Itt a profi kertészek titka: így lehet csodaszép a gyep ősszel is

A nagy áruházláncok tapasztalatai alapján a fűnyírók vásárlásnak szezonja jellemzően március végétől, illetve április elejétől egészen augusztus utolsó napjáig tart, melyek közül leginkább az áprilisi és májusi hónapokban érzékelhető a legnagyobb kereslet. Idén azonban, közölte az egyik vidéki barkácsáruház a HelloVidékkel, ez szeptemberre is kitolódott, mivel az augusztus hónap rettentően aszályos volt. Annyira kiégett sok kertben a fű, hogy a legtöbb helyen csak az elmúlt hetekben álltak neki újra a fű nyírásának.

Ha van egy ügyeskezű barkácsember a családban, akkor viszonylag sok éven át lehet használni a kerti fűnyírót. Egyre több településen találni olyan szerelőket is, akik kifejezetten fűnyírókra állnak rá, és a kisgépek szerelésével, alkatrészcserékkel is foglalkoznak. Sokan azonban, ha elromlik a régi gép, nem bíbelődnek vele, kidobják és inkább vesznek egy újat. De mennyibe kerül most egy új fűnyíró? Mit vásároljunk, fűnyírót vagy fűkaszát, elektromost vagy benzineset, melyik a legolcsóbb és legpraktikusabb? A HelloVidék a Praktiker és az Euronics szakembereit kérdezte a témában.

Beszéljünk először az árakról

A Praktikerben – ahogy a HelloVidékkel közölték- átlagosan 14-15%-os drágulás tapasztalható a tavalyi szezonhoz képest.

Az Euronicsban az elmúlt egy évben átlagosan 25-30%-os áremelkedés tapasztalható a piacon, de ahogy közölték:

Ez a trend jelenleg is tart az alapanyagárak emelkedése, valamint a devizaárfolyamok változásai miatt.

Fűnyíróban, fűkaszában mik a legkeresettebbek, melyiket viszik a legtöbben?

A Praktiker tapasztalatai szerint a fűnyírók terén a vásárlók jellemzően a kedvezőbb árú, kisebb teljesítményű termékeket keresik – a legkeresettebb cikkek között ugyanúgy találhatóak benzines és elektromos modellek is. A fűkaszák esetében az alacsonyabb árkategóriába tartozó, de nagyobb teljesítményű termékek felé mozdult el a trend. Összességében – közölték az áruházlánc értékesítői -, hogy a fűnyírót többen keresik, mint a fűkaszákat.

Mind a két típus megfelelő lehet bárki számára, de a benzines termékeket inkább nagyobb területre ajánlják a szakemberek, ahol nehezebben megoldható a folyamatos áramellátás. Az idősebb korosztálynak a fűnyírókat szokták ajánlani, mert a fűkaszát – súlyából adódóan – nehezebben kezelik.

Az Euronicsnál az elektromos fűgyűjtős fűnyírók messze vezetik a listát. A második legkeresettebb modellek az oldalkidobós robbanómotoros fűnyírók. A harmadik helyezett pedig az akkumulátoros fűgyűjtős fűnyírók.

Melyiket kinek ajánlanák?

Az Euronics szakemberei szerint abban a kérdésben, hogy melyek a kelendőbb típusok, a benzines vagy az elektromos fűnyírók, a területnagyság elsősorban az, ami meghatározó. A kis, közepes házi kertekben a legkelendőbbek az elektromos fűnyírók, de egyre nagyobb teret hódítanak az akkumulátoros változatok is. 300-500 négyzetméter kertnagyság fölött jellemzően benzines gépet választanak a vásárlók.

