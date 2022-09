Téged is padlóra küldenek a piaci árak? 10 zöldség, amit te is gond nélkül termeszthetsz

1. Paradicsom

Ültessünk cserépbe paradicsomot! Válasszunk ki egy olyan napos helyet a teraszon vagy a lakásban, ahol legalább 6-8 órán át éri fény a növényeket, és neveljük ott a paradicsomunkat. Ahhoz ugyanis, hogy a paradicsom a lehető legfinomabb legyen, sok napfényre van szüksége. Tegyünk a növények mellé karót, vagy bármilyen támasztékot azért, hogy ha már sok termés lesz a növényen, ne törjön vagy hajoljon el a szára.

2. Spenót

Könnyen termeszthetünk cserépben spenótot is, akár az ablakpárkányon, akár az erkélyen, arra figyeljünk mindössze, hogy közvetett napfényt kapjon a növény. Emellett fontos, hogy jó vízelvezetése legyen a cserépnek, amiben a spenótot neveljük.

3. Paprika

Termesszünk cserépben paprikát, de arra figyeljünk, hogy 30-35 centiméter széles és ugyanilyen mély edénybe tegyük a növényt. Válasszunk neki napos helyet, olyat, ahol legalább 4-6 órán át közvetlen napfény érheti.

4. Fejes saláta

Szinte bármilyen salátafélét termeszthetünk otthon, mindössze arra ügyeljünk, hogy legyen elegendő vízelvezető lyuk a cserép alján, amiben a növényt neveljük. Mindig kapjon elegendő napfényt a salátánk, de minimális mennyiségű árnyékot is elviselnek.

5. Burgonya

Sokan nem is gondolnák, de bizony krumplit is könnyedén termeszthetünk otthon, akár nagyobb cserépben, konténerben, de még vászonzsákban is. Arra figyeljünk csak, hogy megfelelő méretű legyen az edény, amiben termesztjük a burgonyát, illetve tegyük olyan helyre, ahol 6-8 órán át éri a napfény.

6. Sárgarépa

Ha sárgarépát szeretnénk cserépbe ültetni, mindig gondosan válasszunk neki edényt, fontos ugyanis, hogy elég mély legyen ahhoz, hogy a növény megfelelő nagyságú termést tudjon fejleszteni. A sárgarépa emellett nagyon szereti a tápanyagban gazdag és jó vízelvezetésű talajt, valamint a sok és közvetlen napfényt.

7. Cékla

Céklát is termeszthetünk otthon, arra figyeljünk, hogy 4-5 óra közvetlen napfényre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő minőségű termést tudjon fejleszteni. Emellett figyeljünk arra, hogy a növény mindig 15-20 fokos hőmérsékleten legyen napközben, éjszaka pedig 10-15 foknál ne legyen hidegebb ott, ahol tartjuk.

8. Babfélék

Ahhoz, hogy otthon babot termesszünk, szerezzünk be egy 20-25 centiméter mély edényt. A magok elvetése után, az első csírák már általában 7-10 napon belül megjelennek, utána pedig annyira gyorsan fejlődik a növény, hogy pillanatok alatt betakarításra készen áll majd.

9. Padlizsán

Bizony, akár padlizsánt is nevelhetünk otthon, biztosítsunk neki elegendő fényt és meleget ahhoz, hogy a lehető legfinomabb legyen a termés. A padlizsánnak hatalmas cserépre/tartályra van szüksége, hogy a gyökérzete elférjen, emellett a megfelelő virágzáshoz igényli a jó vízelvezetésű talajt is.

10. Zöldhagyma

Zöldhagymát is könnyedén termeszthetünk otthon, mindössze arra figyeljünk, hogy olyan helyre tegyük a növényt, ahol 6-7 órán át éri napfény. Öntözzük megfelelően, inkább kevesebbszer kapjon több vizet, illetve ügyeljünk rá, hogy mindig tápanyagban gazdag talajba kerüljön a zöldhagyma.

Hogy mik azok a fűszernövények, amiket gond nélkül termeszthetsz otthon is: és még kert sem kell hozzá? A cikk folytatásából kiderül, ami az Agrárszektoron olvasható!

