Kiadták az országos figyelmeztetést: heves zivatarokra, szélrohamokra lehet számítani

Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, azonban így is lesznek olyan területek, amelyek szárazon maradnak. Elsősorban a Tiszántúlon heves zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek. A szél mindenütt északnyugatira fordul, és élénk, időnként erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében viharos szélrohamokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között valószínű a Dél-Alföldön a magasabb értékekkel. Késő estére általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A figyelmeztetést szerint, ma napközben több helyen lehet zivatar, délután a keleti, délkeleti megyékben heves zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek. Az esti, késő esti órákra jelentősebben csökken a csapadékhajlam. A zivatarokat viharos széllökés (általában 60-90 km/h, de a keleti tájakon akár >90 km/h lökések is), jégeső (keleten akár 2 cm fölött), lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék (>10-20 mm) kísérheti.

Forrás: OMSZ

Címlapkép: Getty Images