Ilyen luxusfákat vesznek a magyarok idén ősszel: ezeknek semmi sem drága?!

Ilyenkor ősszel elérkezik a faültetés ideje, amíg nincsenek nagyobb fagyok, a szeptember vége, október és november különösen alkalmas a faiskolákban, kertészetekben beszerezhető korai lombhullató cserjék, sövények és kisebb fák ültetésére. Különösen ilyenkor, októberben és novemberben ajánlott a szabad gyökerű fákat elültetni, hisz gyökereik tavasszal erőteljesen beindulnak, és egészséges hajtásokat hoznak rügyfakadáskor. Díszfákat is érdemesebb ősszel ültetni, a gyümölcsfák ültetési ideje pedig egyértelműen az ősz, a lombhullástól az első fagyokig tartó időszak, amikor a növény nyugalmi állapotban van, kevésbé viseli meg a helyváltoztatás, és könnyebben regenerálódik a gyökérzete is, ha szállítás, mozgatás közben netán megsérült volna. A debreceni Oázis Kertészet faiskola vezetője, Martyin Tibor osztotta meg velünk a legfontosabb tudnivalókat.

Díszfák és gyümöcsfák egyaránt fogynak most, különösen kedveltek a gömbfák és az alakfák. Attól is függ, hová, milyen kialakítású és mekkora kertbe keresik a fát, hogy milyet visznek, de nagyon trendi most például a díszcseresznye, ami v-alakú lombot növeszt, és maximum 5-7 méteresre nő meg, ami ideális választás lehet egy kisebb városi kertbe is díszítőnek. De sok gömbszivart is vásárolnak, ezt a nagy levelei miatt kedvelik, menő a gömbkőris is, aminek a formája szintén különösen kedvelt, ahogy az is szempont, hogy 5-6 méternél nem nő magasabbra

- kezdi Martyin Tibor a felsorolást.

Ezek a fák a törzs körméretétől függően változó árúak, a törzskörméret egyben már a növény korára is utal, 16900 forinttól felfelé kaphatóak kisebb-nagyobb csemeték, a nagyobbak, háromméteres lombkoronával, 100000 vagy 120000 forintért vásárolhatóak meg a kertészetekben.

Ősszel jobban beindul a gyökeresedés, nagyon fontosak a hajszálgyökerek, és az is, hogy megkapja az ültetés előtt a fa a megfelelő talajközeget, és aztán a megfelelő tápanyagokat. A gyümölcsfáknál ugyanaz a talajközeg megfelelő, hisz mindenképp feljavítjuk a talajminőséget, díszfák esetében azonban még így sem mindegy, hogy melyik fa milyen talajba, homokosba, agyagosba vagy meszesbe kerül-e, mert ha ez az alap hiányzik, a fa nem fog növekedni, teremni vagy szép lombozatot hozni. A díszfák abszolút jolly jokerei, amelyek minden talajban megmaradnak, azok a kőrisek, a magaskőrisek, gömbkőrisek. Egy két és fél méter nagy, 40-50 centiméter koronájú ebből a fajtából 18900 Ft-ba kerül.

A vírus alatt sem esett vissza a favásárlási kedv, de most, szeptember második felében még inkább visszatért a vásárlási láz, az őszi szezon eddig jónak mondható a kertészetekben. Sokan a cserjéket vagy a magasra növő fűféléket is fának mondják a köznyelvben, ezekből is sok fogy. Az a különbség a fák és a fákat megszégyenítő magasságúra megnövő egyéb növények között, hogy nagyobb, kiterjedtebb a fák gyökérzete egyrészt, másrészt pedig akár 50 méteresre is megnőhetnek megfelelő helyen és körülmények között, míg előbbiek "csak" négy-ötméteresre.

Manapság más olyan oltványokkal is találkozhatnak a kertbarátok, ahol fákba oltanak cserjéket. Ennek egyik népszerű példája a fűzfa, amikor is a hagyományos fűzfaalanyra 1,2 méter magasságnál ráoltanak egy japán füzet. Ez utóbbi cserjeként is fellelhető, rendkívül dekoratív a levélzete, és nagyon könnyű gondozni.

