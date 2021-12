Top 3 téma, ami leginkább lázba hozta idén a kertbarátokat: csigák, poloskák és társaik

Az Agrárszektor összegyűjtötte, melyek votlak a legolvasotabb cikkek 2021-ben, avagy milyen témák hozták leginkább lázba az olvasókat idén. Íme, a top 3 téma:

Hogyan védekezzünk a poloskák ellen?

Évről évre egyre több poloskával találkozhatunk az otthonunkban és a kertünkben is, – nem kis bosszúságot okozva - ez pedig az idén sem lesz másként. A veteményesben kárt tehetnek, a lakásokban pedig kellemetlen vendégnek számítanak, hiszen zajosak és kellemetlen szagúak is. Az viszont jó hírrel szolgálhat, hogy számos módszer létezik már, melyekkel viszonylag könnyen felvehetjük a harcot ellenük. Ezekből a praktikákból összegyűjtöttünk néhányat, hogy felkészülten várhassuk a büdösbogarak érkezését!

Szuperhatékony módszer a csigák ellen

A meztelen csigák a szántóföldi és kertészeti növények egyik legrettegettebb kártevői, amelyek puszta jelenlétükkel jelentősen meg tudják nehezíteni a kertészeti üzemek és házikertek helyzetét. Kártételük jellemzően a lágyszárú, termesztett növényeken, zöldség- és gyümölcsféléken jelentkezik. Nem lehetetlen védekezni ellenük, de a mechanikai védekezés idő- és energiaigényes, a kémiai megoldások köre pedig egyre szűkül, legutoljára a metaldehid hatóanyagot tiltották be az Európai Unióban. Van azonban egy csigaölő szer, ami nemcsak hihetetlenül olcsó, de teljesen természetes is, így az ökológiai gazdaságokban is alkalmazható. Valamiért azonban mégsem terjedt el a használata.

Nem mindegy, melyik kertbe, milyen fa kerül: érdemes informálódni ültetés előtt

Amikor fát vásárolunk a kertbe, nagyon fontos, hogy megfelelő fajt és fajtát válasszunk, olyat, ami megfelel az igényeinken és nem okoz kellemetlenségeket sem a méretével, sem pedig egyéb negatív tulajdonságával, például a szagával. Ezek a „jellegzetességek” egy-egy fánál eléggé el tudják kedvetleníteni az embert, és innentől a fa nem örömöt, hanem bosszúságot fog okozni. Az Agrárszektor Megyeri Szabolcs kertész segítségével összegyűjtötte azokat a fafajokat, amelyeket nem ajánlott a kertbe ültetni, mert jellemzően csak a baj van velük, sőt megmutatjuk azt is, miket érdemes választani, mely fajok igényelnek kevés gondozást, és melyek most a legnépszerűbbek a magyarok körében.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images