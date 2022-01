Súlyos károkat okoz országszerte a viharos szél: kiadták a következő vészjelzést

Tájékoztatásuk szerint fa dőlt az úttestre az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ácsnál, a 81-es főúton, Keréktelekinél és Mezőörsnél is szintén kidőlt fa okozott forgalmi akadályt.

A 10-es főúton Nyergesújfalunál közlekedési lámpát szakított le a szél, Zsámbéknál egy tíz méter magas fa dőlt az útra, Bábolnán pedig a Tessedik Sámuel utcában egy húszméteres fa villanyvezetéket szakított le.

Budapesten, a XIV. kerületi Öv utcában egy nagyméretű fa dőlt az úttestre, míg Kispesten, a Deák Ferenc utcában azért kérték a tűzoltók segítségét, mert egy tízméteres faág letört és megrongált két járművet. A XX. kerületben egy felújítás alatt lévő üzlet tetejéről szakította le a lemezfedést a viharos szél.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit: figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljon viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen; ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

Kiadták a narancssárga figyelmeztetést

Hétfőn napközben tovább erősödik a szél, a délnyugati tájak kivételével sokfelé viharos lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati irányú szelet. A legerősebb lökések általában 65-90 km/h között várhatók. Elsősorban a hegyvidéki tájakon (Dunántúli- és Északi-khg.) 90 km/h-t meghaladó lökésekre is számítani lehet, de akár síkvidéken (Dunántúl északi felén, a főváros tágabb térségében és az Alföld északi részén) is lehetségesek 90 km/h körüli széllökések. A késő esti óráktól némileg veszít erejéből a légmozgás. Az érkező hidegfront következtében elsősorban az északi, északkeleti területeken a záporok mellett zivatar kialakulása is lehetséges - írta a met.hu.