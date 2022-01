Ezt rengeteg kutyatartó rosszul tudja: 8 zöldség és gyümölcs, amit soha ne adj a kutyádnak

Egyre felelősebbek a magyar kutyatartók, és már többnyire eszükbe sem jut, hogy a családi ebéd vagy vacsora maradékát tegyék négylábú kedvencük elé. Ami nagyon fontos fejlődés az elmúlt évtizedekhez képest. Az ember és a kutya emésztőrendszere nagyon különböző, és számos daganatos megbetegedés megelőzhető a kutyáknál is a helyes táplálékbevitellel. Ehhez persze azt is tudni kell, hogy bár a kutya húsevő ragadozó, de szüksége van a fehérjén kívül másféle táplálékforrásra is: szénhidrátokra, zsírokra, nyomelemekre, ásványi anyagokra és vitaminokra, más mértékben, mint az embernek.

Most összeszedtük, melyek azok a gyümölcsök és zöldségek, amelyekből négylábú kedvencünk is lakmározhat, valamelyikből többet, valamelyikből csak mértékkel. És azt is leírjuk a tiltólistánkon, melyek azok, amiket messziről kerüljön el a kutya az egészsége érdekében.

Szerencsére megjelent egy új tulajdonosréteg, akik már nagyon felelősen gondolkodnak az állattartásról, odafigyelnek a kutyájukra, és észreveszik rögtön a jeleket. Az is igaz, hogy aki kutyát tart, számolnia kell legalább havi plusz 20 ezer forinttal a költségvetésében, és ha épp nincs semmi gond az állattal, nyugodtan tegye félre azt az összeget, mert sajnos biztos, hogy valamikor szükség lesz rá, ez a tapasztalat

- mondta el Dr. Nagy Anna állatorvos a HelloVidéknek.

Jó zöldségek és gyümölcsök a kutyának

Alapvetően nem tiltólistásak a zöldségek és a gyümölcsök a kutyák számára, de mivel ez egy igen tág fogalom, most tisztázzuk, melyek azok, amelyek kifejezetten javallottak néhanapján, és melyek azok, amelyek soha nem kerülhetnek fel négylábú kedvencünk étlapjára.

1. Alma

Ez az a gyümölcs, ami hazánkban széles körben és a többi gyümölcshöz képest kedvező áron elérhető télen-nyáron, vagyis még ilyenkor is kényeztethetjük vele kedvencünket. Az alma rostokat, A-vitamint, C-vitamint, omega-3 és omega-6 zsírsavakat, flavonoidokat és polifenolokat tartalmaz, és éppolyan egészséges a kutyák, mint az emberek számára. Arra figyeljünk, hogy a magokat a magházzal együtt távolítsuk el, mert bár kis mennyiségben, de mérgező hatású cianidot tartalmaznak, amivel az emésztőrendszerük – a miénkkel ellentétben – nem tud megbirkózni.

2. Sárgarépa

Bizonyos zöldségek szintén biztonsággal adhatók a kutyáknak. A sárgaréparépa például egészséges rágcsálnivalóként szolgálhat a kölykök számára, és a felnőtt kutyák fogainak is jót tesz. Az állatok fogyaszthatják nyersen és főve is, de persze csak mértékkel.

3. Uborka

Az uborka különösen jó a túlsúlyos kutyák számára, mivel kevés szénhidrátot, zsírt vagy olajat tartalmaz, és még a kutya energia szintjét is növelheti. K, C és B1 vitaminokkal, valamint káliummal, vassal, magnéziummal és biotinnal van tele.

4. Spárga

A spárga fogyasztása elsősorban magas rosttartalma miatt előnyös, ami kedvezően hat a kutyák emésztőrendszerére. Feltéve, hogy megfőzöd, mert nyersen nehezen tudják megemészteni.

5. Spenót

A spenót szuper antioxidáns, vas- és K-vitamin-forrás, így beilleszthető a kutyák étrendjébe is. Fogyasztása elősegíti az immunrendszer működését és megnöveli az energiaszintjüket.

6. Tök

Az állatorvosok székrekedésre és emésztési problémákra is javasolják a tököt, de adagolására nagyon oda kell figyelni, mert nagyobb mennyiségben már hasmenést okozhat.

7. Görögdinnye

A görögdinnye tele van értékes tápanyagokkal, A-vitaminnal, C-vitaminnal, B6-vitaminnal és káliummal. Ez a gyümölcs kutyabarát választás a meleg napokon is, hiszen nagyrészt vízből áll. Ha kockákra vágva lefagyasztod, hűsítő nasiként lepheted meg vele kedvencedet nyáron.

8. Kék áfonya

Mivel antioxidánsokban gazdag, az áfonya egészséges kiegészítő elem lehet a kutyák étrendjében is. Ha azonban kisebb termetű a kedvenced, mindenképp aprítsd fel neki, hogy kizárd a fulladásveszély lehetőségét.

