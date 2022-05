Ilyen magyar kutyát tart a milliárdos híresség: itthon kihalófélben van a fajta

Mi lehet az oka annak, hogy ez az egykor rendkívül népszerű, szívós, ősi magyar terelőkutya ennyire a perifériára szorult a kutyatartók körében? Az okok között nem elég nyomós az az érv, hogy megváltozott az állattenyésztés, a családi gazdálkodások helyét a nagyüzemi váltotta fel, hiszen a puli társállatként, családi kedvencként is megállja a helyét. manapság pedig egyre nő a kutyatartók köre hazánkban is. Az okok között keresendő az is, hogy az emberek követik a divatot, amit egy-egy tévésorozat vagy mozifilm igen erősen befolyásol. Ezért is bízhatunk abban, hogy kicsit emeli a puli ázsióját az az egyszerű tény, hogy a híres milliárdos, Mark Zuckerber 2011-ben beleszeretett a puli kutyafajtába, és azóta is hűséges barátja a kis fehér törpekomondor.

A puli története messszire nyúlik vissza

Ősei a pásztoremberek nélkülözhetetlen segítői voltak, akár egy marhát is adtak egy-egy híres terelő kölykéért. A külsejével nem törődtek, a puli fennmaradása a szorgalmának, találékonyságának, intelligenciájának tudható be. A zord körülmények, a kemény munka edzetté, ellenállóvá és igénytelenné tették a fajtát, ezek a vonások pedig a mai napig jellemzőek a pulira.

Az 1900-as évek elején megváltozott a mezőgazdaság szerkezete, csökkent a legelők területe és ezzel a puli munkalehetősége is. A kipusztulástól Raisits Emil és munkatársai tevékenysége mentette meg a fajtát. Egyre kevesebb kutya maradt meg eredeti munkakörénél, a puliból sztárfajta lett. Példányai bekerültek a tanyákra, falvakba, városokba mint házőrzők, testőrök vagy kedvencek, esetleg rendőrkutyák. 1935-ben Anghi Csaba vezetésével állították össze a fajtaleírását. A második világháború a nagy létszámú, erős populációban nagy károkat nem tett, de a tenyésztést néhány évre visszavetette.

A külföldi fajták térnyerése mellett a puli népszerűsége sokat csökkent az utóbbi években, de ez megakadályozza azt is, hogy a fajta túltenyésztett divatkutyává váljon.

Árminiczki János, a Magyar Puli Klub elnöke beszélt a fajtáról és a tenyésztés jelenlegi nehézségeiről a HelloVidéknek. A Magyar Puli Klub életre hívásának gondolata 2019 tavaszán fogalmazódott meg egy kisebb tenyésztői közösségben. Igényünk merült fel egy olyan Puli Klubra, ahol nagyobb hangsúlyt fordítunk a jövőben a pulitartók ismeretterjesztésére, pulis közösségi programok bővítésére, és a puli fajta tenyésztőinek szakmai felkarolására, továbbképzésére. Célunk a széleskörű fajtanépszerűsítés a törzskönyv nélküli puli jellegű kutyát tartók figyelmének felhívása a törzskönyves, regisztrált állomány fontosságára és támogatására. Ismeretterjesztő és szakmai továbbképző előadásokat, kötetlenebb hangulatú, pulis közösséget építő rendezvényeket szervezni.

Fontosnak tartjuk a puli populáció genetikai variabilitásának fenntartását, az elfogadott színek stabilizálását, minőségben és mennyiségben is. Igen kevés tenyésztés van az országban, előtérbe helyeződtek a divatfajták, szerintem ez alakította ki ezt a jelenlegi helyzetet. A legtöbb hobbitenyésztő egy-egy almot hoz le éves szinten, nagyon kevés, 20-25 komolyabb tenyészet van az egész országban

- kezdte a tényfeltárást Árminiczki János.

