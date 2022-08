Pusztít a szárazság a kertekben: mutatjuk, hogy élhetik túl virágaid a nyarat

Az aszállyal bizony nem könnyű felvenni a versenyt, főleg, ha nagyobb területen termesztett növényekről van szó. Viszont egy fokkal jobb a helyzet, ha kertben vagy esetleg az erkélyünkön ápolgatjuk őket, hiszen jobban oda tudunk rájuk figyelni és meg tudjuk oldani a „kötelező” feladatokat, mint például a locsolást is. Ám nem ez az egyetlen tevékenység, amire oda kell figyelnünk ebben a rekkentő hőségben - írja a balconygardenweb. Ha az alábbi pontokat betartjuk, akkor egészen biztosan meg fogják hálálni a növényeink a törődésünket.

Öntözzük megfelelően őket

A növények megfelelő hidratálása elengedhetetlen a forróságban, ám nem mindegy, hogyan tesszük. Még mielőtt igazán elkezdene melegedni az idő, lehetőleg kora reggel locsoljuk meg őket, így lesz idejük felszívni a nedvességet és nem is égnek meg. Ha szükségesnek érezzük, este ezt megismételhetjük, de figyeljünk arra, hogy a szárat, leveleket ne vizezzük be! A cserepes vagy függőkosaras növényeket öntözhetjük gyakrabban is, figyeljük a föld állapotát úgy, hogy az ujjainkkal megnyomkodjuk - ebből következtethetünk a föld szárazságára.

Válasszunk melegtűrő fajtákat

Bölcs dolog lehet mindig az adott időjárási körülményeknek megfelelő fajtákat választani, és bőven akadnak olyanok, amik jól bírják a meleget és a szárazságot is. A levendula, a kövirózsa, a kaktuszok és még sok minden más növény is például beletartozik ebbe a körbe. Egy minimális kutatómunka után szárazságtűrő növények hada tárulhat elénk, így van bőven miből választanunk.

Használjunk árnyékolókat

Nem kell semmi extrára vagy bonyolultra gondolni, egy kendő segítségével is megvédhetjük a növényeinket a forróságtól. Ezt és ehhez hasonló eszközöket szinte bármelyik kertészeti boltban beszerezhetjük, a lényeg, hogy a kendő fa vagy műanyag rudak közé legyen megfelelően feszítve, hogy árnyékot biztosítsanak.

Mulcsozzunk

A mulcs igazi kincset érhet a kertekben, több szempontból is. Ebben az esetben használjuk talajtakaróként biológiailag lebomló anyagokat. Ez az egyik legjobb módszer a párolgás lassítására, megmentve ezzel a talaj nedvességét a nagy melegben. Fontos, hogy ne fedjük le a talajt túl vastagon és túl vékonyan se, körülbelül 10 centi vastag legyen a réteg.

Ha tehetjük, ne most kezdjünk el ültetni

Tomboló kánikulában nem feltétlenül jó ötlet nekilátni egy esetleges ültetésnek, hiszen a hőhullámok nem tesznek jót a frissen ültetett növényeknek. Lehetőleg ősszel ültessük el a cserjéket, fákat, virágokat, sőt, jó tipp lehet, ha kicsit tájékozódunk az előrejelzésekből, és aszerint egy felhősebb napot kiválasztani erre a kerti munkára.

Ne stresszeljük a növényeinket

A növények sebezhetővé válnak a betegségekkel és más környezeti tényezőkkel szemben, ha kedvezőtlen körülmények között metszik vagy ültetik át őket. A legjobb elkerülni ezeket a feladatokat a hőhullám alatt.

Turbózzuk fel a talajt

A szélsőséges időjárási körülmények között a növényeknek is jól jön egy kis extra „dopping”, főleg ilyenkor, mikor tulajdonképpen minden talaj porzik. Ezért egy kis plusz szerves anyagot adjunk a földhöz, a növények szintén meg fogják hálálni.

Mozgassuk a cserepes növényeket

Ha éppen napsütötte helyen vannak a növényeink, és úgy látjuk, hogy a szükségesnél több erős napfény éri őket, ami kihathat az egészségükre is, akkor ideje cselekednünk. Nincs is más dolgunk, csak megfogni és árnyékosabb helyre rakni őket.

Használjunk más növényeket „pajzsként”

Ültetés során lehet játszadozni azzal, hogy nagyobb, terebélyesebb növényekhez kisebbeket ültetünk, így a nagyok védik a kisebb társaikat az égető napsütéstől. Ez nem feltétlenül egyszerű feladat, de nem is kell tőle megijedni.

Címlapkép: Getty Images