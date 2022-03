Nem kell vegyszer, hogy kiirtsd a hangyákat: íme 5+1 környezetbarát megoldás

A hangyák a természetben hasznos élőlények, ugyanis részt vesznek a talaj levegőgazdálkodásában. Járataikkal fellazítják és szellőztetik a talajt, segítenek a növények gyökereinek levegőhöz jutni és ezáltal fejlődni. A hangyák bizonyos növényfajok szaporodását is elősegítik azzal, hogy táplálékgyűjtés közben széthordják különféle növények magvait. Indikátorfajként is tekinthetünk rájuk: a jó kertész tudja, hogy ha palántáit, virágait ellepik a hangyák, akkor problémája akadt a levéltetvekkel, ugyanis a hangyák elszántan védelmezik őket. Miért? A levéltetvek egy mézharmat nevű cukros váladékot termelnek, ami nagyszerű táplálékul szolgál a hangyakolónia számára, így a két faj szimbiózisban él egymással.

Apró szomszédaink, a szorgos hangyák bizony hamarabb észreveszik az ételmaradékot, mint mi, és egy pillanat alatt elözönlik otthonunkat. Hiába hasznosak a természetben, a házban kártevőnek számítanak. Bármilyen apró résen keresztül képesek bejutni és könnyen megtelepedhetnek bent. Könnyen alapítanak kolóniát fafelületek (parketta, lambéria) alatt, falakban, de kedvelik a konyhában a mosogató környékét és a szemetest is. Amellett, hogy mindenhol ott vannak és bizony csípnek is, egyes fajok amortizálják belső tereinket apró járataikkal, de akár betegségeket is terjeszthetnek.

Mitől jönnek elő a hangyák?

A hangyák kedvenc tápláléka a cukor, de bármilyen ételmaradék előcsábíthatja őket búvóhelyükről. Elég számukra egyetlen vékony repedés a parketta alatt és megtalálják az utat a legeldugottabb zugokig. De amilyen könnyen bejutnak a hangyák, olyan nehéz megszabadulni tőlük! A hangyák elriasztására és hangyairtásra számos házi praktika létezik, amiket Te is kipróbálhatsz, ha a jó idő közeledtével elözönlik otthonodat ezek a kis ízeltlábúak. Nem csak bolti hangyairtó szerek és hangyacsapda félék állnak rendelkezésünkre, hanem érdekes házi praktikák is.

Hangyafajták

Az emberi szem számára a legtöbb hangya egyformának tűnik, de ha közelebbről megvizsgáljuk őket, észrevehetünk komolyabb különbségeket méretükben, színükben és formájukban is. A leggyakoribb gondokozó hangyafélék a következők:

Fekete hangya: fekete, 3-5 mm hosszúságú dolgozóit mind ismerjük. Gyakori vendégek a lakásban, apró repedéseken keresztül jutnak be, főleg édességet keresve. A kertekben is gyakran találkozhatunk velük: az elhullott gyümölcsöket és a mézharmatot egyaránt kedvelik.

Fáraóhangya: egy rendkívül apró hangyafajta, a mindössze 2 mm nagyságú dolgozói borostyánszínűek, mindenevők, de főleg a fehérjedús táplálékot részesítik előnyben. A meleget és a magas páratartalmat kedvelik, könnyen hoznak létre kolóniát fafelületek rejtekében, falakban, de még szemetesekben is. Betegségterjesztő faj: testükön megtelepedhetnek baktériumok, vírusok, így egészségügyi intézményekben különösen nagy a kockázatuk. A hangyairtás itt nem könnyű feladat, mert a kolónia könnyen költözik, így fontos, hogy a méreganyagok eljussanak a királynőhöz.