Előtérbe kerültek olyan kutyafajták az ősi pulival szemben, amelyek nemhogy százezrekkel drágábbak, de ráadásul igen beteges, igényes fajták is. Ott van például a francia bulldog, háromszázezer forintnál kezdődik egy törzskönyvezett példány ára, és nagyon sok esetben lesz ételallergiás, légzési nehézségekkel küszködik, izületi problémái vannak, arról nem is beszélve, hogy a tartása is jóval költségesebb, mint egy pulié.

Egy törzskönyvvel rendelkező, jó tenyészetből származó, betegségektől megszűrt kölyök - a könyök és csípődiszplázia kizárva nála, ugyanis kötelező erre a szűrése, anélkül nem lehet tenyészteni sem - ára 100 ezer forint körül van. A tartása pedig szintén igen költséghatékony, csúnya kifejezéssel élve, mert egyáltalán nem beteges fajta, ráadásul az étkeztetése is egyszerű. Nagyon keveset eszik egy puli, a tápot is szívesen fogyasztja, de mást is, és rendkívül jól hasznosítja a szervezetet az ennivalót. Nem véletlenül, hiszen a régi idők szegény magyar pásztorembere olyan kutyafajtát tenyésztett ki magának, amelyik keveset eszik, elvolt egy száraz kenyérdarabbal egész nap magának.

Sok esetben a bozontos szőre tartja vissza az embereket a pulivásárlástól, mert attól tartanak, hogy meggyűlik vele a bajuk. Holott az igazság épp ennek az ellenkezője, a puli szőre nem hullik, és nem ördöngösség a gondozása sem.

A szőr ápolása elriasztja az embereket a pulitól, azt tapasztalom. Pedig a puli szőre hipoallergén, ami azt jelenti, hogy még az allergiásoknak sem okoz gondot, akik egyébként más kutyafajtáktól tüsszögnek. Vedlik a puli, de minimális a kutyaszőr utána, mivel benne maradnak a tincsekben, ez is okozza szaknyelven a szalagos vagy zsinóros szőrt nála, de mondhatjuk úgy is, hogy közérthető legyen: ezért rasztásodik. De tavasszal szépen meg lehet nyírni vagy nyíratni, a pásztorok is ezt tették a pulival birkanyíráskor, hogy ne szenvedjen a melegben, ráadásul ha megázott nyáron, hatalmas súlyt kellett cipelnie a kutyának.

A puli külleme és színe A puli legfeltűnőbb sajátossága a páratlan szőrköntöse, amihez hasonló csak a szintén magyar puminak van. Szőrszíne lehet fekete, fehér, maszkosfakó és a szürke különféle árnyalatai. A szőre lehet szalagos, zsinóros jellegű, nemezes, gubancos, nyílt, sima, selymes. Korábban a puli fajtatisztaságát a színéhez kapcsolták: míg egy időben a fekete színű állatot nem tartották fajtatisztának, később kizárólag a fekete puli minősült annak. A fehér szín az 1960-as évekre annyira ritka lett, hogy csaknem kipusztult a fehér puli. A fajtaleírás szerint ugyan a pulikutya egyszínű, ám ez inkább jelenti azt, hogy kifejezetten foltos állat nem létezik, mint azt, hogy ne lehetnének szőrzetében színátmenetek: az ilyen típusú kutya nevezhető maszatos fakónak, vagy népiesen ordasnak.

Az országban mindössze hárman-négyen tenyésztünk fehér pulit, nekem a szívem csücske ez a fajta. Jóval nagyobb kihívás a tenyésztése, mivel a génállománya csaknem belterjes, nagyon kevés van belőlük az országban. Az egész puliállomány veszélyeztetett, tavaly 380 törzskönyvezett kölyök született mindössze. Ez súlyosan veszélyeztetett fajtának számít a meghatározás szerint már, ugyanis ha egy fajta születési állománya 1000 egyed alatti, ebbe a besorolásba kerül.

