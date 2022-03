Mikor vigyük ki a növényeket a kertbe, balkonra? A legtöbben ezt rosszul tudják

A megnövekedett szobanövényforgalom során olyanokat is többet vásároltunk, amelyeket tavasszal szokás szerint kirakhatunk vagy ültethetünk a teraszra, balkonra, míg télen pedig a szobában pihentek. De mikor lehet kivinni őket a teraszra, mire figyeljünk oda, most, hogy lassan beköszönt a naptári tavasz?

Először is, gondoljunk arra, hogy nekik is alkalmazkodniuk kell a változáshoz, erre pedig kiválóan alkalmasak a télikertek, itt ugyanis hozzászoktathatjuk növényeinket a fokozatos "kilakoltatáshoz".

Amit a télikertről tudni kell

A télikertben szigorúan ügyelnünk kell a higiéniára. Havonta egyszer tisztogassuk meg a növényeket ugyanúgy, mint a bevitelük előtt. Január végétől a kártevőkre is figyeljünk, mivel a pajzstetvek már ez idő tájt megjelenhetnek, február elejétől pedig takácsatkák, karmazsintetvek és levéltetvek is csatlakozhatnak hozzájuk. A télikertben biztosítsuk a megfelelő átteleltetési hőmérsékletet. Itt is fontos lehet a fagyfigyelő telepítése, mivel ha túl magasra emelkedik a hőmérséklet, fagymentes szellőzésről kell gondoskodnunk. A nagy, üveges télikertek február elejétől különösen melegek lehetnek. Teleltetéskor azonban óvnunk kell a növényeket a nagyobb hőmérséklet-ingadozásoktól. Arra is vigyázzunk, nehogy idő előtt vigyük ki őket.

Ezeket fontoljuk meg, mielőtt kitesszük a teraszra a növényt

A teleltetési körülmények is különbözőek voltak, így a kihelyezés ideje is változó lehet, a növény hőmérsékleti igénye határozza meg. Azt az időt kell megvárni, amíg a szabadban mért hőmérséklet eléri a növény fejlődéséhez szükséges értéket.

A mediterrán származású fás növények (pl. leánderfélék) teleltetésére a 4-8 °C körüli hőmérséklet és a természetes világosság ideális. Ezeket már akkor ki lehet helyezni, amikor a szabadban is hasonló a hőmérséklet. Jó, ha ház falához húzzuk ezeket a növényeket, hogy a fal sugárzó hőjét felfoghassák. A hazai eredetű fás virágok általában fagytűrőek, legalábbis a begyökeresedett példányok, azok szabadban is telelhetnek. Az első éves példányoknál hasznos lehet takarásos védelmük, vagy a fagymentes helyen történő tárolásuk. A pozsgás növények is alacsony hőmérséklet igényűek. Ez utóbbiak kihelyezéséhez tartósan 5-10 °C szükséges, ilyen viszonyok már márciusban is valószínűek.

A szobai virágok népes csoportjába is különböző hőmérsékleti igényű növények tartoznak, ez dönti el, mikor helyezhetőek ki a szabadba. Mérsékelten meleg, 10-15°C körüli hőmérséklet már elegendő a teleltetett muskátlinak, a meghajtatott, virágzó tavaszi hagymás virágoknak (jácint, krókusz), a ciklámennek vagy a primuláknak.

A melegigényes szobai virágok, amelyek télen is fűtött szobában nevelkednek, csak akkor helyezhetők ki a szabadba, ha a kinti helyükön is azonos, 20 °C -os hőmérsékleten élhetnek. Ez a tartós felmelegedés májusban szokott bekövetkezni. Ilyenkor viszont a napvédelmükről és a vízutánpótlásukról mindenképp gondoskodni kell.

Ha kiteszünk egy virágot, azt is mérlegelnünk kell, milyenek az elhelyezési lehetőségeink körülményei. Vagyis mennyire szélvédett a kiszemelt hely, mennyire napos vagy árnyékolt, fedett. A felsorolt feltételek 3-5 °C eltérést is okozhatnak ugyanis.

Kihelyezés, helyváltoztatás akkor nem viseli meg a virágokat, ha szoktatással történik, 3-5 napos átállással. Kezdő és figyelmetlen kertészkedők elkövetik azt a hibát, hogy a több hónapig zárt térben tartott növényeket kihelyezik a tavaszi napfényre. Ennek következménye a zsenge csúcsi részek napégés okozta károsodása, elhalása. Szabadföldi szoktatásnál szórt fényre, félárnyékba helyezzük a kihozott virágokat, a 11-15 óra közötti tűző napot elkerülve

- fogalmazott a szakértő.

