Erről a legtöbb hobbikertész nem is tud: filléres trükk, de sokat nyerhetsz vele

A banán közkedvelt csemege, szívesen majszolgatjuk el a rohanós hétköznapokon is, azt viszont mégis kevesen tudják, hogy milyen értékes dolgot dobnak ki. Permetszer, műtrágya, serkentő készíthető belőle, emellett igazi vitaminbomba, ami viszont még fontosabb, hogy tea is készíthető belőle. A banántea ásványi anyagokban gazdag és a növények növekedését, egészséges fejlődését és ápolását is segíti - írja a balconygardenweb. Lássuk, hogy tudjuk mi is, házilag elkészíteni (annyit elárulhatunk már előre, hogy nem kell hozzá túl nagy tudomány).

Így vágjunk neki

Fogjunk 7-8 darab banánhéjat és vágjuk apró darabokra egy olló segítségével. Ha ezzel megvagyunk, főzzük őket egy liter vízben 3-5 percig és hagyjuk kihűlni, majd szűrjük le az oldatot. Sőt, akár egy vízzel teli üvegben is tárolhatjuk 3-4 hétig a banánhéjat. Hígítsuk fel 1:2-es arányban, és öntözzük vele a növényeinket. Nagyszerű levélpermetként, de elkészíthetjük úgy is, ha 7-8 banánhéjat a napon hagyunk 3-4 napig, amíg ki meg nem száradnak. Turmixgépben őröljük őket finom porrá, majd keverjünk el 6-8 evőkanál banánhéjport és egy teáskanál Epsom sót egy gallon vízben, és jól keverjük össze. 3-5 hetente használjuk egyszer a növények öntözésére, levélpermetként viszont 10-14 naponként is lehet alkalmazni. A zöldségek, például a paradicsom, a paprika és a kukorica is hálás lesz érte, de a szobanövényeink is!

Készítsünk ecetet

Bár elsőre furcsán hangozhat, de egyfajta ecetet is készíthetünk banánhéjból. Emberi fogyasztásra ez, és az említett oldatok sem alkalmasak! Vannak savas talajt kedvelő növények, mint az áfonya is, amik bizony meg fogják hálálni a "banánecetet". Az ecet elkészítéséhez nincs is más dolgunk, csak erjesszük vízben a banánt, az erjedés során létrejött vizet fogjuk felhasználni. A felhasználáshoz az erjedt vizet 4-6 hétig kell állni hagyni, így létrehozhatjuk a saját ecetünket, amellyel már csak meg kell öntöznünk a savas talajokat kedvelő növényeinket.

Komposztáljuk

A banánhéj egyik legjobb felhasználási módja, ha komposztba tesszük, hiszen igen gyorsan bomlik le. Ehhez mindössze annyit kell tennünk, hogy apróra vágva, vagy áztatva, esetleg hígtrágya formájában adjuk a komposzthoz - ez azért fontos, mert így sem a vadakat, sem a kártevőket nem vonzza majd oda.