Röviden így foglalható össze, kinek melyik típus való:

Elektromos fűnyíró: a kis nyírott területtel rendelkezőknek, ahol kevés az akadály. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 30 – 150 ezer forintig)

a kis nyírott területtel rendelkezőknek, ahol kevés az akadály. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 30 – 150 ezer forintig) Benzines fűnyíró: közepes és nagy nyírott területtel rendelkezőknek, ipari felhasználóknak. (Ára online webáruházakban 2022. szeptemberében:60 – 150 ezer forintig)

közepes és nagy nyírott területtel rendelkezőknek, ipari felhasználóknak. (Ára online webáruházakban 2022. szeptemberében:60 – 150 ezer forintig) Akkumulátoros fűnyíró: azoknak, akiknek fontos az emissziómentes és kábel nélküli szabad munkavégzés (főleg, ha sok a kerülni való akadály). A technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy nagy területekben is gondolkodjunk, akkumulátoros gépekben. Például a Cramer 82V-os fűnyírókat már kifejezetten profik számára fejlesztették. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 52 – 160 ezer forintig)

azoknak, akiknek fontos az emissziómentes és kábel nélküli szabad munkavégzés (főleg, ha sok a kerülni való akadály). A technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy nagy területekben is gondolkodjunk, akkumulátoros gépekben. Például a Cramer 82V-os fűnyírókat már kifejezetten profik számára fejlesztették. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 52 – 160 ezer forintig) Fűgyűjtős fűnyíró: az igényesen fenntartott intenzív vagy extenzív területekre egyaránt alkalmas, ahol van lehetőség a nyesedék kezelésére. A megfelelő minőség elérése érdekében a gyep maximum felső 1/3-ad részét szabad eltávolítani, így időszaktól, időjárástól függően gyakoribb nyírásra lehet szükség. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 30 – 190 ezer forintig)

az igényesen fenntartott intenzív vagy extenzív területekre egyaránt alkalmas, ahol van lehetőség a nyesedék kezelésére. A megfelelő minőség elérése érdekében a gyep maximum felső 1/3-ad részét szabad eltávolítani, így időszaktól, időjárástól függően gyakoribb nyírásra lehet szükség. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 30 – 190 ezer forintig) Oldalkidobós fűnyíró: ott, ahol az extenzív területek karbantartása, egységes megjelenése a cél. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 32 – 360 ezer forintig.)

ott, ahol az extenzív területek karbantartása, egységes megjelenése a cél. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 32 – 360 ezer forintig.) Önjáró fűnyíró: lejtős területre, illetve egységes nagy felületek esetén, ahol kevés forduló, hosszú, egyenes szakaszok állnak a rendelkezésre. (Ára online webáruházakban, 2022. szeptemberében: 30 – 150 ezer forintig.)

Méretre - teljesítményre mire figyeljünk?

A Praktiker vásárlóinak azt tanácsolja, hogy a vásárlás előtt próbálják megfelelően felmérni a kertjük, telkük paramétereit, ugyanis a vágni kívánt terület kialakítása, mérete nagyban befolyásolja a megfelelő fűnyíró vagy fűkasza kiválasztását. Egy kisebb területre, ahol már egy fűnyíró nehezen fordul meg, a fűkaszát szokták ajánlani, hiszen ezzel könnyebben és gyorsabban tudunk dolgozni. A nagyobb füves, gazos telkek és kertek gondozására szintén jobb választás egy fűkasza, mert a fűnyíró csak addig tudja tökéletesen lenyírni, amíg az könnyen tolható.

Érdemes arra is gondolni a vásárlás előtt, ha magasabb a fű, mint a fűnyírónk aljának a magassága, akkor nem fogjuk tudni levágni, hiszen le kell nyomni a füvet

-közölte a Praktiker.

Az Euronics szakemberei szerint a fűnyíró kiválasztásánál fontos a vágási szélesség: minél szélesebb a fűnyíró, annál nagyobb íven fog fordulni, a munkaszélesség pedig nagyban befolyásolja a teljesítményt is, ugyanakkor a teljesítmény befolyásolja a termék súlyát, amely a fűnyíró kezelhetőségét befolyásolja.