Lóhangya: nagyobb termetű, 6-10 mm hosszúságúra nő meg és képes egészen nagy távolságokat megtenni a boly és a táplálékforrás között. Ennek a fajnak a kiirtása a boly megtalálásától függ, a királynő elpusztítása elengedhetetlen. Könnyen bejutnak a házba az ablakra, tetőre lógó faágakon vagy vezetékek mentén. Kedvelik a magas páratartalmat és a faszerkezeteket, amikbe járatokat vájnak. Fő táplálékuk a mézharmat és a növényi nedvek, a lakásban gyakran a vízforrást keresik. Fontos, hogy speciálisan erre a hangyára való hangyairtó szert szerezzünk be, különben a boly arrébb költözik és még több kárt okoz a házban. A hangyacsapda is hatékony védekezés lehet.

Hangyairtás vegyszer nélkül

A hangyák a leggyakoribb rovarok, amelyek miatt a lakástulajdonosok legtöbbször rovarirtó szakembert hívnak. Legtöbbször repedéseken, hasadékokon és más kis nyílásokon keresztül jutnak be a lakásba, hozzáférést keresve az élelemhez. A szakemberek irtáshoz többnyire vegyszereket használnak. Ha inkább elkerülnénk, hogy különböző vegyi anyagokkal kezeljék le beltéri felületeinket, akkor próbálkozzunk meg először barátságosabb módszerekkel. Most összegyűjtöttük, mivel érdemes kezdeni.

Ecetes spray

A hangyák, amikor táplálékforrást találnak, feromonokat hagynak maguk után, így a kolóniában más hangyák is észlelhetik a táplálékhoz vezető utat. Az egyik legjobb módja, hogy távolt tartsuk a hangyákat az ecetes spray használata. Ha ezzel fújjuk be az ösvényt, az megtöri az útvonalukat és a hangyák társai nem találják meg majd az utat a táplálékforrás felé. A saját ecetspray elkészítése jó és olcsó módszer a hangyák kiirtására. Adjunk egyenlő mennyiségű ecetet és citromlevet egy spray-palackba, és alaposan keverjük össze. Ezután keressük meg a hangyatelepeket vagy fészkeket, és permetezzük rájuk.

Illóolaj spray

Ahogyan a hangyák utálják az ecet szagát, úgy számos illóolaj is segít megtörni a hangyák feromonnyomát. Ezek az illóolajok kellemes illatot varázsolhatnak otthonunkba, miközben elűzik a betolakodókat. Az olajspray elkészítéséhez adjunk hozzá 1 evőkanál ecetet egy csésze illóolajhoz, majd jól keverjük össze. Ezután öntsük az oldatot egy spray-palackba, és permetezzük oda, ahol szükséges.

Szappanos vizes spray

Egyszerű módja annak, hogy megszabaduljunk a hangyáktól. Készítsünk oldatot folyékony szappanból és csapvízből 1:3 arányban. Ezután permetezzük a hangyák által érintett területre.

Fokhagyma

Megfigyelted, hogy a hangyák nem közelítik meg a fokhagymát? Ez azért van, mert a fokhagyma jó hangyariasztó. A fokhagymát természetes rovarirtó szerként használhatjuk a hangyák irtására. Csak hámozd meg a fokhagymát, és helyezd el otthonod különböző részein, hogy eltüntesd a hangyákat.

Fahéj

A fahéj egy másik illat, amely ellenáll a hangyáknak. Ezt kihasználhatjuk, ha fahéjport szórunk otthonunk azon területeire, ahol a hangyák megjelennek. De fahéjrudakat helyezhetünk az ablakok, ajtók közelébe is. Hatékonyságát fokozhatjuk, ha néhány csepp illóolajat is teszünk a rudakra.

Borsmenta és levendula spray

Keverje össze a borsmenta vagy a levendulaolajat (ezt a két illatot minden hangya gyűlöli) vízzel és permetezd be a belépési pontokat, például ablakpárkányt vagy ajtókeretet. De bátran permetezhetünk oda is, ahol feltűntek az állatok, biztos, ami biztos elven.

Címlapkép: Getty Images