Égi áldás helyett: megint saras eső eshet, mutatjuk mikortól lesz a zuhé + Videó

A déli széllel már a keddi nap második felében elkezd nőni a légköri por koncentrációja hazánkban, az eső viszont csak szerdán kezdi el kimosni, saras eső formájában. Csütörtökön szintén jelen lesz a szaharai por a levegőben, magas koncentrációját a nagy mennyiségű eső és az északira forduló légmozgás fogja megszüntetni - írja az Időkép.hu előrejelzésében. Péntekre a por kiürül a Kárpát-medence légköréből, viszont déli áramlás híján a tavasz is távol marad a hétvégén.

Ilyen idő várhat ránk a héten

Szerdán erősen felhős, borult időre készülhetünk. Délután több helyen kialakulhat kisebb eső, zápor, de nagy mennyiségű csapadék nem várható. Többfelé élénk, erős lesz a délnyugati szél. Reggel 4 és 11, délután 16 és 22 fok között alakul hőmérséklet.

Csütörtökön egy mediterrán ciklon hatására kiadósabb eső érkezik. Délután a déli, délnyugati tájakon záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat. Borult, az előző napokhoz képest több fokkal hűvösebb idő lesz, 12-18 fok valószínű. A szél csak helyenként támadhat fel.

Pénteken is borult idő vár ránk. Elsősorban a Dunától keletre várható csapadék, de este a Dunántúlra újabb adag eső érkezhet. Többfelé élénk, helyenként erős, viharos északi-északnyugati szél fújhat. A maximum-hőmérséklet 7-16 fok között alakulhat. Szombatra is erősen felhős, bordult idő körvonalazódik. Többfelé számíthatunk esőre, de napközben a hegyekben, estétől pedig helyenként síkvidéken is átmenetileg havas eső, havazás is kialakulhat. Többfelé élénk, erős, nyugaton és északkeleten néhol viharos lehet az északias szél. Délután 4-10 fokra van kilátás.

Címlapkép: Getty Images