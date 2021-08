Móka és megélhetés az agráriumban: élményparasztként ez sem lehetetlen

A paraszt szó használatához némi pejoratív zönge is társul, függetlenül annak eredeti, földművelési munkákra vonatkozó jelentésétől. Ezt a sokrétűséget kihasználva alkotta meg kicsit vicces, figyelemfelkeltő, egyesek szemében akár meghökkentő, Legyél te is élményparaszt! elnevezésű programját az egyesület. Az Egyesület alapfeladata szerint amúgy is a kistermelők, kézművesek és falusi agroturisztikai szolgáltatók képviseletét látja el. Ha úgy tetszik, ezzel az opcionális „továbbképzéssel” nemcsak a kezdő, de még a régi motoros gazdák is felvirágoztathatják gazdaságukat, amely egy sikeres jövő mellett valós elvárásként jelenik meg a keresleti oldalról.

Ma már fogyasztói igényként jelenik meg az, hogy már nemcsak terméket szeretnénk venni, hanem gazdaságot szeretnénk látogatni, a gazdaság rejtelmeibe szeretnénk betekinteni, a gazdaság és a gazda tudását szeretnénk kipróbálni egy-egy nyílt napon. Ez egy magas hozzáadott értékű agroturisztikai szolgáltatás, ha úgy tetszik, ugyanúgy egy termék, mint egy lekvár. Az élményprogram egy új megélhetési láb, ami már nagyon régóta jelen van a nyugat-európai országok gazdálkodóinak az életében. Maga a mezőgazdaság kevés hozzáadott értékű termékeket állít elő, főleg, hogyha valaki fel se dolgozza a termékét

- magyarázta a szervezet elnöke az élménygazdaság fogalom jelentését.

Szabadkai Andrea szerint ez esetben szó sincs divatról vagy hirtelen jött hóbortról, ellenben annál több tudatosság húzódik mind a keresleti oldalon álló fogyasztók igényei, mind a kínálati oldalon szolgáltatást kínáló gazdák mögött. Ráadásul mindez itthon sem számít igazán új keletűnek, elég csak a sok-sok éves hagyományra visszatekintő borkóstolókra gondolni, amelynek már idehaza is igazi kultúrája van. A kereslet és a kínálat azonban még nem eredményez valódi sikert, igazi élményszerűséget, hogyha maga a kivitelezés gyerekbetegségektől hemzseg.

A program vezetője elárulta, az általuk meglátogatott gazdaságok 60-80%-ánál noha a kellő szakmai tapasztalat nem szenvedett hiányt, azonban a helyes szervezési és módszertani megközelítés, a megfelelő megjelenés és környezet azonban már annál inkább. Éppen azok a tényezők, amik miatt egy vidéki élményszerű szolgáltatás igazán piacképes tud lenni. Példának okán nem érdemes egy rozsdás, lerobbant traktorral a háttérben falusi pikniket szervezni, mert az sok érzést generálhat az oda látogatókban, csak éppen autentikusságot és profizmust nem.

A módszer hatékony elsajátítását egy kétnapos workshopba sűrítve tervezi átadni az egyesület az érdeklődőknek, akik foglalkozási területüktől és meglévő tudásszintjüktől függetlenül juthatnak hasznos gyakorlati és elméleti ismeretekhez. Az első napon az élményszerű módszertani tudás megszerzésén van a hangsúly, ahol a drámapedagógia és játékosítás eszköztárával igyekeznek még közelebb hozni a jelenlévőkhöz az élménygazdaságok valódi titkát. Az ezt követő alkalomra már egy sokkal szárazabb ismeretanyaggal készülnek, ideértve az üzleti, jogi, adózási vagy egyéb, a vállalkozással járó hivatalos ügyintézéseket és létfontosságú teendőket, mindezt a lehető leggyakorlatiasabban, személyre szabottan.

Konkrét szituációkban mutatjuk meg, hogyan képesek alkalmazni a játékosítást. A tavalyi, Komáromban tartott nyílt napi főzőkurzuson ilyen elem volt, hogy a résztvevőknek saját maguknak kellett szemmértékre kimérniük a hozzávalókat, hogy azok a leginkább megközelítsék a kívánt mennyiséget. Ilyen és ehhez hasonló apróságokkal egy amúgy is érdekes főzőkurzust is fel lehet dobni. Egy másik lényeges elem a workshop során maga az attitűd kialakítása különböző drámapedagógiai elemekkel. Ennek segítségével megtapasztalja a résztvevő azt, hogy mennyivel hatásosabb, ha nemcsak tényszerűen mutatják be magukat és a tudásukat, hanem mindezt élményszerűen adják át a fogyasztóknak. Mikor mi magunk egymással szembe állítjuk ezt a két modellt, a gazdák is ráébrednek, hogy túlnyomórészt őket is az élményszerűség ragadja meg. Innentől pedig sokkal hatékonyabban tudják majd azt alkalmazni a jövőben

- részletezte Szabadkai Andrea az első nap mozgatórugóját.

A program vezetője elárulta, az eddigi két nyílt napon kapott visszajelzések alapján már egyértelmű a célcsoporti oldalról jelentkező fizetési hajlandóság is, így biztos, hogy a workshop a jövőben kétnapos formában és négyféle variációban (a főzőkurzuson túl növény- és állatvilág, valamint wellness tematikával) várja majd az érdeklődőket. Ezen alkalmak országosan 4-6 fix ponton fognak szerveződni, melyeken egyszerre 10-20 fő lesheti el egyidejűleg egy sikeres élménygazdaság működtetéséhez szükséges ismereteket.

A módszertan elsajátítása teljesen független a témától. A gazdák nehezen tudják elképzelni, amíg nem látják, hogyan tud hasznos lenni egy ilyen program ugyanúgy egy sajtkészítőnek, egy boros gazdának vagy például egy birkatenyésztőnek együttesen. Ez azért lehetséges, mert nem kifejezetten egy termék elkészítését mutatjuk be. Ha egy alkalmon például sajtot is készítünk, azt egy kertész is élvezni fogja, mert bármely program szervezéshez és lebonyolításhoz szerez itt tapasztalatokat. Meglátja, neki miben és hogyan kell változtatnia a saját programjának megtervezésénél ahhoz, hogy sikeresebb lehessen a saját területén. Egy gazdaságban korábban lefotóztam egy táblát, amin a hinni, tudni, tenni szöveg állt. Azt gondolom, hogyha valaki hisz abban, amit csinál és ért is hozzá, akkor a tudását folyamatosan bővítve tud tettekkel sikeres lenni. Mi ebben segítünk

- zárta gondolatait Szabadkai Andrea, a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Érdekképviseletének Egyesületének korábbi elnöke, a program vezetője.

