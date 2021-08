Erre a legtöbb gazdi nem figyel: súlyos következménye lehet

A kölyök állatok rettentő aranyosak, viszont gyakran nagyobb odafigyelést és törődést igényelnek, mint a kifejlett társaik. De mivel érdemes készülni az újszülött kutyusok vagy cicák fogadására, ha kedvencünk vemhes?

Ahogy a kisbabáknak, úgy a legfiatalabb állatoknak is biztonságos környezetre van szükségük, amikor világra jönnek. A vemhes állatok a szülést megelőzően általában elrejtőznek egy félreeső helyre. Ilyenkor teljesen természetes, hogy az anyák kevésbé engednek közel magukhoz és az új alomhoz, mint egyébként. Jól tesszük, ha odafigyelünk a jelzéseikre, és tiszteletben tartjuk ezt. Ahogy a kicsik növekednek, az anyjuk egyre inkább szabadjára engedi őket. Amivel segíthetjük az állatcsaládot, ha ügyelünk a megfelelő hőmérsékletre abban a helyiségben, ahová bevackolták magukat, nehogy a kölykök kihűljenek. Odatehetünk hozzájuk egy rongyot vagy takarót, amibe bebújhatnak. Az egészség jele, ha két-három hetesen már kinyílik a picik szeme, mozgékonyak, és érdeklődnek a környezetük iránt. Fontos nyomon követni azt is, hogy a kiskutya vagy kiscica tud-e önállóan vizeletet és bélsarat üríteni. Ha nem, ebben is nekünk kell segíteni.

- fejtette ki a boon.hu megkeresésére dr. Vass Andrea kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos.

A legkisebbeknél általában a hasmenés és a hányás a leggyakoribb probléma. Az emésztési gondok adódhatnak túletetésből, hirtelen tápváltásból, esetleg laktózintoleranciából, féregfertőzés, ritkábban vírusos vagy bakteriális fertőzés következtében. A rendszeres, megfelelő mennyiségű és minőségű eleség adása nagyon lényeges. Ha elhozzuk a kiskutyát vagy kiscicát, akkor érdemes legalább egy ideig ugyanazzal a táppal etetni, amivel a tenyésztő vagy az előző gazdi tette. A féreghajtást már kéthetes korban el kell kezdeni, és rendszeresen, kéthetente ismételni. A védőoltásokat pedig hat-nyolc hetes korban kapja először a kölyök. A tehéntej adása nem javasolt, mert gyakran okoz hasmenést. Ha a tünetek egykét napon belül nem múlnak el, akkor állatorvoshoz kell fordulni

- mondta a portálnak a szakember.