Azt tanácsolják, hogy a teljesítmény és a vágásszélesség legyen összhangban a területnagysággal és igazodjon az elvárt minőséghez. Fontos tudnivaló még a vágott gyep sűrűsége, vágási magassága, a vágás gyakorisága, és a ráfordítható idő vagy költségkeret. Példát is hoztak erre:

A nagyobb vágásszélességű fűnyírókkal kevesebb irányváltással nyírható egy adott terület. Viszont nehéz forgolódni az ágyásokkal megosztott területeken, kertekben. Egy öntözött, gyepszőnyeggel telepített felület nyírása 1000-1300 W-os elektromos fűnyíróval nehézkes, nagyon lassan kivitelezhető feladat a kívánt minőségben. Nagyobb teljesítményre vagy akár egy robotfűnyíróra lehet szükség.

Ha benzineset veszünk, mennyire szempont a vásárlóknál, hogy energiatakarékos legyen?

Alapvetően nem szempont a benzines fűnyírók vásárlásánál az energiatakarékosság. Fő szempont a vágásszélesség, a teljesítmény, illetve fontos szempont függetlenedni az elektromos áramtól. Nagyobb területek karbantartásánál, például parkok, közterületek esetén nincs áramvételi lehetőség, így nem igazán van más alternatíva

– emelte ki még az Euronics.

A robotfűnyíró a jövő, kinek ajánlható ez a megoldás, kinek nem?

A Praktiker is foglalkozik robotfűnyírókkal. Ahogy fogalmaztak, a robotfűnyíró inkább azon kertekhez ajánlott, amelyek kisebb emelkedővel rendelkeznek (általában 20-25%-os emelkedést tudnak kezelni) és jól bejárhatóak. A magasabb árkategóriába tartozó modellek már „okosabbak” és a közepesen bonyolult kertekben is ápoltan tartják a füvet, alkalmazkodva az ott található tereptárgyakhoz.

Elsődlegesen azon felhasználóknak ajánlja az Euronics is a robotfűnyírókat, akik minimális energiával és odafigyeléssel minőségi gyepfelületet szeretnének elérni. Azon kerttulajdonosoknak, akiknél legalább egy/két pont igaz az alábbiak közül:

Nem szeretnének vagy nincs lehetőségük hétről hétre füvet vágni,

Gondot okoz a rengeteg nyesedék eltávolítása vagy komposztálása,

Nem szívesen engednek be kertészt a kertbe,

Kevés hasznos szabadidővel rendelkeznek,

A gyep mérete legalább 30-50 négyzetméternél nagyobb,

Van igény a minőségi pázsitra.

Online webáruházakban is vásárolhatóak robotfűnyírót:

Gardena robotfűnyíró ház Minimo/City/Life garázs: Webshop ár 69 900 Ft

ROBOTFŰNYÍRÓ 20V 2AH AKKUVAL 300M2 16CM 2-5CM (Praktiker): 149.990 Ft / darab

Bosch Indego XS 300 Robotfűnyíró max 300 m2 kerthez: 265.890 Ft

GARDENA SILENO life 750 (15101-32): 499 500 Ft

A másik véglet: keres még valaki sarlót vagy kaszát?

A Praktiker választékban található még kasza és sarló is, meglepő lehet, de a vásárlók még keresik ezen termékeket is.

Online webáruházakban is vásárolhatóak ilyen hagyományos fűnyíró eszközök:

Sarló: 1490 – 13290 Ft

Kasza: 9890 - 23000 Ft

Ha tönkre mennek a fűnyírók, mennyi ideig van rájuk szavatosság?

Ha fűnyírót vagy fűkaszát veszünk, akkor a jótállás időtartama elsődlegesen a törvény által szabályozott sávos időintervallum:

10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 12 hónap.

100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónap. 250.000 Ft eladási ár felett 36 hónap.

Az egyes gyártók a törvény által megszabott jótállási időktől eltérő, hosszabb időintervallumokat is megszabhatnak – tette hozzá az Euronics.

Címlapkép: Getty Images