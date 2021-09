Veszélyben a magyar konyha nagy kedvence: eltűnnek a hazai termőterületek?

Származási hely: Kína – olvasható sok esetben a hagyma csomagolásán. Meglepő lehet ezt látni, hiszen Magyarország híres a különféle hagymákról is, és az egyik legfőbb alapanyagunk, így felmerülhet a kérdés, hogy mit keres ennyi import fokhagyma az üzletekben? A válasz összetett, hiszen mennyiségben bőven van belőle, sőt, még exportra is jut, a termőterület azonban évről évre csökken - 20 év alatt több mint 500 hektárral lett kevesebb a területe. Hogy mi állhat a háttérben, annak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) segítségével az Agrárszektor járt utána.

Nagy lehet a különbség fokhagyma és fokhagyma között

Bár elsőre nem tűnhet egyértelműnek, de bizony sok különbséget észrevehetünk egyes fokhagymák között – ezt pedig a Nébih is megerősítette lapunknak:

A különbségek terén elmondható, hogy a kínaiak más fajtákat használnak, ezért a kínai fokhagyma más alakú, laposabb, fehérebb, a gyökér általában ki van vágva. Az íze kevésbé erős, kevésbé karakteres, több kell belőle az ételbe. A kereskedelemben való jelentős arányának elsődleges oka a kedvező ár.

Hozzátették, hogy például a spanyol fokhagyma gyakorlatilag nem különbözik a hazaitól, a magyar termelők is használnak spanyol fajtákat. Ennek oka pedig az, hogy ott jelentősen nagyobb területeken és korszerű módszerekkel nyereségesebben tudják előállítani a mind ízében, mind állagában és minőségében is a magyar fokhagymához jóval közelebb álló alapanyagot. Ez azonban egyben problémát is jelenthet, hiszen sok esetben ez olcsóbb a hazainál, a magyar vásárlók nem meglepő módon pedig igen árérzékenyek. Megnyugtató adat azonban, hogy javarészt így is magyar fokhagyma kerül a családok ételeibe, konyhájába. A 2021-es év első öt hónapjában egyébként Kína 635 ezer tonna friss és szárított fokhagymát exportált, ami mintegy 20%-kal marad el az előző év volumenétől. A visszaesés oka pedig nem más, mint a rendelkezésre álló konténerek hiánya, a tengeri szállítási díjak jelentős drágulása, illetve a koronavírus-járvány miatti kikötőlezárások, késedelmek.

Eltűnhetnek a termőterületek?

Hazánkban a fokhagyma termőterülete és termelt mennyisége a 2000-es évek óta folyamatos csökken. Fokhagymatermesztésünk legjelentősebb körzete Makó és környéke. Az ottani talaj és klimatikus adottságok, valamint a sok napsütés kedvez a fokhagyma termesztésének. Magyarországon a hivatalos adatok szerint 2020-ban 797 hektáron termesztettek fokhagymát, vannak azonban olyan területek, amik valamilyen okból kifolyólag kimaradtak a statisztikából, ezekkel együtt a tavaly körülbelül 850-860 hektár volt a termőterület hazánkban. A tendencia 2018 óta csökkenő, évről évre egyre kisebb a fokhagyma magyarországi termőterülete.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható.

Címlapkép: Getty Images