9. Banán

Magas kalóriatartalma miatt nem javasolt sokat adni belőle, de gond nélkül falatozhat belőle kutyusunk. Magas a kálium, vitamin, biotin, rost és vastartalma, ami kedvencünknek is jó.

10. Görögdinnye, sárgadinnye

Tele vannak tápanyagokkal, vitaminokkal, rostokkal és vízzel. Fontos, hogy először távolítsuk el a héjat és a magokat, mivel bélburok-elzáródást okozhatnak, de egyébként biztonságos a kutyák számára. Rengeteg A, B-6 és C vitamint, valamint káliumot tartalmaz, a görögdinnye 92 százalék víz, ezért nagyszerű módja annak, hogy a kutyát meleg napokon hidratáljuk. A sárgadinnyének viszont magas a cukortartalma, ezért ne adjunk sokat belőle, különösen a cukorbeteg vagy túlsúlyos kutyáknak.

11. Brokkoli

Magas a C-vitamin és a rosttartalma, viszont alacsony a kalóriatartalma, ezért tökéletes kiegészítője lehet az étkezéseknek. Lehetőleg darálva, pépesítve adjuk a kutyáknak, mert a brokkoli virágát egyes kutyák nehezen emésztik, így gyomorirritációt okozhat nekik.

11. Kelbimbó

Megoszlanak róla a vélemények, hiszen képes sok bélgázt okozni, ami viszont nem tesz jót a kutyának. Kis mennyiségben és nem túl gyakran viszont a tápanyagok és antioxidánsok miatt kiegészítésként adható.

12. Zöldbab

A zöldbabban sok értékes tápanyag – rostok, ómega-3 zsírsav, A-vitamin, C-vitamin, K-vitamin, folsav, magnézium, kalcium, vas és kálium – található, ami a hasznára válhat egy fejlődésben lévő kutyának. Vannak gazdik, akik ezért napi szinten adagolnak belőle a kölyköknek. Ha te is kipróbálnád, fontos, hogy véletlenül se adj hozzá sót, sem ételízesítőt. Amit még tudni kell róla, az az, hogy mivel intenzív bélgázképződést okoz, így kis mennyiséget adjunk csak, és figyeljük a kutyánk reakcióját. Nem mindegyikük gyomra viseli el ezt a zöldséget.

13. Zeller

Az A-, B- és C-vitaminok mellett sok hasznos tápanyagot tartalmaz, melyek elengedhetetlenek az egészséges szív működéséhez, valamint segíthetnek a daganatos betegségekkel szembeni harcban. Ha ez még mind nem lenne elég, a rossz szájszagot is enyhíti.

14. Vörös áfonya

A szárított és nyers vörös áfonya is biztonságos és hasznos a kutyák számára. Természetesen, ha megeszi ezt az enyhén savanyú gyümölcsöt. Mint sok más gyümölccsel, úgy az áfonyával is óvatosan kell bánni, mert ha túleszi belőle magát a kutya, hasfájást, gyomorrontást okozhat neki.

15. Narancs

Kiváló C-vitamin, a kálium és a rost forrás. Az állatorvosok viszont azt javasolják, hogy ne adjunk kutyánknak többet néhány gerezdnél. Azokat is úgy, hogy teljesen meghámozva és magtalanítva, csak a rostokat adjuk.

16. Barack

Kis mennyiségű darabolt őszibarack kiváló A-vitamin és rost forrás, és még a fertőzések elleni küzdelmet is segítheti. Ugyanúgy mint a többi csonthéjas magú gyümölcsök, a barack magját sem eheti meg a kutya a cianid tartalma miatt. Mindaddig amíg mag nélkül kapja a kutya a barackot tökéletes nyári csemege lehet – viszont konzerves barackot ne adjunk kutyánknak, hiszen azok általában tele vannak cukros szirupokkal.

17. Körte

A körte nagyszerű nasi lehet kutyánknak, mert magas a réz, a C és K vitamin és a rost tartalma. Egyes kutatások azt állítják, hogy a körte fogyasztása 50 százalékkal csökkentheti a stroke kialakulásának kockázatát. Csak győződjünk meg róla, hogy a körté apró darabokra vágja, és először eltávolítja a magokat, mivel a magok cianidot tartalmaznak.

18. Málna

A málna nagyon finom valamint olyan antioxidánsokat tartalmaz, amelyek nagyszerűek a kutyák számára. Alacsony a cukor és a kalória, de magas a rost, a mangán és a C-vitamin tartalma. A málna különösen jó az idős kutyáknak, mert gyulladáscsökkentő tulajdonságainakköszönhetően csökkentheti az ízületi fájdalmakat és gyulladásokat. 10-15 szemnél azonban ne adjunk többet egyszerre.