Az orchideák általában meghálálják, ha egy nagyobb fa árnyékos tövébe költöztetjük őket, de számos virágzó vagy akár nagyobb szoliter növény is jól érzi magát odakint, nem is beszélve a mediterrán származású fajtákról, amiket mind kitehetünk. Amire ilyenkor mindenképp érdemes figyelnünk, hogy a beltéri kaspók alja nem lyukas, így egy nagyobb esőzés után könnyen kárt tehet a cserepekben megálló pangóvíz. Az állandó odafigyelés ellenére, ha zivatarosabb időt jósolnak, a növényeket érdemes lehet védettebb helyre vinni. Az erősebb széllökésekkel is vigyáznunk kell. A nagyobb lombozatú kedvenceink könnyen felborulnak, de e nélkül is kárt tehet bennük az erős szél vagy huzat, így észnél kell lenni - tájékoztatott az Oázis Kertészet munkatársa.

Az orchideaféléknek nagy a fényigénye, tegyük nem huzatos, de napos helyre, a nagyobb fajtákat pedig nem is kell öntözni, elég vizet spriccelni rá, vagy hetente egy-két jégkockát tenni a talajára, hogy ne érje a gyökereket sok víz

- figyelmeztetett a szakember, aki azt is elmondta, hogy egy cserepes orchidea ára 3000 forintnál kezdődik, a legtöbben a lepkeorchideát vásárolják, mivel az a leghálásabb, de rendkívül sok fajtában és méretben létezik itthon, több tízezer forintra is rúghat egy termetesebb és különlegesebb példány.

Érthető, ha valaki elcsábul az orchidea iránt, hisz rendkívül dekoratív szobanövény, hosszú szárakkal, több gyönyörű színű virággal rendelkezik, sárga, fehér, rózsaszín, lila, zöldes színű változatokban és számtalan virágformában pompázik, tönn tízezer forintba is kerülhet egy nagyobb. Bár nem olcsó, ha igazán szép növényt ajándékoznának, a legtöbben mégis ezt a cserepes virágot viszik ajándékba névnapokra

- osztotta meg a HelloVidékkel Nagy Judit, virágbolt-tulajdonos a tapasztalatait.

Néhány általános szabályt tartsunk be, ha kivisszük beltéri kedvenceinket a szabadba:

Soha ne tegyük ki őket erős napra!

Ügyeljünk, hogy akár mindennapos öntözést is igényelhetnek!

Hetente egyszer az öntözővízhez adjunk egy kevés tápoldatot is!

Kisebb esőzések jót tesznek a növénynek, de viharok előtt vigyük őket védett helyre!

Figyeljünk oda ezekre a jelekre, akár bent van, akár kint a növény

Íme néhány tanács, hogy milyen jeleket tanácsos komolyan venned, és hogyan mentheted meg a növényeid életét néhány praktikus ötlettel!

1. A teljes levél megbarnul

Ez általában természetes fázisa a növények növekedési és fejlődési folyamatának, és nincs összefüggésben azzal, hogy hogyan ápolod a növényt. Ha azt látod, hogy csak a levél csúcsa kezd el barnulni, akkor valószínűleg több vízre van szüksége.

Tipp: Mikor a levelek teljesen bebarnultak és elhaltak, megmenteni már nem lehet őket. De még mindig sok energiát vesznek el a növénytől. Vágd le őket, hogy ez az energia a növény még élő részeibe vándorolhasson.

2. A levél vége megbarnul

Ez általában annak a jele, hogy a növény nem kapott elég vizet. Ennek több oka is lehet: túl ritkán öntözzük, vagy rossz minőségű a talaja, és nem tartja kellőképpen a vizet. a gyökerei károsodtak, mert túl lett öntözve, vagy mert túl kicsi a kaspója.

Tipp: Ha keveset vagy otthon, de a növényeid napközben is szeretnek vizet kapni, néhány módszerrel folyamatos nedvességet biztosíthatsz nekik: a kaspó aljára tégy egy nedves szivacsot. Ez magába szívja a felesleges vizet és kibocsátja magából, ha a növénynek szüksége van rá. Tégy a földjébe egy kis műanyagpalackot, amire készíts több lyukat. Töltsd meg vízzel, és a növény igényeinek megfelelően ez gondoskodik majd a locsolásról.

3. Barna foltok a levél közepén

Ez a túlöntözés jele. A folyton nedves föld olyan környezetet hoz létre, ami kedvez a gombák elszaporodásának. Ezek barna foltok formájában jelennek meg a leveleken és középről a szélek felé fognak terjeszkedni.

