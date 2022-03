Így készülj a legrosszabbra: így élhetik túl a növényeid a kemény mínuszokat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből kiderült, hogy az átlagoshoz képest 80 százalékkal kevesebb őszibarack termett tavaly a tavaszi fagyoknak köszönhetően. Már idén is megmutatkozott, hogy mennyire kiszámíthatatlan az időjárás, hiszen a tél nagyon enyhe volt, viszont amint beléptünk a tavaszba, beköszöntött a tél. Ebből is látszik, hogy most sem lesznek könnyű helyzetben a gazdák. Az enyhe február miatt idén ismét a vártnál korábban kezdődhet a gyümölcsfák fejlődése. Ha ez így marad, akkor a korai kajszibarack fajták már március közepére kivirágozhatnak - írta az Agrárszektor.

Fagyvédelmi öntözés

Erre a célra kifejlesztett berendezés a fagy beállta alatt vízzel való mikroszórófejes öntözés útján alkot jégpáncélt a gyümölcsfák körül. A jég szigetel, és megvédi az erősebb fagytól a növényeket. Ez azon a tényen alapszik, hogy a zöld növényi részek fagypontja a belül található oldott anyagok és sók hatására -1 és -3°C között van. A víz fagyáspontja 0°C, kristályosodása során pedig jelentős hő szabadul fel, mely képes a fagyáspont fölött tartani a növény hőmérsékletét. A hőfelszabaduláson túl a jég rossz hővezető, így ez is lassítja a légkör hűtő hatásának érvényesülését. Az egyik legkörnyezetkímélőbb és egyben a leghatékonyabb módszer: víztakarékos, nem okoz vízelöntést még tartós használat esetén sem az ültetvényben, továbbá a képződő jégréteg nem terheli túl az ágakat.

Tűz a földeken

Balatonvilágos közelében fekvő gyümölcsösben például jól bevált módszer volt, hogy tüzekkel melegítették a kajszibarackfákat a fagy ellen védekezve. Ha ezt választjuk, ügyeljünk a környezetünkre, és arra is, hogy a tűz ne terjedjen át máshová.

