Így lehet fillérekből álomkerted: spórolós tippek és árak 2021 őszére

Az elmúlt években a keményebb hidegek már csak december végén és január ellején jelentkeznek, így a nyártól számított 3-4 hónap sok ahhoz, hogy kertészként csak úgy lemondjuk erről az időszakról, hogy hónapok teljen el úgy, hogy semmi sem virágzik a kertben vagy a balkonon - közli a kertészeti szakember, Boross Dávid. A városi környezetben melegebb is van, egy belvárosi erkélyen szinte biztos, hogy még télen is alig megy fagypont alá a hőmérséklet. Ezért is kár nem kihasználni ezt az adottságot. Számtalan olyan, ősszel virágba boruló növény van (később tételesen is soroljuk), ami a fagyokig még bőven, hónapon át díszítheti a balkonládákat. Ráadásul, a szakember szerint érdemes még örökzöldekben is gondolkodni.

Hogy aztán kinek melyik tetszik, az teljesen változó! Van, aki csak az évelőket szereti, egy a lényeg semmiképpen se hagyjuk üresen a balkonládákat, kár értük! Ha ellátogatunk a kertészetekbe, ott rengeteg-féle cserepes, kifejezetten ősszel virágzó növényt találunk, felsorolni is nehéz, akkora a választék.

- teszi hozzá Boross Dávid.

Ráadásul ősszel annyival szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogyha olyan helyre ültetjük ki a növényeket, már alig kell gondoskodni róluk: szinte maguktól virágoznak. Indiánnyarakon azonban, amikor még október végén is 20 fok körül mozog a hőmérséklet, és nincs semmi csapadék, elkel azért az öntözés, de jellemzően már sokkal kevesebb vizet igényelnek ezek a növények. A szakember szerint már csak ezért is érdemes kihasználni ezeket a hónapokat, hiszen jóval egyszerűbb ősszel a növények gondozása, mint nyáron.

Hogy alakult most az őszi cserepes egynyáriak ára?

Boross Dávid szerint nem beszélhetünk számottevő drágulásról Ezeknek az őszi, kiültethető virágok pár ezer forintos tételek:

Nem olyan tételek, amelyek bármelyik háztartást, akik dísznövényeket szeretnének ültetni, komoly beruházásra késztetne. Kis örömlehetőségekről van szó, amit érdemes mindenkinek meglépnie, hiszen a most elültetett, 150-200 forintos áron kapható árvácska egészen biztosan november végéig hozni fogja a virágokat.

A kertészkedéshez szükséges balkonládák, kerti kesztyűk, metszőollók és egyéb kiegészítők árai sem drágultak számottevően, csak amennyire az infláció húzta felfelé az árakat. Ráadásul a szakember szerint ahogy balkonládákat, úgy virágföldet vagy szerves trágyát sem egy szezonra vesz az ember. Egy flakon tápoldat egy átlagos lakásban pár évre is elég lehet.

Az őszi kert legszebb virágai, amiket még elültethetsz

Rákerestünk vay rákérdeztünk arra, hogy az őszi kert legkedveltebb virágaira, hol mennyiért kínálják most:

Árvácska: Az ibolyafélék családjába tartozó, bájos évelő virágzó növény.

Praktiker: 119 Ft/db

OBI: 199 Ft/db

Oázis: 199 Ft/db

Krizantém: A krizantém egy könnyen kezelhető és kedvelt virágos növény. Kedveli a világos-félárnyékos helyeket, a nagy hőséget viszont nem szereti. Ezért elhelyezésekor a déli napsütés kerülendő. A jó kerti talaj rendszerint elegendő számára. A vízáteresztő talajt kedveli, a pangó vizet kerülni kell. A gyökérlabdának azonban soha nem szabad kiszáradnia. Április és szeptember között ajánlott alkalmanként tápsót tenni az öntözővízbe. A szabadban történő átteleltetéshez a növényt kb. kézmagasságban vissza kell vágni, és le kell takarni. Hosszan tartó fagy esetén azonban biztosabb a növényt a garázsban vagy a pincében teleltetni.

Praktiker: 599 Ft - /db)

OBI: 999 Ft/db

Oázis: 490 Ft/db

Évelő őszirózsa: Az évelő őszirózsa (Aster dumosus) augusztustól októberig tengernyi fehér, rózsaszín vagy kék, illatos virágot hoz. Az áteresztő, tápanyagban gazdag talajt kedveli a napos helyeken. Ez a felfelé növekvő évelő növény kb. 50 cm-es magasságot ér el, és jól tűri a fagyot.

Praktiker: 689 FT/db

OBI: 1299 Ft/db

Oázis: 790 Ft/db



Vékony hanga (Erica gracilis): Napos félárnyékos helyeket kedveli. 13 cm-es cserépben. Savas, semleges vagy némileg lúgos kémhatású talajt igényel. Nedves talajt igényel virágzási idő alatt. Sziklakertbe, kőedénybe és emelt ágyásokban egyaránt jól érzi magát.

Praktiker: 1.399,00 Ft / darab

OBI: 649 Ft/db

Így gondozd a kerti árvácskát!

Kétségkívül az ősz egyik legkedveltebb szabadtéri virága az árvácska, amit ültethetünk ősszel és tavasszal is. Kétnyári növény, ami azt jelenti, hogy az első évben nem hoz szirmokat, hanem csak a zöld levélzeti rész fejlődik ki, a virágokat a második nyáron csodálhatjuk meg. Attól függően, hogy mikor volt a vetés, márciustól júniusig vagy kora ősztől akár novemberig is virágozhat - írta a Parkiker.

