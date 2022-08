Horror áron a szezon slágergyümölcse a boltokban, piacokon: itt fillérekért megkapod

Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a szilva termőterülete csökkenő tendenciát mutat, 154 ezer hektár volt 2020-ban, míg az ezredforduló idején 220 ezer hektár. A betakarított termés mennyisége 2020-ban 25 százalékkal 1,29 millió tonnára csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Az unió legnagyobb szilvatermelő tagországa Románia (464 ezer tonna, az itt termett szilva többsége ipari célú feldolgozásra kerül), valamint Franciaország (190 ezer tonna), Olaszország (156 ezer tonna) és Spanyolország (153 ezer tonna) voltak 2020-ban.

A KSH adatai szerint Magyarországon 7,06 ezer hektárról 27 ezer tonna szilvát takarítottak be 2020-ban, ami az elmúlt húsz év legalacsonyabb termése volt. 2021-ben az előző évi gyenge kínálat után nagyobb termés realizálódott, de messze elmaradt a közepesnek mondható 62 ezer tonnától a 25-32 ezer tonna közötti termésátlaggal.

A KSH adatai szerint a friss szilva kivitele 1,4–7,6 ezer tonna között mozgott az elmúlt három évben. Az export főleg Németországba irányul, ahol Spanyolországot és Olaszországot követően a harmadik helyet foglalja el Magyarország a beszállító országok rangsorában. A Magyarországra importált friss szilva mennyisége 0,94–1,52 ezer tonna között alakult az elmúlt három évben. A 2020. évi rekordgyenge termés következtében a friss szilva külkereskedelmi egyenlege a korábbi évektől eltérően pozitívról negatívra változott, a szilvabehozatal (1,44 ezer tonna) kevéssel, de meghaladta az exportot (1,43 ezer tonna). Az idei év első hét hónapjában 13 százalékkal kevesebb, 599 tonna szilva érkezett az országba (döntően Spanyolországból), mint az előző esztendő azonos időszakában.

2022-ben a fagy kisebb mértékben sújtott le, de jött az aszály

A szilva idén a szerencsésebb gyümölcsök közé tartozik, szemben például a barackkal és az almával, de azért elmondható, hogy ültetvényenként változó lett a termés.

A Pest megyei Zsámbékon található Tök jó gyümölcsnél közepes lett az idei szilvatermés a 17 hektárnyi területen, a tavalyinál valamivel jobb, mivel most a tavaszi fagyok annyira nem viselték meg, de az aszályt megérezték.

A szilvánál is jellemző, hogy kisebb lett a termés, sok gyümölcsöt eldobott a fa, megritkította magát, így védekezett az aszály ellen. Soha nem okozott még ekkora gondot a vízhiány és a hőség a gyümölcsfáknál, a barack is hőgutát kapott. Jövőre arra fogunk törekedni, hogy a talajban valahogy jobban megőrizzük a vizet, és az öntözést erőltetjük továbbra is. Szedd magad akcióban idén 300 forintért adjuk a szilva kilóját, ha pedig valaki csak megveszi, akkor 350 forintért viheti a termést

- mondta el a Tök jó gyümölcs tulajdonosa.

A Bács-Kiskun megyei Kecelen az ültetvénynek idén csak a harmadát verte el a jég, aminek már örültek a tulajdonosok, tavaly ugyanis az egész ültetvény a jégverés áldozatául esett.

Nem rossz az idei termésünk, itt késői fajták vannak, most kezdjük a szedés t és értékesítést, szeptemberben lesz a csúcsszezon nálunk. Öntözzük a szilvát, vannak fúrott kútjaink, de a légköri aszály ellen ez sem segített, amit nagyon megszenvednek a gyümölcsfák. Ennek enyhítésére esténként permetezőből locsolok a leveleikre vizet, hogy valahogy kibírják, nem százszázalékos megoldás, de valamennyire enyhíti a bajt. Tavasszal, az ültetvény fáinak a frissítésére, pótlására telepítettünk több száz szilvafát, nincs 10, amelyik túlélte az idei évet

- kezdi Fejes Tibor gazda.

Az ültetvény tulajdonosa azt is megosztja velünk, hogy nincs más megoldás már a mezőgazdaságban, védekezni kell az időjárás szélsőségei ellen valahogy, ami nem annyira egyszerű.

A fagykárok ellen tudunk védekezni, öntözőberendezésünk van, de jégháló-rendszert még nem sikerült beszereznünk, nagyon drága, többmilliós tétel, de muszáj lesz. Tavasszal, április végén, mikor jöttek a fagyok, éjjel egykor kimentem a fákhoz, és permetezőből reggelig, 5-6 órán keresztül locsoltam rájuk a fagyvédő folyadékot, a virágokra, így megmaradtak. Ez a védő folyadék egyfajta burkot képez a növényeken, és mínusz 6 fokig megvédi a virágot, viszont minden egyes, fagyos éjszaka újra fel kell permetezni, mikor az időjárás-előrejelzés hajnali fagyokat prognosztizál tavasszal.

