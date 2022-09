Most terem az ősz egyik favorit gyümölcse: mennyei lekvár készíthető belőle

Mint Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta, a szilva Magyarországon a harmadik legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcs az alma és a meggy után. Közel 7000 hektáron termesztik, melynek 70 százaléka három megyében, Bács-Kiskun, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében koncentrálódik.

Idén a tavaszi fagy és a nyári aszály miatt valamivel az átlag alatti szilvatermés várható, 50 000-60 000 tonna közötti. Ugyanakkor a vízhiány miatt a gyümölcsök egy része nem érte el az ideális méretet és beltartalmi értéket

– emelte ki a NAK elnöke.

Hozzátette, az aszály hosszabb távon is problémát jelenthet, mert a következő évi virágrügyek differenciálódásában is zavart okozhat, ami ismételten terméscsökkenést eredményezhet. Az ilyen időszakokban még inkább felértékelődnek a gyümölcstermesztési kutatások, valamint az öntözés szerepe.

Dr. Nádosy Ferenc a MATE Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Ceglédi Kutatóállomásának vezetője szerint szilvát termeszteni nem mindig egyszerű. Például olyan száraz időjárásban, mint az idei, tudni kell, milyen vízmennyiséggel, milyen tápanyagokkal kell segíteni a gyümölcs fejlődését.

A kutatóintézetben többek között a szilvafajták kutatásával, nemesítésével foglalkozunk, amelyek hasznos információkkal szolgálnak például a megfelelő fajtahasználattal kapcsolatban. Fontos szempontok a betegségekkel szembeni tolerancia és a széles ökológiai tűrőképesség. Igyekszünk úgy kialakítani a fajták nemesítését, hogy azok igazodjanak az aktuális szilvafogyasztási trendekhez is. Ráadásul a különböző fajták mind-mind más jellemzőkkel bírnak és másféleképpen használhatók fel

– fogalmazott a szakember.

Az egyik legnépszerűbb fajta a Stanley, amely augusztus közepén kezd érni. Friss fogyasztásra az egyik legjobb ízű, édes szilvafajta a Toptaste, míg lekvárnak kiváló a Haroma és a Presenta is, melyekből befőtt és ecetes szilva is készíthető. Süteményekbe a Topfive fajta a legjobb választás, amely nemcsak magas cukortartalommal, de megfelelő savtartalommal is rendelkezik. A hagyományos termesztőkörzetekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig elterjedt fajta a besztercei.

A szilvának közel 3000 fajtája létezik, melyből Magyarországon 25 fajtát termesztenek. A fajták eltérnek méretben, színben (piros, lila, sárgás, zöldes, sötétkék), formában (kerek, tojásdad, gömbölyű, hosszúkás), magvaválóságban, lédússágban, aromában és az érési időben is. A sokféle hazai fajtának köszönhetően a szilva június végétől októberig érik. A szilvacsúcs augusztus végétől indul, amikor megkezdődik a szilva ipari feldolgozása is.

A szilva fajtagyűjteményben tett látogatása során Valter Attila, az Európai Friss Csapat sportoló nagykövete elmesélte, fiatalabb korában edzés közben, ha fáradtnak, szomjasnak érezte magát, sokszor megállt az út mentén, hogy egy kis szilvát egyen, mert nemcsak könnyen elérhető volt, hanem magas víz- és tápanyagtartalma miatt kitűnő regeneráló is. A videó, amelyben Valter Attila magyar bajnok kerékpáros és dr. Nádosy Ferenc bejárják a szilva fajtagyűjteményt, majd bepillantanak a szilvalekvárfőzés rejtelmeibe, megtekinthető az Európai Friss Csapat program közösségimédia-felületein:

Címlapkép: Getty Images