Divatosak az egzotikumok

Egyre többen választanak a kertjükbe olyan trópusi növényeket, amelyeket nyáron dézsában kihelyeznek a kertbe vagy a teraszra, télire pedig a télikertben vagy üvegházban teleltetik át, mivel érzékeny az időjárás szélsőségeire, elsősorban a fagyra. A legkeresettebbek a mangó, a banán, a kivi, az avokádó, de lehet kapni ehető babért is. Egy nagyobb, 2 és fél méteres banán 259000 forintért kapható. Az egyméteres mangó 18900 Ft, az avokádó pedig 14900, de az egészen kicsi banán 20000 forintért elvihető.

Ültetés

Ha facsemetét ültetünk, fontos, hogy cserépben, földlabdában, illetve szabad gyökérzettel hoztuk-e el a kertészetből. Utóbbit minél hamarabb ültessük el, de előtte vágjuk le a megsérült gyökérrészeket, minél kevesebbet a teljes gyökérzetből. Ezután áztassuk vízbe, majd állítsuk bele az előzőleg felásott gödörbe, melyben kényelmesen elfér. Lapátoljuk rá a földet, hogy a fa stabilan álljon, majd öntözzük meg. Addig ássuk be a földbe, ameddig előzőleg benne volt, ennek nyomát láthatjuk a szárán.

A faültetés során az egyik legfontosabb művelet a talaj fellazítása, hogy se túl kemény, se túl szellős ne legyen a föld, melybe elhelyezzük a fát, így a gyökerek megfelelően tudnak elhelyezkedni és növekedni benne

– tanácsolja Kirsch Áron kertészmérnök.

Érdemes fiatal facsemetét választani, mivel ezek a facsemeték, gyorsabban és könnyebben alkalmazkodnak az új környezethez, és a kisebb fák gyorsabban is fejlődnek, mint a nagyobb társaik, idővel pedig bepótolják az esetleges lemaradást. Nagyon fontos a kiválasztásnál, hogy megnézzük, hogy sértetlen legyen a csemetének a gyökérzete, ágai, a metszési helyek is minél kisebbek legyenek. Ha a gyökérzet csomagolva van, ne spóroljunk a kibontásával, nehogy később csalódnunk kelljen.

A fiatal fák nagyon érzékenyek, ezért a szállításnál legyünk óvatosak és körültekintőek, nehogy közben sérüljön a növény.

Amennyiben nem történik meg az azonnali ültetés, lehetőleg gondoskodjunk a növény gyökerének nedvességpótlásáról, nehogy kiszáradjon ültetésig.

A facsemete ültetése

Az ültetőgödör mérete a talajszerkezetétől függetlenül, legalább a gyökér méretének két-, háromszorosa kell, hogy legyen. Az ültetőgödröt nem árt, ha beöntözzük, mielőtt belehelyezzük a növényt, és miután a gyökérzetről eltávolítottuk a csomagolást, lazán, óvatosan beültetjük a fát. Érdemes mellé karókat helyezni, amíg a gyökérzet megerősödik.

Az őszi faültetés azért előnyösebb, mert a fának van ideje gyökeret ereszteni, és nem kell olyan intenzíven öntözni, mint a tavasszal ültetett facsemetéket.

Jó, ha a gyökér alatt laza a talaj, hogy könnyebben elindulhasson lefelé. Betaposni nem szabad, mert megsérül, viszont az őszi ültetésnél is jól be kell öntözni, és a víz elvégzi a talajtömörítést. A föld tetejére érdemes komposztot szórni, így tápanyag is mosódik majd be a földbe. Trágyát lehet a csemete alá tenni, viszont fontos, hogy legyen néhány centi talaj a gyökér és a tápanyag között. A komposztot célszerű mulccsal betakarni, így a nedvességet is meg lehet őrizni. Az ültetőgödör mentén célszerű peremet formálni, így a víz sem folyik el a gödörtől.

A csemete elhelyezésénél érdemes még arra is figyelni, hogy az oltvány, az oltás helye szélirányban legyen. A friss ültetést pár évig érdemes kikarózni, kikötni, így is segíthetjük a talpraállásban. A suhánggal az oltványhoz hasonlóan kell eljárni. Az oldalvesszőket ültetés előtt érdemes levágni, a törzsmagasság beállítása jövő tavasszal történhet majd. Ha minden jól megy, gyümölcsfánk vagy díszfánk a következő húsz évben meghálálja az ültetéskori törődést.

Címlapkép: Getty Images