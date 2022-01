Újra felbukkant a kiskunhalasi párduc: erre látták a félelmetes ragadozót

Mint írják, karácsonykor egy kiskunfélegyházi gazda számolt be arról, hogy 8 birkáját tépte szét egy ismeretlen állat, ami mindenképp nagy termetű lehetett, hiszen az 1,6 méter magas kerítés két helyen is megsérült. A bugaci rendőrség rögzítette a nyomokat, ám egyértelmű bizonyítékokat akkor sem találtak.

A portál szerint később felmerült az a lehetőség, hogy talán mégsem fekete párduc garázdálkodik Bács-Kiskun megyében, hanem a tanyavilág ősi ellenségei, a farkasok vagy az aranysakálok térhettek vissza. Most azonban ismét felmerült a gyanú, hogy mégis csak nagymacska lehetett, ugyanis nem sokkal a magyarországi esetek előtt Szlovéniában és Horvátországban is látni véltek egy hasonló állatot.

A horvátoknál már tavasszal felbukkant a titokzatos ragadozó, mégpedig Medimurje (Muraköz) megyében, aztán Szlovénia legészakibb részén, Prekmurjében (a Muravidéken), és így már érthetőbb is lenne, hogyan jelent meg végül Magyarországon. A délszláv szakemberek most azt gyanítják, hogy az egzotikus állat alighanem Szlovéniában, Horvátországban vagy Magyarországon élt fogságban, magánszemélynél, és onnan sikerült megszöknie. A horvátoknál kilövési engedélyt is adtak rá, de az állat szőrén-szálán eltűnt a vadászok elől

Mint írták, a hatóságok annyit kérnek, hogy senki ne játsszon hőst, maradjon tisztes távolságban a ragadozótól, ha esetleg találkozna vele.