Az árvácska nemcsak esztétikai, de funkcionális szempontból is egy főnyeremény: gondozása egyszerű, nem kell sokéves kertészeti tapasztalat hozzá. Nem szükséges nagyon óvni a napsugárzástól, így akár a terasz fényesebb felére is elhelyezhetjük a cserepeit. De nagyon jól elvan a félárnyékban is, tehát ezt a kérdést nem kell túlbonyolítani. A nedves, tápdús és erősen vízáteresztő képességű talajt kedveli. Érdemes időközönként levagdosni az elhalt, elszáradt leveleit, szirmait. Ezt a gondozást a növény hosszabb virágzási időszakkal fogja meghálálni.

Öntözzük bőségesen, és ha igényli a növény, használjunk tápoldatot. A boltokban már nagyon széles kínálata van az ehhez a virághoz passzoló folyadékoknak. Általában elegendő, ha kéthetente meglocsoljuk az oldattal, vagy melegebb időben lepermetezzük vele a leveleit. A betegségek, kártevők ellen használjunk gombaölő szereket. Ha esetleg már néhány levél megfertőződött, távolítsuk el azokat a növényi részeket.

De az árvácskán túl is van élet!

Az árvácskák mellett a krizantém, a díszpaprikák, az erikák, a díszkáposzták és a dísztökök mennek nagyon most ősszel, ezeknek az átlagára 1200 Ft körül mozog, mérettől függően. A balkonládákban nagyon jól mutatnak a díszpaprikák, a dísztökökből nagyon sokféle van, jól kombinálhatóak egymással, hisz a szinte feketének látszó méregzöldtől kezdve egészen a csíkos-narancssárgáig terjed a skála. Divatos még a krizantém, rettentő sok színben pompázik, fehér, vörös, sárga, de van nálunk háromszínű is: narancs, erősebb narancs, ciklámenes, lila, ezek fehérrel kombinálva - ecsetelte nemrégiben a HelloVidéknek egy virágboltos is. (https://www.hellovidek.hu/otthon/2021/09/07/orulet-ilyen-luxusnovenyeket-vesznek-otthonra-most-a-jomodu-magyarok)

Érdemes a virágágyásba fűszernövényt is ültetni

Az enyhébb fagyokat a legtöbb fűszernövény a szabadban is átvészeli. A bazsalikom az egyetlen, ami már négy fok alatti hőmérséklet alatt elkezd barnulni, az összes fűszernövény, kezdve a kakukkfűtől a rozmaringon át - mind bírják a hideget és a fagyokat. Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője az azért még hozzáteszi:

ne lepődjünk meg, hogy ezek az évelő fűszernövények télen visszafagynak, tavasszal aztán megint újra kihajtanak.

Apropó: mikor mit érdemes bevinni a lakásba a növényeket?

Boross Dávid arra, mikor is érdemes bevinni a szabadból a lakásba, azt válaszolta a HelloVidéknek, hogy két kategóriát különböztet meg:

Vannak az „igazi szobanövények”, amelyek a természetes élőhelyükön eredendően trópusi növények, ők a tíz fok alatti hőmérsékletet már nem szeretik, elkezdik ledobni a leveleiket és megbarnulhatnak. Augusztus végén is belefuthatunk abba, hogy tíz fok alá süllyed a hőmérséklet, de általában nyár végén, legkésőbb szeptember elején mindenképpen érdemes bevinni a lakásba őket. A másik típusba a mediterrán, leander – és citrusféle növények sorolhatóak. Ezek remekül elviselik az egy -két fokos hideget. Viszont, ha tartósan mínusz egy-két fok körül mozog a hőmérséklet, ez már nekik sem ideális. De alapvetően kerti növények, úgyhogy akár október végéig is kint hagyhatjuk őket. A két fagyra érzékeny növény között azonban óriási különbség van, erre érdemes külön odafigyelni

– tanácsolja.

Már most érdemes eltervezni, milyen legyen a tavaszi kertünk!

A hagymásokat, a tulipánt, jácintot, nárciszt is ősszel kell elültetnünk. Igaz, a legjobb, ha még szeptemberben a földbe kerülnek, de ha az első fagyok előtt eldugjuk őket, még időben vagyunk. A tulipánt és a jácintot körülbelül 10-15 cm, a nárcisz hagymáit körülbelül 15-20 cm mélyre ültessük. A tulipánok és nárciszok mellett olyan különlegesebb hagymásokat is ültethetünk most ősszel, mint a szellőrózsa, a kockásliliom, a díszhagyma, a pompás nőszirom vagy csillagvirág.

Jó tudni még, hogy amennyiben lehetséges, se trágyát, se műtrágyát, sem mást (pl. féregírtót, talajfertőtlenítőt) ne használjunk közvetlen ültetéskor, mert a hagymák “kiéghetnek” és mindez a virágzás rovására mehet. Ezeket jóval az ültetés előtt (5-6 héttel), a talaj előkészítésekor kell alkalmaznunk! Csak ellenőrzött minőségű és kellően “tisztított” komposztot használjunk, mert az abban megbúvó kártevők lárvái kifejlődésük után bekebelezhetik a hagymákat. Általánosan ezek az ültetési szabályok érvényesek az összes hagymás növény esetében.