Tipp: Tegyél kávéfiltert a virágcserépbe. Ezen keresztül a víz átszűrődik, javítja a talaj vízelvezetését, de a talaj a helyén marad. Nemcsak a víz elvezetésében, hanem annak megtartásában is segít, így egészséges és rendezett lesz a növényed.

4. Megsárgultak az alsó levelek

Egy bizonyos kor után a növényeid alsó levelei megsárgulnak, majd lepotyognak. Ha ez egyszerre nagy mennyiségben történik, akkor valami gond van a háttérben. Kiválthatják környezeti hatások, mikor a növényed nem érzi jól magát azon a helyen, ahova tetted, például a túl sok árnyék vagy a túl sok fény miatt. Próbálgasd, hogy hol a legkedvezőbb neki a környezet.

Tipp: A növények elég lassan alkalmazkodnak az új környezethez. Ha teheted, ne költöztesd őket túl gyakran. Ha szeretnéd, hogy megszokjanak egy új helyet, először csak napi 1 órára vidd őket oda, majd fokozatosan növeld az időtartamot, míg végleg áthelyezed őket.

5. Felpöndörödött levélvégek

A szobanövények jelentős része trópusi, szubtrópusi területeken honos, ahol a magas páratartalmú, sűrű erdőkben élnek. Az olyan környezetben, ahol túl alacsony számukra a páratartalom, gyakran felpöndörödik a levelük.

Tipp: A fűtőtest és a klíma mellől költöztesd távolabb a növényt. Még ha a páratartalom megfelelő is a számára (kb. 50%), akkor is károsodik ezek közelében.

6. Megsárgult szélű, sötét foltos levelek

Feltehetően gombák okozzák a foltokat a leveleken. A világosabb foltokat általában a túl erős fény okozza.

Tipp: Ha látod a foltokat megjelenni, azonnal különítsd el a növényt a többitől, nehogy a gomba átterjedjen rájuk is. A fertőzött leveleket szedd le és hagyd regenerálódni a növényt.

7. A levél csúcsa megfakul

A fakó zöld vagy sárgás levelek a tápanyaghiányt jelezhetik, főleg, ha mellette a növény lassan is fejlődik. Ezt a problémát különböző tápoldatokkal orvosolhatod.

Tipp: Tojáshéjat vagy a tojás főzővizét keverd a növény földjéhez. Ettől kalciumhoz és káliumhoz jut majd.

8. Túl apró levelek

A nagyon apró levelek azt jelezhetik, hogy a növénynek több fényre van szüksége. Ha a lakás egy sötét pontján tartod a növényt, vidd közelebb az ablakhoz vagy tedd át egy világosabb helyiségbe.

Tipp: Ha a növény már eleve napos helyen van, mégis kicsik a levelei, törölgesd le róluk a port. A levelekre lerakódott porrétegen a napfény nem tud áthatolni, így a növény kevésbé lesz képes fotoszintetizálni. Egy puha ronggyal nem fogsz kárt tenni a levelekben.

9. Kókadtan lecsüngő levelek

Nem megfelelő a hely a növénynek, túl napos és/vagy huzatos. Ebben az esetben nincs más megoldás, máshová kell tenni a cserepes növényt, ha biztos vagy abban, hogy elegendő mennyiségű vizet kap.

Tipp: Ellenőrizd, hogy nem a gyökereknél van-e a probléma. Ezt úgy tudod a legegyszerűbben megtenni, hogy kiveszel egy kevés földet a cserépből, megfigyeled és megszagolod. Ha enyhe penészszagot áraszt, azonnal cselekedj: vágd le a beteg gyökérrészeket, és ültesd át a szobanövényt friss és a számára megfelelő talajba.

+1 Apró, fekete legyek a növény földjén és benne

Valószínűleg túlzásba vitted az öntözést. Az apró, fekete legyek bizony tőzeglegyek, és bár rosszul néznek ki, nincs ok túlzott aggodalomra, ártalmatlanok, ha időben felfedezzük őket. Ha apró lárvákat is látunk a földben, lépnünk kell.

Tipp: Dugj gyufákat a földbe a foszforos végükkel lefelé, és/vagy locsold meg kevés hideg kávéval. Hogy ne petézhessenek oda újra, tegyél finom kavicsot a növény földjére, és ellenőrizd rendszeresen. Végső esetben a sárga légypapír is segíthet a felnőtt példányok távoltartásában.

Címlapkép: Getty Images