Kiváló családi kutya, tévhit, hogy kezelhetetlen

A puli hajdanán megszokta az önálló munkavégzést és azt, hogy gazdája minden szavát lesse. Egyénisége elbűvölő: kedveskedő, családszerető, különösen kedveli a gyerekeket. Energikus, mozgékony, nagyon élénk vérmérsékletű, sohasem lusta állat. Bátor, szinte semmitől sem fél. Ugatós, de kiegyensúlyozott kutya. Kitűnő házőrző, mindent hangosan kommentál, és az ugatása tónusából megállapítható, idegen érkezett-e, vagy egy családtag ért haza. A kertes házak őrzőjének és házi barátnak egyformán alkalmas jószág.

Rém intelligens állat a puli, szinte csak beszélni nem tud. Nagyon tanulékony, a tévhittel ellentétben kezdő kutyatartónak is alkalmas, hisz nagyon jól kezelhető, lehet hordani kutyaiskolába, kutyaoviba. A szocializációján sok múlik, hogy mennyire tanul meg együtt élni más kutyákkal, állatokkal, legfeljebb próbálja terelni őket, ami az ösztönkésztetése.

A magyar puli klub előtérbe helyezi az ösztönök megtartását, ösztönpróbát tartunk évente többször, a felnövekvő új generációból hány tartja a terelőösztönét, erre vizsgájuk őket. Örömmel tapasztaljuk, hogy 90-95 százalékban megtartják ezt a tulajdonságukat a pulik.

És hogy ez miben nyilvánul meg egy modern családnál? Megpróbálja a családtagokat összeterelni egy kirándulás vagy egyéb program alkalmával, és nagyon jó jelzőkutya az udvarunkon. Hatalmasakat lehet vele sétálni, sportolni, nagy a mozgásigénye. Kertes házban elszaladgál az udvaron, de ha valaki lakásban tartaná, bizony naponta többször el kell vinnie egy jó kis lemozgató sétára.

A pandémia hatására azt tapasztalták a kutyatenyésztők, hogy az emberek igénye megnőtt a kutyák iránt, minden kutyafajtából nőtt a kereslet, így a pulik iránt is nagyobb volt az érdeklődés. De ez a növekvő tendencia idén sajnos megint visszaesett.

Külföldön is ismerik és szeretik a pulit

Mark Zuckerberg fehér pulija is magyar származású amerikai tenyésztőtől van. A skandináv államokban nagyon népszerű a puli úgy 10-15 éve, az angoloknál is nagyon sok van belőle a többi országhoz képest, és a hollandok is szeretik. Németországban kevesebb van, ahogy a szomszédos államokban is. Érdekesség, hogy Oroszországban és Ukrajnában is van tenyésztőnk, tartjuk is a kapcsolatot, figyeljük őket, de hál' Istennek jól vannak.

Most készülünk a II. Puli Piknikre, június 19-én, Nagyrédén gyűlünk össze, úgy 70-80 puli, plusz a gazdáik, de bárkit szeretettel várunk. Az elmúlt két évben a pandémia miatt elmaradt, de most gőzerővel készülünk erre az alkalomra. Szakmai tanácsadás, előadás a fajtáró, szőrápolási praktikák, bemutatók és sok egyéb érdekes program várja az érdeklődőket.

Íme Mark Zuckerberg világhírű pulija, Beast:

Valószínűleg a pulik nem mindennapi külseje és múltja foghatta meg a milliárdos programozót és feleségét, Priscillát. Beast (azaz Vadállat) 2011 januárjában, az egyesült államokbeli Oregonban született a Pannonia Puli Kennelben. Felmenői, Joli és Imrus az Ercsiben található Kalácsos Kennel importkutyái, tehát a kutyus ízig-vérig magyar.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mark Zuckerberg (@zuck) által megosztott bejegyzés

Címlapkép: Getty Images