikus díjban részesített pályázó 70 ezer forint értékű utalványt nyert.

A versenyre a közösségi médiában is nagy figyelem irányult: a Virágos Magyarország Facebook oldalán zajló közönségszavazáson közel 12.500 szavazat érkezett a különböző pályázatokra, amelyek közül a kategóriák 3-3 legnépszerűbb kompozíciója részesül 50 ezer forint értékű kertészeti utalványban.

A pályázatok értékelésekor a szakemberek a balkonkertek esetében arra az örömteli tendenciára hívták fel a figyelmet, hogy bár még mindig a klasszikus egynyáriaké a főszerep, egyre többen alkalmaznak virágzó évelőket, futónövényeket, gyümölcs- és zöldségtermő növényeket. A zsűri szerint a pályaművek bebizonyították, hogy akár egy panelház 8. emeletén, akár egy régi parasztház tornácán is lehet harmonikus és zöld kerti teret kialakítani, igazi oázist varázsolva. Az előkertek esetében figyelemreméltó, hogy hozzáértő gondoskodásnak köszönhetően jellemzően egészséges, ápolt növények szerepeltek a beküldött képeken, illetve itt is megfigyelhető, hogy egyre több virágzó vagy levéldíszt adó évelővel is találkozhatunk a kerti kompozíciókban.

A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny a települési önkormányzatok számára még további izgalmakat tartogat. Az idén 28. alkalommal megrendezett megmérettetés jelentkezési szakaszának július 15-i lezárását követően jelenleg is zajlik a pályázatok értékelése, amelynek eredményhirdetésére várhatóan szeptember végén kerül sor – ekkor tudjuk meg, melyek lesznek idén az ország legvirágosabb települései.

A „Virágos balkonok, virágos kertek” verseny győztesei

Balkon-kategória

Nguyen Nhi: Fődíj – Legszebb balkonkert (Pest megye, Budaörs)

Paluska Beáta: Fődíj – Legszebb balkonkert (Budapest, XIII. kerület)

Antal Mónika: Fődíj – Legszebb balkonkert (Komárom-Esztergom megye, Esztergom)

Reiter-Kispál Brigitta: Borbás Marcsi „Kertem” különdíja (Budapest, IV. kerület)

Tiszai Zsófia: A legszebb gangkert (Budapest, IX. kerület)

Barna Andrea: A legvirágosabb tetőterasz különdíj (Budapest, IX. kerület)

Teknyős Péter: Jó térelosztás, egyedi megoldások különdíj (Budapest, III. kerület)

Farkas Renáta: Harmonikus balkonkert különdíj (Baranya megye, Pécs

Liszits Ferenc: Legvirágosabb futtatott balkon különdíj (Fejér megye, Székesfehérvár)

Előkert-kategória

Mogyorósi Rita: Fődíj – Legszebb előkert (Győr-Moson-Sopron megye, Sopron)

Kmetyó Lászlóné: Fődíj – Legszebb előkert (Tolna megye, Kapospula)

Fáth Péter: Fődíj – Legszebb előkert (Pest megye, Piliscsaba)

Vigh Kata: Borbás Marcsi „Kertem” különdíj (Pest megye, Budaörs)

Rózsáné Szakálos Ildikó: A legszínesebb növénykavalkád tematikus díj (Békés megye, Gyomaendrőd)

Dr. Kovács Éva: Hagyományőrző kert díj (Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma)

Szomoru Miklós: A legszebb kertépítészeti kompozíció díj (Pest megye, Pilisszentkereszt)

Tóthné Gerzsenyi Márta: Változatos növényalkalmazás különdíj (Hajdú-Bihar megye, Debrecen)

Pappné Rippel Mária: Szépen fenntartott előkert díj (Baranya megye, Vajszló)

A közönségszavazás nyertesei

Balkon-kategória

Bene József, Szomolya

Bakó Géza Gyuláné, Hajdúszoboszló

Kovács Mariann, Békéscsaba

Előkert-kategória

Kósa Kristóf, Mezőnyárád

Polgárné Hudák Éva, Tarnaméra

Horváthné Galián Bernadett, Börcs

Címlapkép: Getty Images