19. Eper, vagyis szamóca

Az eper tele van rostokkal és C-vitaminnal. Ezzel együtt olyan enzimet is tartalmaznak, amely segíthet a kutya fogainak fehérítésében/tisztításában. Magas cukortartalmú gyümölcs, ezért ügyelj arra, hogy egyszerre ne adj sokat.

20. Édesburgonya

Az édesburgonya olyan hasznos tápanyagokat tartalmaz, mint a rostok, a béta karotin és a B-6 és C-vitaminok. Hámozva és szeletelve, reszelve, pépesítve is adhatjuk neki.

Tiltólistás zöldségek, gyümölcsök

1. Avokádó

Míg az avokádó egészséges táplálék lehet a kutyatulajdonosoknak, egyáltalán nem adható a kutyáknak. Az avokádó héja, magja és levelei persin-t tartalmaznak, amely gyakran okoz hányást és hasmenést a kutyáknál. A gyümölcs húsos belsejében nincs annyi persin, mint a növény többi részében, de a kutyák számára az is soknak bizonyul.

2. Cseresznye

A mag körül levő húsos rész kivételével a cseresznye cianidot tartalmaz, és toxikusak a kutyák számára. A cianid meggátolja a sejtek oxigénszállítását, ami azt jelenti, hogy a kutya vérsejtjei nem tudnak elég oxigént kapni. Ha a kutyád eszik a cseresznyét, figyelned kell, ha kitágult pupillái, légzési nehézségei és vörös ínye van, rögtön menjetek állatorvoshoz, mivel ezek a cianidmérgezés jelei lehetnek.

3. Szőlő

A szőlő is és a mazsola is roppant mérgezőek a kutyák számára függetlenül nemtől, kortól és fajtától. Valójában a szőlő olyan mérgező, hogy akut veseelégtelenséghez vezethet. Semmilyen feltétel alatt ne adjunk a kutyának szőlőt vagy mazsolát!

4. Gomba

Míg az 50 000 gombafajta közül csak 50-100 ismert mérgezőnek, ezek viszont valóban kárt okozhatnak a kutyákben, akár halált is okozhatnak. A tenyésztett és mosott gombák rendben lehetnek, de biztonságosabb teljesen elhagyni és óvakodni, mint utólag sajnálkozni és bánkódni.

5. Hagyma

A vöröshagyma, a póréhagyma és a metélőhagyma egy olyan növénycsalád része, amely Allium néven ismert.

Ezek minden tagja mérgező a legtöbb háziállat, különösen a macskák és kutyák számára. A hagyma a kutyáknál hányást, hasmenést, gyomorfájást és hányingert is okozhat.

6. Zöldborsó

Megoszlanak a vélemények, de szerintünk inkább kerüljétek. Annyi sok más fajta hasznos zöldség van amellyel ki lehet váltani, nem érdemes kockáztatni.

7. Burgonya

A nyers burgonyát a kutyák szervezete nem tudja hasznosítani, ezért jobb, ha kerüljük. Emellett gyomorfájást is okozhat nekik még főzve is, ha sokat esznek belőle. Szerencsére nem is nagyon szeretik.

8. Paradicsom

Bár a paradicsom érett gyümölcse (a piros rész, amelyet általában az emberek fogyasztanak) a kutyák számára általában biztonságosnak tekinthető, a zöld növényi részek egy toxikus anyagot tartalmaznak, melyet solanin néven ismerhetünk. Bár a kutyának nagyobb mennyiséget kellene enni belőle ahhoz, hogy igazán ártalmas legyen, mégis jobb, ha a paradicsomot egészen kiiktatjuk az étrendjéből.

Bár nem tartalmazza a felsorolás konkrétan, de a bélgázt okozó zöldségek nagy mértékű fogyasztása sem javasolt, vagyis jobb, ha elkerüljük a kutyák káposztafélékkel való etetését is.

Azonnal fordulj állatorvoshoz, ha ezt tapasztalod

A mérgezés leggyakoribb tünetei a rendellenes pulzus, szívritmuszavarok, a hasmenés, hányinger rohamok, étvágytalanság, koordinációs problémák, remegés, majd halál. Bármely enyhébb tünet esetén azonnal forduljunk állatorvoshoz, ne bagatellizáljuk el a dolgot.

Ha túl hidegnek érezzük a testrészeket, valamint kipirosodtak, megduzzadtak, esetleg szövetnedvek jelentek meg, minél hamarabb melegebb helyre kell vinnünk háziállatunkat. Fagyás következtében jégkristályok képződhetnek a kutya vérében, melyek károsíthatják az ereket és artériákat is.

A fenti tüneteken túl, ha azt látjuk, hogy kutyusunk nehezen jár, letargikus hangulatban van, vagy mozgása lassabb a megszokottnál, azonnal forduljunk vele állatorvoshoz!

