Itt szedik tele kosarukat az élelmes magyarok: fillérekért szerezheted be a szezon kedvenc gyümölcsét

Ahogy az Agrárszektor írja, Magyarországon jelenleg 6 ezer hektáron termesztenek szilvát, az elmúlt öt évben azonban 500 hektárral csökkent a termőterület hazánkban, amelyet a piaci, technológiai, fajtahasználati és időjárási problémák okoztak együttesen - tudta meg az Agrárszektor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától. Hozzátették, ezek nemcsak az elmúlt években, de most is komoly gondokat jelentenek a hazai szilvatermelőknek. Ugyanakkor mivel idén nem jelentkeztek komolyabb tavaszi fagykárok, ahogyan az elmúlt években, várhatóan az átlag körüli termésmennyiségre lehet számítani. A NAK kiemelte, habár termésbecslés még nem készült 2022-re, 60 ezer tonna körüli szilvát prognosztizálnak.

A különböző szilvatermékek exportmennyisége jelentősen csökkent az elmúlt években és mára már szinte marginálissá vált - közölte lapunkkal az Agrárkamara. Friss szilvát 2021-ben 1,3 kilogrammot importáltunk, míg az export 3,3 millió körül volt. Aszalt szilva ezzel szemben 816 ezer kilogramm jött be az országba, míg kivitel 209 ezer kiló jutott. Friss szilva Spanyolországból érkezik a legnagyobb mennyiségben hazánkba, míg asztalt szilva Chiléből és Szerbiából. Magyarország fő exportpiaca Németország, de szintén fontos még Csehország, Szlovákia és Románia is.

Mennyibe kerül most a szilva és hol juthatunk hozzá olcsón?

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének legfrissebb jelentése szerint (PÁIR) Magyarországon a belpiaci Cacanska lepotica európai típusú szilva 31. heti átlagára kilogrammonként 335 forint volt a Budapesti Nagybani Piacon, a Cacanska rana leggyakoribb ára pedig 450 forint volt kilogrammonként ugyanezen a héten. Mindkét fajta ára felülmúlta a 2021 azonos heti árat, előbbi 26, utóbbi 13 százalékkal. A belföldi, európai szilvafajták átlagárát nézve, a 31. héten 483 forint, míg a 32. héten már csak 403 forint volt egy kilogramm a Budapesti Nagybani Piacon. Van azonban egy módszer, amivel a piaci áraknál olcsóbban juthatnak szilvához a gyümölcs szerelmesei: ez pedig a szedd magad, illetve a vedd magad akciók, amelyek keretén belül mindenki maga szedhet annyi friss gyümölcsöt, amennyire szüksége van. A legtöbb "Szedd magad" helyszínen 200-300 forint körül lehet hozzájutni egy kilogramm szilvához, de akadnak olyan helyek is, ahol már 80-120 forintért is elhozhatunk egy kilogramm gyümölcsöt. Nagyon fontos, hogy látogatás előtt mindig tájékozódjunk, hogy az adott kertészet mikor van nyitva, mit kell magunkkal vinni a szedéshez, illetve hogy be kell-e jelentkezni előre. Az aktuális "Szedd magad" akciók böngészéséhez nagy segítség lehet a Gyümölcsvadász oldala, ahol minden helyszínt megtalálunk, ahol fillérekért tudjuk beszerezni a szilvát. Mutatjuk, a naprakész listát:

Pest megye

Zsámbék - Tök jó gyümölcs

Abony - Makai Farm

Pomáz - Breier Farm

Pomáz, Dolina puszta - Piliskert Kft.

Fejér megye

Agárd - Gárdonyi Géza Mgsz. Zrt.

Heves megye

Hatvan - Növényes Nagy László

Gyöngyös - "Székely föld" Székely családi gazdaság

Bács-Kiskun megye

Kecel - Fejes Tibor

