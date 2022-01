Ezt egy kerttulajdonos sem úszhatja meg: itt a 8+1 pontos januári feladatlista

Gyakorta elkövetjük azt a hibát, hogy a téli hónapokban inkább bezárkózunk és alig tartózkodunk kint, pedig ilyenkor is nagy szükségük van a friss levegőre. Tudtad például, hogy a gyermekek idegrendszere is jobban fejlődik, ha rendszeresen kivisszük őket játszani a szabadba? Egyszóval, ha másért nem is, saját egészségünk érdekében az új év első hónapjában is érdemes a kertben tenni-venni. Persze ha az időjárás is együttműködik velünk, mert ónos esőben, térdig érő hóban jobb azért egy forró punccsal a kézben a kandalló mellett olvasgatni. De nézzük is, milyen munkákat hozhat a január, ha kertről van szó:

1. Ne dobd ki a karácsonyfát

A hagyományok szerint sokan január hatodikán, azaz Vízkereszt napján kezdik el lebontani karácsonyfájukat. Rengeteg lehetőség közül választhatsz akkor is, ha nem szeretnéd kidobni elszáradt karácsonyfádat, hanem inkább te magad gondoskodnál az újrahasznosításáról - erről is olvashatunk a Pénzcentrum friss cikkében. De itt is van néhány tipp, hogy merre indulj el:

Talajtakaráshoz: a fenyőfa felaprításával kiváló talajtakaró készíthető, ami azután a fák tövébe szórva kiváló tápanyagforrás és a talaj nedvességét is magában tartja. Emellett a kertben is jól hasznosítható, különösen a nem lekövezett kerti utakat érdemes leszórni ezzel, amely így eső idején sem lesz sáros.

Tápanyagnak: a tűlevelek savtartalma aránylag magas, így kiváló tápanyagot szolgáltatnak a növényeknek. Rázd le a megszáradt tűleveleket a fenyőről, majd söpörd össze őket, ezután akár a lakásban, akár a kertben található növények trágyázására felhasználhatod.

Talajvédelemhez: a kertedben van olyan rész, ahonnan az eső (különösen a nagy nyári zivatarok idején) elhordja a földet, oda érdemes lehet a fa néhány ágát letenni. Ez ugyanis a lezúduló vízből kiszűri a földet (és lassítja a víz folyását), és segít abban, hogy több talaj maradjon meg a kertünkben.

Komposztnak is remek: jó esetben az elhasznált fa komposztként végzi, de egy kertészkedő ember (Bálint gazda) szerint jóféle támkaró készíthető belőle, az oldalágak letakarítása után.

2. Itt az idő a tavaszi magok megrendelésére

Ásni ugyan még nagyon korai, de a tervezéshez soha sincs elég korán. Nézzük át a vetőmag katalógusok kínálatát, kezdjük el tervezni - a vetésforgónak megfelelően - az idei vetőmagszükségletünket. Készítsünk ültetési tervet. Rendeljük meg most minden olyan zöldség, gyümölcs magját, amit erre az évre tervezünk ültetni. Akár vetőmag-katalógusokból szemezgetünk, akár kertészetekben, áruházakban nézünk körül, mindenképp hasznos, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk.

3. Nézzük át a kerítést

Ha sérült, most javítsuk ki, ne várjunk vele tavaszig, amikor egyébként is összesűrűsödnek a kerti munkák.

4. Ellenőrizzük a kerti csapokat

Erősebb fagyokra várva ellenőrizzük, hogy a kerti vízcsapokat megfelelően szigeteltük-e

5. Tisztítsuk meg a szerszámokat

A szerszámok javításának is itt az ideje. Ne akkor kelljen a kapát, a metszőollót köszörülni, élesíteni, amikor már szükségünk van rá. Most érdemes a törött, sérült szerszámnyeleket is gondosan kicserélni. Élesítsük az metszőollókat, rögzítsük a lötyögő ásófogantyúkat és alaposan tisztítsuk meg a kerti kesztyűket. Az éles szerszámokkal jót teszünk a növényeinknek, hiszen ha vágjuk, metsszük őket, nagyon fontos, hogy a vágott felületen keresztül minél kevesebb eséllyel férkőzhessenek be kórokozók.

6. Téli metszés

Bár a tél nem tipikusan a növénymetszés időszaka, mégis vannak olyan fajták, amiket ezekben a hónapokban, téli álmuk közben megmetszhetünk.

-5°C fok alatt azonban ne álljunk neki!

Ha fagy van, ridegebb a növények szövete és könnyebben törik, roncsolódik. A művelethez viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat. Az is fontos, hogy a metszés megfelelő szögben történjen. Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni.

Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását is, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magassá nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza.

7. Kezdjük el a később kiültetendő zöldségek vetését

Hónap vége felé vessük el például a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethessük a palántákat a kertbe. A tél vége felé, amikor már enyhül az idő, szabadföldön is megkezdhetjük a különféle növények duggatását, vetését.

8. Locsolás télen?

A fűtetlen helyiségben áttelelő leandert, kaktuszokat és citrusféléket is érdemes alaposabban szemügyre vennünk, nehogy betegség támadja meg őket. Ha ezt észlelnénk, akkor ne tétovázzunk, hanem kezeljük a megfelelő szerekkel.

A locsolásról se feledkezzünk meg, ugyanis a teleltetőben lévő növényeket télen is meg kell öntözni, ahogy a télikertek növényeit is, csak jóval ritkábban, két-háromhetente.

8+1. Gondoljunk a madarakra és más kisállatokra

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is, helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve eleséggel, rakjunk ki mesterséges fészekodúkat. Tehetünk ki olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, de ma már előre elkészített madáreleség-mix is kapható, ez a legjobb, mert biztos, mindent tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

Ebben az időszakban kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. Ahhoz, hogy udvarunk állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot tehetünk. Itt olvashatsz arról, mire figyelj, ha téli otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