Ennek ellenére, fajtától függően is sok elfagyott, vannak fák, amelyeken csak a felső ágakon van termés.

A gyümölcsök egy részét cefrének adom el, már 75 mázsát elvittek, erre mindig van igény, 150 forintért értékesítem így kilóját. A javát felviszem Pestre a nagybani piacra, ott most 350 forintot adnak kilójáért. A vedd magad akcióban fajtától és minőségtől függően 250-300 forintért lehet nálunk közvetlenül vásárolni, a legjobban most is a Lepatica és a Stanley fajták sikerültek, az ízük remek, a méretük is megfelelő.

Jövőre viszont a földből hiányzó folyadék pótlására valahogy megoldást kell találni a gazdálkodó szerint, mert lassan ott tartanak a termesztők, hogy nem azt nézik, mennyi lesz a termés, hanem azon aggódnak, azért tesznek, hogy a fákat valahogy életben tartsák.

Már ott tartunk, hogy Gyöngyösön zöldszüretet tartanak a szőlőültetvényeken, mert a tőkét védik, hogy túlélje valahogy ezt az időjárást, ha oda is lesz a termés. Ahol nem tudnak öntözni, ott a fák is nagyon pusztulnak, védeni kell őket.

Országosan egyre népszerűbbek a Szedd magad akciók

A kedvezőtlen időjárás okozta károk ellenére is a legtöbb szedd és/vagy vedd magad akciókat meghirdető ültetvényeken vásárolhatunk idén augusztus közepétől, mától, sok helyen egészen szeptember végéig nagyon kedvező áron szilvát, ami a lekvárfőzéshez is tökéletes lesz.

A Központi Statisztikai Hivatal nemrégiben közzétett adatai szerint júliusban több mint 15 százalékkal volt magasabb a zöldség és a gyümölcs fogyasztói ára, mint egy évvel korábban. Megfigyelhető egy olyan tendencia a fogyasztók körében, hogy más alternatívát találnak az áruházlánci gyümölcsbeszerzésen kívül, ehhez pedig ideális választás a Szedd magad akciók kínálta gyümölcsvásárlási lehetőségek.

Az AkiPáir piaci árinformációs rendszer legfrissebb adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 600 forintért szerezhetjük be augusztusban a szilvát, míg például a Tescoban egy kilóért 799 forintot, a Sparban a fekete fajtáért pedig 699 forintot, míg a Lidl-ben a Stanley szilváért 649 forintot kérnek el. A szedd magad akciókban 300 forint az átlagár.

Igazi csodabogyó A szilva a rózsafélék családjához tartozó csonthéjas gyümölcsünk, mely számos jótékony hatással bír az egészségünkre, sokszor mégis méltatlanul kevés szó esik róla. Nem véletlenül kapta hazánk egyes vidékein a csodabogyó nevet sem. A szilva A-, B- és E-vitaminban gazdag és rengeteg ásványi anyagot tartalmaz. Emésztési zavarokra már őseink is előszeretettel fogyasztották, hiszen normalizálja a gyomor működését, megszünteti a székrekedést, de a benne lévő B-vitamin például nagyon fontos az idegrendszer számára és elősegíti az agy megfelelő működését is. Tudományos kutatások mutatták ki, hogy a gyümölcs a szívegészséget is javítja, sőt, a rák kialakulásának kockázatát is csökkenti. A teljesség igénye nélkül emellett fáradságűző, serkenti a veseműködést és jótékony hatással bír a terhesség alatt is.

A hatvani növényorvos és növénytermelő, aki 2017-ben megkapta az Év Agrárembere díjat a növényvédelem kategória győzteseként, Növényes Nagy László elmondása szerint nála idén jó közepes termés van, 2020-ban alig volt valami.

Egy kiló szilva termelői ára fél gombóc fagylalténak felel meg, ennyiért veszik meg most tőlünk a gyümölcsöt, ez nevetségen alacsony ár. A korábbi szilvafajták már leértek, most augusztusban pedig rengeteg cacaki lepotica fajta terem, ebből van az országban a legtöbb, a termelő önköltségből alig tudja kihozni a termést. Nálunk fél hektáron terem a 400 szilvafa, és aki leszedi magának a Szedd magad akcióban, 200 Ft-ért veheti meg kilóját, ha én szedem le neki, 300 forintért adom

- mondta el kérdésünkre Növényes Nagy László növényvédő szakmérnök, vagyis növényorvos.

A termelő másik gondja, ami általánosnak mondható országszerte az infláció ellenére is, hogy alig talál napszámost, aki vállal 1500 Ft/óra áron munkát, ráadásul sok helyen veszni hagyják inkább a gyümölcsöt, mert nem érné meg betakaríttatni, ugyanis nincs rajta haszon.

A szilva szedd és/vagy vedd magad országos listája itt található.

